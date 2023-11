Horóscopo 1 de noviembre: Prepárate para las energías en este nuevo mes

Según la astrología, todos los signos zodiacales tienen rasgos positivos y negativos, y hoy veremos cuales son los más pesimistas y atormentados, esos que muestran malhumor, se quejan, son exigentes para todo consigo mismos y con los demás.

De acuerdo con la web Cronista.com, Noviembre será un mes muy especial para el amor, “que empieza con el aterrizaje de Venus a Libra el día 8. Luego, el 13 de noviembre, habrá luna nueva sobre Escorpio, con la que vas a poder empezar una nueva etapa o relación con alguien”.

Signos zodiacales: predicciones del horóscopo hoy

El horóscopo es uno de los temas que más ha cogido fuerza en la astrología, los números de la suerte, los colores, los signos compatibles y las características de los signos zodiacales se hacen presentes en el día a día de las personas.

Según la revista ELLE, esto vendrá para los 12 signos del zodiaco el 1 de noviembre.

Aries

Querid@ Aries, hoy es un día muy especial. “No sólo de recogimiento y conexión espiritual, sino que algo nuevo está naciendo en ti y tiene mucho que ver con ese deseo de ir hacia dentro de ti misma, descubrirte y conquistarte. Será clave la intuición y la percepción de lo simbólico, no todo tiene siempre una explicación clara y coherente, a veces se trata de sentirlo.”.

Tauro

Querid@ Tauro, hoy es un día para honrar a tus seres queridos que ya no están. “Pero también para mirar tu oscuridad de frente, sin miedo, tomando las decisiones necesarias para eliminar definitivamente todo lo que no es necesario en tu vida. Romper con personas tóxicas, pero, sobre todo, romper con las emociones negativas y de dependencia emocional que tanto te hacen sufrir. Ha llegado la hora de ponerte en primer lugar querida”.

Géminis

Querida Géminis, “tómate un momento hoy para conectar con esos seres queridos que ya no están contigo, para honrarlos a tu manera. Esto te hará sentir muy en paz y disfrutar de algo maravilloso que está ocurriendo desde el eclipse: todos querrán estar contigo, escucharte, mimarte, compartir... Estarás pletórica, enigmática y muy profunda., es decir, muy Géminis”.

Cáncer

Querida Cáncer, hoy tienes la oportunidad de reconectar profundamente con tu esencia “honrando a tus ancestros y todas esas personas que ya no están contigo. No te sientas triste porque siguen acompañándote desde otro plano de conciencia, te protegen y te animan a ser tú misma. Tienes muchísimo potencial querida, pero a veces te dejas eclipsar por los demás, sobre todo en las relaciones de pareja. Y a veces el amor no basta”.

Leo

Querida Leo, “hoy puede ser un día algo triste por esas personas tan queridas que ya no están, pero si les honras a tu manera, te vas a llenar de paz y amor. Por otro lado, el Universo te está invitando a dejarte llevar por las sorpresas inesperadas que a priori pueden parecer negativas, para transmutarlas y superarte a ti misma a través de ellas”.

Virgo

Querida Virgo, hoy es un día para honrar a los que ya no están y para conectar con tu parte más espiritual. “Pero también para derribar esos muros que a veces pones para protegerte de los demás, especialmente en las relaciones de pareja. No tengas miedo, vive lo que te llegue con confianza y amor. Eres un ser especial, no dudes tanto de ti, deja que los demás demás descubran lo maravillosa que eres. Es un día muy bonito para hacer una meditación que te ayude a abrir el corazón”.

Libra

Querida Libra, hoy puede que te sientas un poco decaída o vulnerable, indecisa y apática. “Es normal porque es un día en el que la presencia de los que ya no están se hace muy evidente, Intenta hacer un pequeño ritual para concetar con tus seres queridos y agradecerles todo lo que hicieron por ti. Y a partir de hoy, intenta hacer cosas nuevas, dejarte sorprender, aceptar las nuevas personas que vengan a tu vida y lo que te tengan que aportar”.

Escorpio

Querid@ Escorpio, hoy es un día muy especial para conectar con los seres queridos que ya no están. “Pero tambiénn lo es porque sientes un gran poder transformador dentro de ti, y todas las personas a tu alrededor también lo sienten, por lo que se acercarán a pedirte ayuda y consejo. Eres una gran liberadora emocional, sabes cómo llegar hasta el final de las cosas para sanar, abrir la herida para limpiarla desde dentro, sin medias tintas, sin anestesia”.

Sagitario

Querida Sagitario, “hoy es un día para honrar a los que ya no están y para agradecer la vida que tienes. Empezaste la semana muy revuelta, y esta sensación se puede ir transformando en una posible crisis de identidad, especialmente hacia el viernes y el fin de semana. Atrévete a ponerte de frente al espejo y reconocer tus demonios, tus debilidades, miedos e inseguridades más profundas, para dejarlas atrás y transitar tu vida desde otro lugar, más amoroso contigo misma, más segura y plenamente consciente”.

Capricornio

Querida Capricornio, hoy es un día peculiar para ti. “Con los planetas en Escorpio, el Sol, Marte y Mercurio bien aspectados a Saturno, tu regente, en Piscis, tienes la capacidad de luchar por tus sueños con pasión y determinación. Y si sumas el amor a tu lucha, se volverá más potente y duradera. El amor y los sueños están marcando un poco tu hoja de ruta, con todos los planetas en Piscis”.

Acuario

Querida Acuario, hoy puede que sientas que tu energía baja un poquito. “Y efectivamente es así y te está invitando no sólo a recordar a tus estas perdido, sino a conectar con tu parte más espiritual. Te va a apetecer escucharte, darte prioridad, dar rienda suelta a tus deseos, aunque eso suponga hacer alguna que otra locura. Es el momento querida, la vida esta aquí y ahora, no esperes al futuro para disfrutarla porque a lo mejor no llega eso que esperas”.

Piscis

Querida Piscis, hoy puede ser un día difícil y algo triste para ti, “sobre todo si algún familiar muy querido ya no está. Haz un ritual para honrar a esa persona, agradécele todo lo que hizo por ti. Y tranquila, desde el miércoles y hasta el sábado, la Luna irá haciendo aspectos favorables a los planetas en Piscis, aportándote una mayor capacidad para sostener tus emociones y ayudarte a sobrellevar la semana”.