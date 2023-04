El taoísmo, la medicina china, y el Feng Shui, una antigua tradición china de origen taoísta que dice que la organización armónica del espacio puede lograr una influencia positiva en la vida de las personas que allí viven, le llama qì, o chi, a la energía vital de todo ser vivo.

Cuidar el Feng Shui de tu puerta ayuda al Chi, qui o “flujo de energía vital”

Te imaginarás que según la filosofía china hay ciertas prácticas y hábitos que potencian o disminuyen la energía vital de cada persona, y según el Feng Shui, el orden de tus espacios tiene una influencia directa.

Según el astrólogo José Castillo: “La puerta de entrada principal es uno de los lugares claves en el Feng Shui para atraer la prosperidad y la riqueza a nuestras vidas. Se le considera la boca del Chi debido a que por ahí entra la energía vital que alimenta nuestro hogar, por eso debemos tener cuidado en cómo mantenemos este sitio”.}

Lo que simboliza la puerta en el Feng Shui

Según el Feng Shui, la puerta de entrada de la casa simboliza el ingreso de oportunidades, abundancia y las personas más importantes a nuestra vida.

Estos son los 6 consejos que debes seguir en la puerta de tu entrada, según el Feng Shui

Si la tenemos descuidada y tal vez haya desorden a su alrededor puede que ahuyentemos la buena energía.

1. Debe ser fácil de ver desde el exterior

No es recomendable que tu puerta se oculte o se tape con un exceso de plantas, adornos, etc. Si la energía pasa por ahí, no se debe obstruir su paso, y se recomienda que los números de la puerta o número de apartamento sean grandes y visibles. Igual con todo el resto del hogar. Es mejor que la casa esté despejada y clara.

2. Usa la puerta principal todos los días

Si no tienes que salir, usa cualquier pretexto para hacerlo y volver a entrar. Es valioso pues simboliza que la energía fluya y lleguen nuevas oportunidades.

3. Debe estar bien iluminada

Colocar iluminación en la puerta principal dirigirá la energía Chi hacia ese punto, de manera que entrará a nuestro hogar más prosperidad.

4. Las plantas en la entrada principal deben ir en pares

Si vives en un espacio amplio puedes poner plantas con hojas grandes, a cada lado. Estas deben ir en pares, es decir, una de cada lado porque “así estamos aportando la energía del equilibrio, estabilidad y autoridad”, explica Castillo. Se recomienda que sean iguales y de la misma altura. Si no tienes espacio, procura que esté despejada.

5. Se recomienda que la puerta sea de madera

La recomendación del Feng Shui es evitar puertas de cristal o con vidrio, y preferir las de madera. La energía se escapa con el cristal y las transparencias así sean mínimas, mientras que la madera protege la energía que está adentro.

6. La puerta debe abrir y cerrar sin dificultad

Si hay obstáculos al abrir o cerrar la puerta se le dificultará a la energía chi ingresar a la casa, y es que simbólicamente estamos transmitiendo que no queremos algo nuevo a nuestra vida.

