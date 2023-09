Horóscopo 27 de septiembre: Aries, Cáncer y Leo, la suerte te abraza hoy

Según la astrología, todos los signos zodiacales tienen rasgos positivos y negativos, y hoy veremos cuales son los más pesimistas y atormentados, esos que muestran malhumor, se quejan, son exigentes para todo consigo mismos y con los demás.

Septiembre llega cargado de energía abierta al amor, para que no te anules y por el contrario le dediques más tiempo a tu ser o tus seres amados. Igualmente, la energía del mes se da para abrirse a las buenas noticias y a nuevos proyectos.

Aries

Te has levantado hoy con la energía a tope, Aries, “mucho mejor que de lo que venía sucediendo últimamente a diario. Aprovecha para hacer todas aquellas cosas que habías ido dejando de un día para otro y que te parecían una montaña insalvable. Si tienes que tomar una decisión, ahora es el momento, pero no lo hagas siguiendo el primer impulso”.

Tauro

“Sólo te falta un detalle para redondear tu éxito, Tauro. Presta atención hoy a los consejos que alguien con mucha experiencia te está dando porque te serán muy útiles a diario. Una de tus amigas quizá está empeñada en montarte una cita a ciegas con alguien que, según ella, te gustaría mucho. Si amas las emociones, acepta, pasarás una noche divertida”.

Géminis

Si hoy te sientes de nuevo hastiada del trabajo que desempeñas, Géminis, “tómalo como una señal. La vida te está indicando a diario que ya va siendo hora de empezar a buscar en otra parte. Hazlo con tiempo, sin agobios y sin precipitarte. Así quizá puedas elegir entre varias opciones. Pero recuerda que es básico que tu nueva tarea despierte tu interés, que te motive”.

Cáncer

“Aunque todavía estemos a miércoles, Cáncer, hoy ve ya preparando tus planes de fin de semana y evitarás caer en el estrés a diario. El trabajo de estos días junto con las obligaciones domésticas y tal vez alguna salida con amigos, pueden agobiarte demasiado”.

Leo

Hoy, Leo, puede que tomes una decisión que te extrañará a ti misma. “Quizá declines una oferta de trabajo muy tentadora y que estabas deseando a diario desde hace tiempo. Es importante que analices las razones de esta negativa que ayer te parecía impensable porque son muy válidas. Parece que tu intuición hoy tendrá bastante que ver con tu respuesta”.

Virgo

Si hoy tomas una decisión antes de haberla pensado mucho, Virgo, “no te quejes si no has acertado porque tienes que hacer justo lo contrario, pensar y luego decidir. No tengas prisa y cuanto más importante sea la decisión, menos. Tómate tu tiempo a diario para reflexionar y te ahorrarás muchos problemas. Hoy tendrás ocasión de ponerlo en práctica”.

Libra

Hoy, Libra, procura enviar mensajes claros concisos, “porque a veces, por no herir los sentimientos de la gente hablas de una forma que no hay quien te entienda. Está bien que a diario busques las palabras más adecuadas y que utilices un tono cordial, pero a partir de ahí has de poner la directa y no irte por los cerros de Úbeda porque dejas a las personas confundidas”.

Escorpio

Estás en un buen momento, Escorpio, “aunque quizá tú hoy no lo percibas así. Ahora que la vida te ha aportado estabilidad y felicidad no le busques tres pies al gato y empieces a sentirte mal a diario por lo que no has podido conseguir. Bloquea esta tendencia a verlo todo negro y convéncete de que las cosas están bien para ti y, si te lo propones, todavía pueden estar mejor”.

Sagitario

“No te inquietes hoy demasiado si ves que tus cuentas pueden ponerse rápidamente en números rojos, Sagitario. Si te agobias te resultará más difícil pensar en los recursos que tienes a diario para superar este bache. No quieras resolverlo todo hoy mismo, date algo más de tiempo. En muy pocos días puede llegarte un dinero que no esperabas y lograrás resituarte”.

Capricornio

Si hoy en el trabajo la tensión se palpa en el ambiente, Capricornio, “procura calmar los ánimos que a diario se han ido encendiendo. Si se produce una discusión no tomes partido ni saques conclusiones precipitadas. Espera a que la cosa se suavice para forjarte una opinión pero, sobre todo, no intervengas porque alguien se verá en problemas por ello y podría involucrarte a ti también”.

Acuario

Si se te presenta hoy un obstáculo que salvar, Acuario, “no elijas la vía fácil para salir rápido del problema, sino la que te asegure que lo vas a resolver definitivamente. Lo primero no es la mejor solución y te podría costar tener que enfrentarte de nuevo a diario con la misma situación. El esfuerzo siempre tiene su recompensa”.

Piscis

Te refugias a diario en el trabajo, Piscis, “y muchas veces dejas de lado otras cosas tan importantes como el amor, la familia o los amigos. Hoy has de empezar a organizarte y que cada cosa tenga su espacio. No vivas sólo para trabajar y mucho menos si tanta intensidad tiene como fin conseguir más dinero”.