Horóscopo 17 de octubre: Aries y Cáncer tendrán que convivir con sensaciones raras

Según la astrología, todos los signos zodiacales tienen rasgos positivos y negativos, y hoy veremos cuales son los más pesimistas y atormentados, esos que muestran malhumor, se quejan, son exigentes para todo consigo mismos y con los demás.

Octubre es el mes de los eclipses pues la temporada empieza con un eclipse solar en Libra y un eclipse lunar en Escorpio, los cuales se mezclan con los finales definitivos y con los inicios emocionantes.

Signos zodiacales: predicciones del horóscopo hoy

El horóscopo es uno de los temas que más ha cogido fuerza en la astrología, los números de la suerte, los colores, los signos compatibles y las características de los signos zodiacales se hacen presentes en el día a día de las personas.

Según el medio ABC de España, esto vendrá para los 12 signos del zodiaco el 17 de octubre.

Aries

Un cambio laboral repentino te obligará a realizar tareas de un alto nivel de exigencia. “Tu relación de pareja mejora mucho a partir de una experiencia traumática. La nostalgia se apodera estos días de ti con recuerdos del pasado. Sentirás ganas de ver a personas con las que hace tiempo que no hablas. Queda para tomar un café. Descubres en tu corazón sentimientos ocultos que salen a la luz en una situación extrema. No te asustes y aprende a convivir con esas sensaciones”.

Tauro

Uno de los secretos para mantener viva la pasión en la pareja es cuidar los detalles, ponlo en práctica. “En tu círculo de amigos serás el centro de atención estos días. Por permitirte un pequeño capricho no vas a arruinarte, y sin embargo le sentará muy bien a tu espíritu. No hables más de la cuenta, mantén la boca cerrada en temas delicados. Es mejor estar callado que hablar por hablar. Cuídate de hacer exageraciones o de decir pequeñas mentiras de las que luego debas dar explicaciones”.

Géminis

Tu hogar necesita cambios urgentes que has ido posponiendo semana tras semana. “No puedes demorarlo más, ponte manos a la obra y no pares hasta terminar. Tu apariencia no es, en algunas ocasiones, todo lo apropiada que debería. Tienes que cuidar un poco más los detalles, ellos son los que hablan por ti sin que abras la boca. Por el momento no confíes en nadie en tu nuevo entorno laboral, se intuyen tensas relaciones de poder en las que todavía no estás ubicado”.

Cáncer

Ten cuidado con el descanso, si no duermes las horas necesarias “pronto vas a empezar a notar cómo baja tu rendimiento profesional. Dedica más tiempo a tu pareja. Tendrás hoy la oportunidad de acercarte a personas influyentes que te ayudarán mucho. No trates de aparentar lo que no eres, mejor si te muestras al natural. Te encuentras con aspectos desconocidos de una persona a la que estimas y que ahora tendrás que poner en cuestión. Puede que te perjudique mucho”.

Leo

Dale una oportunidad a una persona que te ha defraudado una vez, “pero que hasta ahora nunca te había fallado. Te fascinará una persona del sexo opuesto. Si trabajas en el mundo de la comunicación tendrás una muy buena oportunidad de sorprender con un trabajo original. Pero no tardes en hacerlo o te lo pisarán. Amar a quien no debes es algo con lo que tienes que vivir en silencio. Hasta que tus sentimientos no se aclaren es mejor que mantengas el secreto”.

Virgo

La desgana en el trabajo es fruto de la ausencia de metas, “tienes que diseñar un plan con muchas ambiciones. Sé muy puntual en una cita que te importa mucho. Tu salud puede darte un susto, pero no irá más allá de eso. Si sigues al pie de la letra los consejos del médico, conseguirás recuperarte mucho antes de lo que piensas. Tras los últimos acontecimientos nada volverá a ser como antes y eso te tiene preocupado. Es el momento de encarar el futuro con energía”.

Libra

La mejor manera de que las cosas vayan por buen camino en la relación sentimental es una conversación sincera sobre “lo que cada uno pretende y lo que no soporta. Sorprenderás a tu pareja con una buena dosis de pasión, y ambos pasaréis unas horas muy placenteras. En los negocios surgen obstáculos que sabrás superar. Conocerás hoy a una persona muy original e interesante, que sin embargo puede llegar a hacerte daño sin querer. En los primeros pasos ten cuidado”.

Escorpio

Evita los choques innecesarios con las personas de rango superior, “no te conviene enfrentarte a quienes dentro de poco van a tener en sus manos tu futuro. Los obstáculos con los que te has encontrado en el terreno profesional son más altos de lo que en un principio habías previsto. Eso significa que tendrás que invertir más tiempo. Se alejan los tiempos complicados por los que ha atravesado tu relación amorosa. Los momentos de pasión regresan y sentirás más tranquilidad”.

Sagitario

Los problemas de salud vendrán por la falta de una alimentación adecuada y la ausencia de ejercicio. “Las dificultades en la circulación pueden complicarse. Te propondrán una interesante inversión que puede significar para ti unos ingresos que podrás destinar a mejorar tu vivienda. En el amor, sorpresas desagradables. Mantén los ojos abiertos y la mente muy despierta para que nadie pueda aprovecharse de tu buena disposición y mejor voluntad. Te conviene salir menos”.

Capricornio

No pierdas la paciencia porque no encuentras las cosas justo en el momento que quieres, “a veces hay que tener un poco de paciencia. No te tomes como un juego un problema que podría convertirse en un dolor de cabeza si no lo afrontas rápidamente. Tus relaciones sentimentales siempre fracasan por falta de comunicación. Tienes que mejorar mucho en ese aspecto. Es el momento de abrir tu corazón”.

Acuario

Ocúpate cuanto antes de solucionar un trámite que constantemente estás dejando apartado o dentro de poco “será demasiado tarde y tendrás que pagarlo con dinero. Evita la automedicación y vete al médico ante un más que probable problema de salud. Puede que las molestias sean un aviso de algo más serio, no te descuides. Surgen en tu vida nuevas esperanzas impulsadas por el apoyo de la persona que amas. Estas rodeado de vibraciones positivas y eso te impulsará”.

Piscis

Da rienda suelta a tus ideas, algunas pueden tener un corto recorrido, “pero otras pueden proporcionarte mucho dinero. Si las encierras en tu cabeza nunca lo sabrás. Cuanto más claras sean las cuentas con tu pareja, menos reproches tendrás en el futuro. No dudes en llamar a esa persona que acabas de conocer, lo está esperando. No te dejes afectar por lo negativo que pueda surgir durante el día de hoy. No debes olvidar que todo tiene su lado bueno y su lado malo”.