Fases lunares para cortarse el cabello en agosto de 2024: los mejores días

Desde hace siglos el poder de naturaleza ha sido una guía para los humanos, pues nos permite entender lo que está pasando en nuestro entorno a nivel energético. En ocasiones, tomarlo como guía sirve para tomar decisiones.

Se dice que desde siempre los agricultores han tomado las fases lunares como guía para sus siembras de cultivos, ellos comprenden que para trabajar con la tierra se debe entender el funcionamiento del elemento tierra.

Fases lunares de agosto 2024

Antes de que conozcas cuáles son las mejores fases lunares para cortar el cabello, y, sus días exactos para hacerlo en el mes de agosto, es necesario que estés pendiente de los días en que estas irán cambiando.

Luna nueva: domingo 4 de agosto a las 1:14 p.m.

Cuarto creciente: lunes 12 de agosto a las 5:19 p.m.

Luna llena: lunes 19 de agosto a las 8:28 p.m.

Cuarto menguante: lunes 26 de agosto a las 11:28 a.m.

El poder energético de las fases lunares en el mes de agosto 2024. Fotografía por: AFP

Fases lunares para cortar el cabello en agosto 2024

Estos son los mejores días y sus horas aproximadas para tu próximo corte de cabello en el mes de agosto, según cálculos de la agricultura biodinámica

El jueves 8 desde la 10:00 am a 6:00 pm.

Viernes 9: desde las 7:00 am a las 7:00 pm.

Todo el sábado 10 y el domingo 11.

Jueves 29 : desde las 11:00 am a 8:00 pm.

No olvides que el secreto para que veas los resultados que esperas es la confianza, si no crees en el poder del universo, naturaleza y la luna, seguramente no lograrás atraer lo que estás buscando. Recuerda que la luna ha sido clave para los agricultores por siglos, así que conecta tu energía con la naturaleza, que ella se encargará de lo demás.