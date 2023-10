Horóscopo 19 de octubre: Leo, libra y Sagitario deben estar atentos hoy

Según la astrología, todos los signos zodiacales tienen rasgos positivos y negativos, y hoy veremos cuales son los más pesimistas y atormentados, esos que muestran malhumor, se quejan, son exigentes para todo consigo mismos y con los demás.

Octubre es el mes de los eclipses pues la temporada empieza con un eclipse solar en Libra y un eclipse lunar en Escorpio, los cuales se mezclan con los finales definitivos y con los inicios emocionantes.

Signos zodiacales: predicciones del horóscopo hoy

Según el medio Diario Crítico esto vendrá para los 12 signos del zodiaco el 19 de octubre.

Aries

No te pierdas en un laberinto interminable de pensamientos. “¡Hoy tendrás que actuar sin demora! Tu gusto por los juegos de todo tipo no tiene límites. Con tu actitud despreocupada, corres el peligro de herir a tu pareja o de no poder conquistar a alguien. ¿Enamorado de dos personas y no puedes decidirte? Si estás realmente dividido, ¿por qué no dejarlos a ambos? De esta manera, Aries, tendrás la libertad de seguir adelante y encontrar un amor que te conquiste de verdad”.

Tauro

Esta luna presagia numerosos encuentros, “nuevas amistades y contactos que ampliarán tu círculo y ayudarán en tus planes. Por otro lado, tus relaciones podrían terminar siendo un poco superficiales, ya que, en realidad, te interesan más los negocios que conocer gente. Tendrás tendencia a idealizar el pasado. Tauro, no te quedes demasiado tiempo en este callejón sin salida emocional. Hay cosas que debes observar de cerca en tu vida amorosa”.

Géminis

Hoy vas a ocupar el centro del escenario y no tendrás dificultades para convencer a los demás para que trabajen contigo. “Habrá algunas oportunidades para aprovechar las relaciones actuales. Harás algunos descubrimientos emocionantes... El amor y el honor van juntos. Deja que tu otra mitad te mime y disfrútala al máximo. No es necesario que lo mimes inmediatamente. Géminis, seguir la corriente es lo mejor que te puede pasar”.

Cáncer

Hoy tienes un gran respeto por las reglas, los reglamentos y tus deberes. “Estás dispuesto a hacer lo que se espera de ti, especialmente en términos prácticos. Esta es la razón por la que tus propias comodidades y necesidades parecerán relativamente menos importantes. Cáncer, estarás aún más radiante de lo habitual. Tus poderes de atracción están aumentando y todo está por intentarlo, siempre que quieras profundizar en el descubrimiento”, destaca Diario Crítico.

Leo

Hoy hay una atmósfera vagamente artística, pero esto no te molestará. “Tendrás unas conversaciones muy agradables. Tu realización personal requerirá de numerosos pasos, medidas y contactos. Es posible que tengas que moverte un poco más para eventualmente cumplir con tu obligación o llevar a cabo tus planes. Para ello, deberás conocer y buscar a esas personas que te ayudarán a tener éxito. Leo, satisface a tu pareja y cosecharás los frutos”.

Virgo

Hoy sorprenderás a quienes te rodean con tu temeridad a la hora de conseguir tus objetivos. “Las personas cercanas a ti pueden quedar impresionadas por la fuerza de tus convicciones, sin embargo, evita parecer demasiado dictatorial. Deja espacio para los puntos de vista de tu pareja y habla con los demás sea cual sea la situación. Necesitas relajación tanto física como psicológicamente; deberías buscar una actividad de ocio relacionada con las artes para recargar pilas”.

Libra

El ambiente es constructivo y gratificante en el ámbito de las relaciones “y la suerte te acompañará a la hora de forjar nuevos vínculos. No pierdas demasiado tiempo en asuntos triviales. Aprovecha al máximo el presente para mejorar tu relación amorosa. No dudes en seguir el programa de tu pareja o dejarte guiar por tus amigos: ahora más que nunca necesitas romper con la rutina diaria. Libra, muestra tus sentimientos y no te escondas”,

Escorpio

Este es el día perfecto para estudiar seriamente y aprender algo importante. “Te apetecerá concentrarte en algo de manera significativa. También es posible que tengas energía para hacer planes de viaje futuros que requieran atención al detalle. Escorpio, deseas destacar sobre los demás. Tu necesidad de reconocimiento será tu motivación más fuerte hoy. Se avecinan momentos emocionantes en el amor. Te podrás deleitar con una satisfacción que está en completa armonía con tus valores. Sigue tu inspiración”.

Sagitario

Hoy no te vas a aburrir. “Encontrarás mil cosas que hacer, aunque sean triviales. También te resulta fácil jugar con los obstáculos. Y sabrás esquivar a los demás con mucha habilidad. Sagitario, vas a poder dar un paso más hacia la madurez emocional y dejar de lado las ilusiones que te impedían alcanzar una felicidad duradera. Ábrete a los demás e intercambia ideas. Las estrellas resaltarán las oportunidades: no podrás desaprovecharlas”, señala Diario Crítico.

Capricornio

La luna te instará a actuar de forma autónoma sin depender demasiado de la ayuda de los demás, “ni esperar que intervengan en tu vida. Esto te impondrá mucha responsabilidad, pero no te quejes. No podrás eludir las preguntas, que son difíciles pero inevitables para encaminarte hacia la felicidad, a pesar de los problemas evidentes. Hay un desafío que enfrentar, Capricornio, así que no dudes del éxito de tus habilidades”.

Acuario

Te resultará fácil trabajar duro y lograrás mucho hoy porque “antepondrás tu trabajo a tus deseos personales. Esto se debe a que tienes un fuerte sentido del deber y estás dispuesto a abordar cualquier cosa que haya que hacer. Tu relación con los niños y jóvenes te levanta el ánimo. Acuario, tu capacidad para pasarlo bien y vivir la vida al máximo es un verdadero regalo que te ayuda a encontrar la verdadera felicidad”.

Piscis

La gente envidiará tu confianza en ti mismo “y esto podría generar conflictos. El viento está cambiando hoy en direcciones sorprendentes. Verás a quienes te rodean bajo una nueva luz y esto te abrirá horizontes completamente nuevos. Piscis, harás bien en desconfiar de tu intuición. Sería mejor que te basaras en la realidad... Y lo mejor que puedes hacer es dudar antes de adoptar una postura firme. Aún no es el momento adecuado”.