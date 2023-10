Horóscopo 10 de octubre: Aries, Cáncer y Sagitario tendrán la mejor suerte

Según la astrología, todos los signos zodiacales tienen rasgos positivos y negativos, y hoy veremos cuales son los más pesimistas y atormentados, esos que muestran malhumor, se quejan, son exigentes para todo consigo mismos y con los demás.

Te puede interesar: Leo, Virgo, Libra y Escorpio: consejos para que octubre de 2023 sea un gran mes

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

Octubre es el mes de los eclipses pues la temporada empieza con un eclipse solar en Libra y un eclipse lunar en Escorpio, los cuales se mezclan con los finales definitivos y con los inicios emocionantes.

La energía se está moviendo fuerte este inicio de mes, así que debes prepararte para lo que te depara la astrología este día. Fotografía por: Pexels

Signos zodiacales: predicciones del horóscopo hoy

El horóscopo es uno de los temas que más ha cogido fuerza en la astrología, los números de la suerte, los colores, los signos compatibles y las características de los signos zodiacales se hacen presentes en el día a día de las personas.

Según la revista Lecturas esto vendrá para los 12 signos del zodiaco el 10 de octubre.

Aries

“Date cuenta de una vez por todas de que tú no eres indestructible, Aries, que tu energía no es infinita. Si hoy te sientes débil no intentes aparentar lo contrario. Además es normal, porque estás a diario apagando todos los fuegos y dejas lo tuyo propio para más adelante”.

Tauro

Estás hoy llena de incertidumbre en el terreno laboral, “cuando tu trabajo marchaba de maravilla a diario, Tauro. Hoy piensa un poco en aquellas cosas que se te resistían y que lograste superar, incluso, quizá te llegue a la mente la solución para hacer alguna innovación en tu carrera profesional que será muy positiva. Te proporcionará mucha motivación y hará subir tu ánimo y tu autoestima, Tauro”.

Géminis

En tu vida, Géminis, a veces ocurren cosas de esas que no te esperas para nada, “y hoy puedes encontrarte con una de ellas. A diario puedes solucionar estos asuntos en un abrir y cerrar de ojos, pero hoy te va a costar más. Puede surgir un problema con tu pareja originado por una tontería que se descolocará. Tendrías que actuar con mucha mano izquierda. No es fácil batallar a diario con alguien irritado y tú parece que no tienes tu mejor día, Géminis”.

Cáncer

En estos días, cierta conjunción astral nos empuja a todos a meter la pata “y las Cáncer son quienes corren un riesgo mayor de tener roces a diario con la gente de su alrededor. Si hoy te ves en uno de estos episodios, procura rebajar la tensión. Tienes a tu favor que no te cuesta ceder a favor de la armonía y esto facilitará mucho las cosas a diario en el tema de las relaciones personales”.

Leo

Estás algo dispersa, Leo, “la mente te vaga a diario por otros temas que nada tienen que ver con lo que estás haciendo y te es imposible concentrarte. Seguramente te sientes agotada y ves el trabajo como al lobo de Caperucita. Darías lo que fuera por librarte hoy de tu ocupación habitual. Es normal que te pase esto, es fruto de los nervios. No te obligues a diario a hacer cosas que te cuestan un esfuerzo”.

Virgo

Procura no ser tan criticona con los fallos de los demás, Virgo, “como haces a diario cuando se equivocan. Sin embargo, cuando el error es tuyo bien que encuentras la justificación para esquivar las consecuencias. Vigila hoy con quien hablas porque puede que luego se vaya de la lengua y te deje la mala fama para ti sola. Y un consejo más, no critiques a nadie”.

Libra

No te tomes tan a la tremenda eso de que es bueno ocupar el tiempo, Libra. “Has querido abarcar mucho, no has descansado a diario lo suficiente y no te has preocupado de comer adecuadamente. Tómatelo con un poquitín más de calma, a diario tienes tiempo para todo y sin estresarte. Es probable que hoy te sientas hecha unos zorros”.

Escorpio

Eres muy polifacética y te gusta transmitir tus conocimientos a otros, Escorpio, “aunque a veces a los demás no les importe demasiado lo que les estás contando. A diario quieres conversar, hablar, explicar y que todos estén pendientes de lo que dices, pero recuerda que una conversación la domina el que escucha. Pues esto es así y hoy te conviene mucho que prestes atención a lo que alguien de tu entorno más cercano quiere contarte”.

Sagitario

El ambiente que te rodea hoy está un poco caldeado, Sagitario, “tal vez con motivos suficientes, aunque también es posible que la situación se haya tensado por una tontería. Lo mejor es dejar que el tiempo pase y los ánimos se serenen. Hoy podría surgir una discusión que no debería ni haber empezado. Mantente al margen, aunque te pidan opinión. A diario haz caso de tu intuición, que ahora te indica que lo mejor es desaparecer de escena”.

Capricornio

Hoy, Capricornio, te puedes encontrar en un dilema sobre si pedir ayuda o no. “Normalmente tiendes a querer hacerlo todo por ti misma, cueste lo que cueste. Ésta es una cualidad muy loable, pero a veces no es práctico. Nadie es totalmente autosuficiente a diario, de vez en cuando todos necesitamos que nos echen una manita. Y no hay que sentirse mal por eso, ni pensar que van a creer que no das la talla”

Acuario

Algunas veces, Acuario, “te pasas de impetuos@ y te sale esa vena de querer dominarlo todo a diario. Hoy te puede ocurrir porque tus nervios están a flor de piel, con causa justificada Controla muy bien lo que dices y como lo dices porque la gente que está en estos momentos a tu lado tampoco está muy calmada”.

Piscis

Tan comprensiva, tan dispuesta a echar un cable, “tan comedida en tu forma de hablar y de actuar a diario, Piscis, hoy parece que te han dado la vuelta. Estás desconocida y probablemente este cambio sea fruto del estrés diario, de los nervios, de la incertidumbre de no saber qué harás o qué camino quieres seguir a partir de ahora”.