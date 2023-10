Horóscopo 26 de octubre: La energía está a favor de varios signos ¿será el tuyo?

Según la astrología, todos los signos zodiacales tienen rasgos positivos y negativos, y hoy veremos cuales son los más pesimistas y atormentados, esos que muestran malhumor, se quejan, son exigentes para todo consigo mismos y con los demás.

Te puede interesar: Los 4 signos del zodiaco perfectos para pasar una noche de fiesta

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

Octubre es el mes de los eclipses pues la temporada empieza con un eclipse solar en Libra y un eclipse lunar en Escorpio, los cuales se mezclan con los finales definitivos y con los inicios emocionantes.

Signo Géminis: datos curiosos de este signo y su suerte según el horóscopo Fotografía por: Pexels

Signos zodiacales: predicciones del horóscopo hoy

El horóscopo es uno de los temas que más ha cogido fuerza en la astrología, los números de la suerte, los colores, los signos compatibles y las características de los signos zodiacales se hacen presentes en el día a día de las personas.

Según la web Lecturas, esto vendrá para los 12 signos del zodiaco el 26 de octubre.

Aries

Hoy haz el propósito de tomarte las cosas con calma, Aries. “Nada de dejarte atrapar por la nostalgia ni por las ideas negativas que te rondan por la cabeza a diario. Total, dándole vueltas no resuelves nada, así que hoy decídete a cambiar el chip, de aceptar sólo los pensamientos positivos”.

Tauro

Vas a descubrir hoy, Tauro, lo bien que te sientes en casa, con los tuyos, “compartiendo con ellos a diario la buena marcha de tu vida profesional. Apreciarás las muchas ventajas que tiene contar con los apoyos en familia. Puede todo venga porque una persona amiga o que se relaciona contigo en el ámbito laboral, en la que tenías mucha confianza te ha decepcionado y te sientes traicionada”.

Géminis

Lo que te espera hoy, Géminis, ya te ha pasado en otras ocasiones. “Te sorprenden con una propuesta que no esperabas para nada y puedes entrar en shock, ya que en parte significa cambios importantes en tu vida de diario. Tranquila porque si no quieres aceptarla, todo va a quedar como estaba, que no es poco. Pero si le das dos vueltas al tema verás que algunos de tus conceptos estaban un poco descolocados”.

Cáncer

Si ya dabas por sentado que el amor no se te da bien, Cáncer, hoy puedes cambiar de idea. “Realmente has pasado por una etapa complicadilla en este terreno, nadie parecía dispuesto a llegar para quedarse. Esto te ha ocasionado en ocasiones o incluso a diario, estar un poco en baja forma. En realidad, esta apreciación sobre las cuestiones amorosas sólo la haces tú”.

Leo

Últimamente te estás sintiendo a diario demasiado sol@, Escorpio, “incluso cuando estás rodeada de amigos y amigas tienes esta sensación soledad que te invade inesperadamente. Tal vez estas amistades no sean más que conocidos, gente con la que puedes divertirte pero nada más. Pregúntate si compartes más cosas con ellos. Tienes que rodearte de personas con un sentir profundo, con valores éticos, incluso de tendencia más espiritual”.

Virgo

En general, Virgo, no es muy positivo volver la vista atrás, “el pasado, pasado está, pero en tu caso es ahora distinto. Te funcionan bien las cosas en el terreno económico porque sabes detectar a diario los negocios, los trabajos buenos, las ocasiones de ganar un dinerillo y esto tiene que ver con tu pasado y con tu presente”.

Libra

Oportunidades no te van a faltar hoy, Libra, “o sea que ponte las pilas y deja tus miedos atrás porque se te abren caminos a diario en todos los terrenos. Explora en lo desconocido. No es necesario que arriesgues mucho, ni poco, puedes estudiar los temas sin prisa pero sin pausa, hay cosas que te convienen y no vas a dejarlas escapar. Hoy también es una jornada muy apropiada para avanzar en tus propios proyectos, incluso los que son de diversión o de ocio, como un viaje, por ejemplo”.

Escorpio

Hoy has de reconocer, Escorpio, que a pesar de tus conflictos internos, “de tus poco fundados remordimientos, de tu preocupación excesiva por los demás a diario, en el fondo eres una persona feliz. De hecho, lo sabes, aunque te da por verlo de una forma negativa. Puedes estar bien tranquila respecto a los que te rodean a diario, aunque a veces se muestren demasiado duros contigo, Escorpio”.

Sagitario

Ha pasado ya un mini bache energético que te afectaba. Hoy ya está superado, Sagitario. “Tienes ahora ante ti un panorama muy alentador. Esto hará que estés de buen humor. Si tienes un proyecto en mente a diario, o ya iniciado, hoy es un buen momento para conseguir que progrese. Aprovecha tu buen rollo social para contactar con las personas que pueden estar interesadas en ello”.

Capricornio

Hoy tienes que ser muy clara en tus planteamientos, Capricornio, en especial en lo que se refiere al trabajo y al aspecto económico. “No te cortes para nada a la hora de exponer alguna situación que te desagrada. Puedes hacerlo con muy buenas palabras y del modo más diplomático, tienes cualidades para ello. En cambio, has de cuidar muy bien a diario con quien hablas de ciertos temas más privados o que precisan más discreción, `porque tienes cierta tendencia a elegir el interlocutor poco adecuado”.

Acuario

Estás viviendo unos momentos de duda, Acuario. “Destacas a diario por tu buena presencia, tu personalidad y tu capacidad de trabajo, aunque a veces todo ello no tenga un efecto positivo inmediato, como sería de desear. Tú ya has pasado en otras ocasiones por esta experiencia, que te ha generado no pocas dudas sobre si tu forma de actuar es la adecuada, o si deberías modificar algo tu forma de ser”.

Piscis

“Te toca a ti ahora, Piscis, ser quien maneje las situaciones a diario. Últimamente te has apoyado mucho en los demás, pero hoy ha llegado el momento de cambiar de tercio. Has de mostrar más tu carácter, con la familia y con los amigos, pero en especial en el trabajo. Demuestra la iniciativa que tienes y que puedes llevar a cabo cualquier empresa que te propongas”.