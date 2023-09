Horóscopo 22 de septiembre: La suerte para los signos será impresionante hoy

Según la astrología, todos los signos zodiacales tienen rasgos positivos y negativos, y hoy veremos cuales son los más pesimistas y atormentados, esos que muestran malhumor, se quejan, son exigentes para todo consigo mismos y con los demás.

Septiembre llega cargado de energía abierta al amor, para que no te anules y por el contrario le dediques más tiempo a tu ser o tus seres amados. Igualmente, la energía del mes se da para abrirse a las buenas noticias y a nuevos proyectos.

El horóscopo es uno de los temas que más ha cogido fuerza en la astrología, los números de la suerte, los colores, los signos compatibles y las características de los signos zodiacales se hacen presentes en el día a día de las personas.

Según la web Lecturas esto vendrá para los 12 signos del zodiaco el 22 de septiembre.

Aries

“Tendrías que dedicar el día, incluso todo este fin de semana que hoy se inicia, Aries, a recuperarte del esfuerzo que has hecho en el trabajo a diario. Te sientes presionada y estás hasta la peineta de tanto esfuerzo. Tranquilízate que se trata sólo de una etapa y que además todo lo que haces está siendo muy valorado, quizá estén pensando en un proyecto para ti que te va a entusiasmar”.

Tauro

Haz acopio hoy de energía y piensa que ya tienes un pie en el fin de semana, estresada Tauro. “Aunque hoy te toque trabajar a tope y quizá un poco más allá de tu horario, te lo van a recompensar. Dentro de pocos días te alegrarás de no haber puesto peros a lo que toque hacer hoy. Y es que las cosas buenas, si además llegan por sorpresa, son todavía mejores”.

Géminis

Los astros protegen ahora los proyectos que emprendas, “Géminis, por eso si hoy una persona de tu entorno, quizá de la familia, te propone intervenir en un negocio, di que sí. No tienes que cambiar de trabajo, se trata de participar a diario en una buena idea que ha tenido. Acéptalo porque te puede reportar ingresos extra”.

Cáncer

Si a diario tienes ganas de relacionarte socialmente y divertirte, “hoy tendrás ocasión de ello, Cáncer. Podría ser en alguna cena o encuentro con tus colegas, o quizá te inviten a participar en un evento por sorpresa. En ambos casos la vida jugará a tu favor”.

Leo

Hoy, Leo, un contratiempo en el trabajo con el que no contabas “para nada te hará poner de muy mal humor. A raíz de esto, alguien que está por encima de ti te hará comentario que te sentará fatal pero no has de tomarlo como algo personal, sino como un consejo. No te dejes vencer por el orgullo y sigue manteniendo con esta persona una relación cordial a diario porque te puede beneficiar mucho en el futuro”.

Virgo

Desde hace unos días, Virgo, “estás deseando acercarte más a tus compañeros de trabajo, tener más complicidad con quienes formas equipo a diario porque ahora te das cuenta de que esto tiene mucho valor tanto a nivel profesional como personal. Hoy, viernes, es un día muy bueno para estrechar lazos fuera del ámbito de trabajo”.

Libra

“La suerte te sonríe a diario, Libra, hoy puedes recibir un mensaje muy importante e inesperado sobre algo que te puede cambiar la existencia por completo y que te hará muy feliz porque no pensabas que pudiera sucederte a ti. Y es que la vida tiene estas cosas, te recompensa cuando menos te lo esperas”.

Escorpio

Ahora es un buen momento para poner en práctica esta idea que te ronda por la cabeza a diario, Escorpio, “ya no esperes más. Prepárate hoy y durante este fin de semana. Investiga el mercado en el que te mueves porque es súper importante que estés muy puesta en todo lo que se cuece en él, las novedades y la forma de publicitarlas. Sin embargo, no es el momento de dejar el trabajo que tienes”.

Sagitario

Aunque tienes un pensamiento muy liberal “y te parece muy bien que los demás hagan lo que les parezca, Sagitario, reconoce hoy que cuando se trata de ti misma te cuesta un poco soltarte. Tal vez temes salirte de los límites o ser criticada. Pasa de todo y vive como quieras, haz lo que desees a diario y ama de la forma que te dicta el corazón, No tengas en cuenta el qué dirán ni la opinión de gente”.

Capricornio

Aunque las cosas te estén yendo bien a diario, Capricornio, “la vida no es plana y puntualmente tendrás que afrontar problemas que te servirán para crecer como persona, para ganar experiencia y hacerte más fuerte. Hoy tal vez suceda algo en el trabajo que te afecte directamente y que te cree una cierta frustración”

Acuario

No te sientes bien hoy contigo misma porque estás indecisa y a la vez impaciente, Acuario. “Las cosas a diario no van tan deprisa como a ti te gustaría y hoy puede darte la ventolera de tirar por la calle del medio, aunque no veas claro el resultado que esto te dará. No es momento para arriesgarte, espera hasta tener una situación económica más segura”.

Piscis

Hoy, agobiada Piscis, “procura pasar de todo lo que te está creando ansiedad a diario en los últimos días y piensa en serio en tomarte un buen descanso este fin de semana. Si es en el amor donde tienes los mayores problemas, descansa también de esto en soledad. Aléjate de los problemas y recupera la energía”.