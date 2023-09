Horóscopo 26 de septiembre: Llegan cosas muy positivas para Leo y Virgo hoy

Según la astrología, todos los signos zodiacales tienen rasgos positivos y negativos, y hoy veremos cuales son los más pesimistas y atormentados, esos que muestran malhumor, se quejan, son exigentes para todo consigo mismos y con los demás.

Septiembre llega cargado de energía abierta al amor, para que no te anules y por el contrario le dediques más tiempo a tu ser o tus seres amados. Igualmente, la energía del mes se da para abrirse a las buenas noticias y a nuevos proyectos.

Signos zodiacales: predicciones del horóscopo hoy

El horóscopo es uno de los temas que más ha cogido fuerza en la astrología, los números de la suerte, los colores, los signos compatibles y las características de los signos zodiacales se hacen presentes en el día a día de las personas.

Según la revista Cosmopolitan esto vendrá para los 12 signos del zodiaco el 26 de septiembre.

Aries

Podrías sentirte feliz y satisfecha de tus logros, Aries, “aunque tú prefieres recrearte en los aspectos negativos y cerrar los ojos ante las muchísimas cosas positivas que consigues a diario. Piensa hoy en ello y también haz algunos cambios en tu rutina diaria, como ir al trabajo por otra calle, utilizar otro medio de transporte, comer en un sitio distinto o quedar por la tarde con alguien a quien no ves desde hace tiempo. Romper con las costumbres de diario te sentará muy bien”.

Tauro

Presta hoy mucha atención, Tauro, “a lo que hacen o te dicen algunas personas porque hay alguien que tiene intención de hacerte creer cosas que no son. No creas que podrás detectarlo tan fácilmente porque los manipuladores son maestros expertos en el arte de confundir a la gente a diario. Es importante que no te sientas en ningún momento culpable o responsable de nada”.

Géminis

Si hoy te das cuenta de que no has elegido la opción acertada, Géminis, “harás muy bien en corregir el trazado del camino. Lo que no debes hacer es arrepentirte y lamentarte a diario por ello, porque esto sí que no sirve para nada. Equivocarse también significa adquirir experiencia y no hay que olvidar que en la vida todo sucede por algo, incluso los errores”.

Cáncer

Hoy tendrás que decidir ciertos temas importantes sobre tu futuro, Cáncer. “Procura encontrar tiempo a diario para pensar cuáles son tus aciertos y tus fallos. No dejes que la vorágine del trabajo te absorba ni que nadie entorpezca esto que puede beneficiarte. A la salida del trabajo hoy proponte dar un largo paseo por esos lugares que te relajan y aprovecha para meditar sobre tus cosas”.

Leo

Un bajón momentáneo está afectando a tus relaciones sentimentales. “Si eres de las Leo que en estos momentos está sola, deja ya hoy de pensar que el amor no está hecho para ti o que no encontrarás a nadie con quien ser feliz a diario y mucho menos podrás atraer la atención de este chico que te interesa. Reúnes todas las cualidades para conquistar a quien quieras, otra cosa es que te escondas por inseguridad o por miedo al fracaso”.

Virgo

Día fantástico para ti, Virgo. “Te sientes preparad@ hoy para afrontar lo que sea y es que en realidad tienes todo lo necesario para conseguir a diario el éxito que te mereces. Además, hoy tendrás un excelente nivel de eficiencia, así que si tienes cuestiones entre manos que te resultan difíciles o complicadas, aprovecha el momento porque ahora te resultará fácil resolverlas”.

Libra

Te exiges demasiado a ti misma a diario, Libra, “y si no se cumplen tus expectativas lo tomas como si las cosas funcionaran mal, pero no es así. Por eso, si hoy te surge algún problema en el ámbito laboral, valora ante todo si no se trata de cómo tú lo percibes y no de una realidad objetiva. Estás en una buena etapa y si surge algún obstáculo tienes en tu mano todas las herramientas para superarlo”.

Escorpio

Si hoy se produce un intercambio de opiniones y hay personas que te llevan la contraria, Escorpio, “no te lo tomes como algo personal ni dejes de escuchar los argumentos que te están exponiendo. En lugar de no bajar del burro, como si estuvieras en poder de la verdad absoluta, reconoce que como todo ser humano tú también estás en riesgo de equivocarte”.

Sagitario

Hoy, Sagitario, dedica un poco más de tiempo al trabajo que tienes entre manos “y comprueba que lo has hecho bien. Estás en riesgo de cometer un error pero no sucederá si te concentras lo suficiente. Si estás pensando a diario en avanzar profesionalmente, piensa ante todo en lo que te gusta hacer y en el talento que tienes para ello”.

Capricornio

Si hoy, Capricornio, “te ves implicada en un trabajo que requiere la colaboración de otros es porque la suerte te sonríe ahora a diario. Quizá te propongan para liderar un grupo, aunque en realidad a ti no te emociona demasiado este papel y tienes bastantes dudas sobre si sabrás salir airosa de esta situación. Relájate porque lo harás bien”.

Acuario

Te espera hoy una nueva experiencia en el trabajo, Acuario, “un nuevo programa informático o una gestión que no habías realizado nunca, quizá con desplazamiento incluido. Céntrate en ello y procura retener toda la información porque a partir de ahora te será muy útil a diario. Te servirá además para liberarte de la sensación de que estabas en punto muerto, sin progresar a pesar de tus esfuerzos”.

Piscis

Alguna persona podría decepcionarte mucho en el día de hoy, Piscis. “Aunque tú a veces eres un poco brusca al expresar lo que sientes, vas siempre de frente. Por eso se te hace difícil entender por qué alguien intenta escaquearse en un tema importante y además no se atreve a dar la cara”.