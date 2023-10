Horóscopo 20 de octubre: Para algunos signos, hoy estará cargado de emociones

Según la astrología, todos los signos zodiacales tienen rasgos positivos y negativos, y hoy veremos cuales son los más pesimistas y atormentados, esos que muestran malhumor, se quejan, son exigentes para todo consigo mismos y con los demás.

Octubre es el mes de los eclipses pues la temporada empieza con un eclipse solar en Libra y un eclipse lunar en Escorpio, los cuales se mezclan con los finales definitivos y con los inicios emocionantes.

La energía se está moviendo fuerte este inicio de mes, así que debes prepararte para lo que te depara la astrología este día. Fotografía por: Pexels

Signos zodiacales: predicciones del horóscopo hoy

El horóscopo es uno de los temas que más ha cogido fuerza en la astrología, los números de la suerte, los colores, los signos compatibles y las características de los signos zodiacales se hacen presentes en el día a día de las personas.

Según la revista ELLE esto vendrá para los 12 signos del zodiaco el 20 de octubre.

Aries

Este día viene cargado de emociones, “especialmente con tu familia y tu pareja, pero no necesariamente malas sino todo lo contrario. Prepárate también para afrontar estos días antes del siguiente eclipse situaciones profundas, no te quedes en la superficie de las relaciones pues toca afrontar algunas conversaciones y situaciones con pareja, amigos y socios”.

Tauro

Es posible que termine algo en tu vida definitivamente. “Algo que está ya dando los últimos coletazos y lastrando tu evolución. Si has hecho el trabajo de limpieza que te pedía el universo, se tratará de un simple trámite para empezar una nueva etapa libre de cargas, no te costará porque lo verás como algo lógico”

Géminis

Toda la semana has sentido la necesidad de hacer cambios que al final se están convirtiendo “en transformaciones de raíz, algo que sentirás de forma más intensa este fin de semana. Aprende a desapegarte de algunas necesidades que crees imperiosas para tu equilibrio mental, pues puede que sin ellas tu vida no cambie a mal e incluso mejore considerablemente”

Cáncer

Hoy será una especie de tregua para ti. “Aprovecha para descansar o salir, lo que a ti te pida el cuerpo. No te plantees ninguna cuestión profunda, bastantes vueltas les das normalmente a las cosas. Te espera otro eclipse y a ti te afectan más que a otros signos, así que aprovecha este momento de tranquilidad y armonía para disfrutar de todo lo que tienes y de las personas que hay en tu entorno.”

Leo

Querid@ Leo, te vas a sentir mucho más relajada y tranquila, con muchas ganas de disfrutar y celebrar con los tuyos. “De alguna manera sientes que empieza una nueva temporada en tu vida. Si has trabajado correctamente tus relaciones personales y la relación contigo misma, el próximo eclipse te servirá para empezar a sembrar nuevas intenciones en lo que respecta a tus relaciones y finanzas. Ahora es momento de ser muy comunicativa y poner en marcha todo lo aprendido”.

Virgo

Querida Virgo, empieza un fin de semana en el que te sentirás muy conectada contigo misma, “llena de ideas brillantes y elocuentes, algunas de ellas muy locas pero que te harán evadirte de la rutina del día a día. Deja que estas ideas formen parte de tu mundo de sueños e imaginación, pero a la hora de llevarlas a la práctica selecciona bien cuáles son viables y cuáles no, eres un signo al que a veces le cuesta poner los pies en la tierra”.

Libra

Hoy se plantean retos de cambio y transformación. “Pero tranquil@, estarás más que a la altura si confías en ti misma, en tus posibilidades y en tus cualidades diplomáticas e intelectuales. De hecho, pueden ocurrir cosas que te supongan transformaciones profundas y de raíz, pero si es así, es porque se trata de lo mejor para ti”.

Escorpio

Querid@ Escorpio, hoy sientes por fin que por fin vuelves a tu centro, y las cosas vuelven a fluir después de tantos obstáculos. “Tu comienzo de temporada ha sido especialmente intenso y difícil, es como si todo se hubiera desordenado en tu vida y no supieras por dónde volver al orden. Te has esforzado mucho para no caer ni venirte abajo y por fin empiezas a sentirte fuerte de nuevo, con ganas de volver a vivir y a disfrutar”.

Sagitario

En el fondo estás algo perdida, como si de repente no supieras ben cuál es el sentido de tu vida. “De repente vas a dudar de tu pareja, de tu trabajo, de tys amistades, incluso vas a tener gans de irte a vivir a otra ciudad. En realidad, todo eso es un reflejo de los cambios internos que estás experimentando, mucho más profundos de lo que piensas”.

Capricornio

Querid@ Capricornio, sigues como atrapada entre lo dos eclipses pero lo estás haciendo muy bien. “Eres consciente de por qué te sientes tan rara y, sobre todo, estás dejando que las cosas sucedan sin intentar controlarlas. Los eclipses nos llevan de alguna manera hacia la oscuridad para volver a resurgir, nos obligan a parar, a reflexionar y a indagar en nosotros mismos, sacando a la luz nuestra oscuridad”.

Acuario

Acuario, el tránsito al siguiente eclipse no te está resultando fácil. “Te sientes bloquead@, congelada, sin energía, cansada... parece que no tienes ganas de gana, ni sientes ni padeces. No te abogies querida, todo lo que te pasa es absolutamente normal, estás en “modo hibernación” para después emerger con más fuerza”.

Piscis

Piscis, estás llevando muy bien el tránsito entre eclipses. “Aunque estos días atrás estuviste algo insegura o baja de energía, empiezas a recuperar tu “power”. La situación astral está a tu favor, sobre todo en el terreno laboral y sentimental. De hecho, puede que hayas conocido ya a alguien que puede convertirse en tu gran amor, incluso en el padre de tus hijos, si quieres tenerlos”.