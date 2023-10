Horóscopo 28 de octubre: Tauro, Sagitario y Piscis tendrán sorpresas hoy

Según la astrología, todos los signos zodiacales tienen rasgos positivos y negativos, y hoy veremos cuales son los más pesimistas y atormentados, esos que muestran malhumor, se quejan, son exigentes para todo consigo mismos y con los demás.

Octubre es el mes de los eclipses pues la temporada empieza con un eclipse solar en Libra y un eclipse lunar en Escorpio, los cuales se mezclan con los finales definitivos y con los inicios emocionantes.

Signo Géminis: datos curiosos de este signo y su suerte según el horóscopo

Signos zodiacales: predicciones del horóscopo hoy

El horóscopo es uno de los temas que más ha cogido fuerza en la astrología, los números de la suerte, los colores, los signos compatibles y las características de los signos zodiacales se hacen presentes en el día a día de las personas.

Según el portal Lecturas, esto vendrá para los 12 signos del zodiaco el 28 de octubre.

Aries

Si hoy, Aries, una amiga te propone salir de compras, a tomar algo o a reunirte con otros amigos, “acepta porque puedes conocer a alguien muy especial y eso no pasa todos los días. Deja un poco de lado el trabajo por un día, además, seguro que lo tienes todo controlado. Sobre todo no dejes pasar esta oportunidad, porque a veces tu sentido de la responsabilidad te lleva a priorizar el trabajo sobre otros aspectos de tu vida que también son muy importantes”.

Tauro

Te iría bien hoy que dispones de un poco de tranquilidad, Tauro, “procurar autoanalizarte y ver qué aspectos de tu personalidad, de tu vida y de tus circunstancias puedes mejorar a diario. Ahora que tu día a día tiene bastante equilibrio y no has de enfrentarte a problemas graves, aprovecha para hacer este fantástico ejercicio que todo el mundo tendría que practicar regularmente”.

Géminis

Si hoy, Géminis, te levantas con ganas de volverte a la cama, haz un esfuerzo y anímate. “Empiezas a estar hasta el moño de tu trabajo, porque no ves los frutos de tu esfuerzo y cada día que pasa te sientes más inmersa en la rutina de diario. Pero como buena Géminis eres fuerte y esa fortaleza te lleva a luchar contra todo lo que se te venga encima”.

Cáncer

“Ya puedes ir preparando hoy tu versión más diplomática, Cáncer, porque en el trabajo te puedes encontrar con alguna situación incómoda que requerirá mucha mano izquierda. Quizá algún roce entre compañeros en el que si no controlas bien puedes verte involucrada sin comerlo ni beberlo. Si puedes evitarlo, hazlo. Más claro, hazte la loca y que resuelvan solos sus problemas”.

Leo

Si las cosas no marchan a diario como desearías en el terreno laboral, Leo, “piensa hoy que la solución está en tus manos. Escuchas demasiado a quienes te hacen críticas no precisamente constructivas y además te quedas hecha polvo. Esto te crea una inseguridad que no deberías tener en absoluto. Tienes la posibilidad de hacer grandes cosas en tu vida profesional, pero por esta cuestión tan tonta, estás como estancada”.

Virgo

Estás pasando por un momento un poco inexplicable, Virgo, como si esa luz que iluminaba tu existencia se hubiera eclipsado. “Parece que tienes falta de confianza en ti misma a diario y estás con la autoestima un poco por los suelos. Has dejado de valorar tu talento quizá a raíz de un contratiempo sin importancia. Hoy intenta recuperar la seguridad y convéncete de que tienes capacidad de sobra para llevar a cabo cualquier tema que se te encomiende”.

Libra

Te espera hoy una jornada muy productiva en el trabajo, Libra. “Quizá te encarguen una tarea complicada pero que sabrás sacar adelante sin gran esfuerzo. Eso te valdrá el reconocimiento de tus superiores. Tu ego se sentirá satisfecho y con razón. Podrás liberarte de esta sensación de estancamiento que te preocupaba a diario últimamente”.

Escorpio

Tómate las cosas con más calma, Escorpio, “en especial cuando se trata de decisiones que pueden cambiarte la vida. Puede que hoy te vuelva la idea recurrente de buscar otro empleo, que hace un tiempo te asaltaba a diario. Está muy bien querer avanzar pero tómate un tiempo para pensarlo.”

Sagitario

Procura mantener hoy la calma y la serenidad, Sagitario, “sobre todo si en determinados momentos de la jornada te sientes hecha un lío sobre alguna situación que has de resolver, como suele ocurrirte a diario. Puede que sientas confusión sobre lo que debes hacer o lo que tienes que evitar. Estás intranquila porque sabes que tu forma de reaccionar ante las cosas que te pasan a veces no es la más adecuada”.

Capricornio

Hoy tu inspiración te ayudará a generar grandes proyectos, Capricornio. “Si tienes un trabajo creativo será genial y también será muy positivo sea cual sea tu ocupación porque te facilitará las cosas. Y si quieres alimentar a diario esta fuente de inspiración que hoy tienes tan agudizada para que este nivel no baje, acude a lugares que te den una visión más amplia del mundo y la vida, como exposiciones, museos, ve al teatro, lee, muévete por la red”.

Acuario

Te puedes llevar hoy una buen sorpresa, Acuario, “porque además de pasar una jornada agradable en el trabajo hay alguien quiere ofrecerte un empleo muy a tu medida, algo que has deseado a diario, y puede que hoy mismo contacte contigo. Pero antes de aceptar tienes que valorar si el posible cambio realmente vale la pena. No le des una respuesta definitiva, pídele un poco de tiempo”.

Piscis

Aunque tú creas lo contrario, Piscis, estás viviendo una etapa muy positiva. “Tal vez tengas que enfrentarte a ciertos problemas a diario, pero no se trata de nada trascendente. Es la lucha del día a día a la que cualquiera tiene que enfrentarse. Valóralo y valora hoy en especial que tienes mucho cariño a tu alrededor. Sólo te falta expresar un poco más tus sentimientos a quienes te rodean y se preocupan por ti”.