Horóscopo hoy 29 de septiembre: Los signos a los que hoy la suerte les cambiará

Según la astrología, todos los signos zodiacales tienen rasgos positivos y negativos, y hoy veremos cuales son los más pesimistas y atormentados, esos que muestran malhumor, se quejan, son exigentes para todo consigo mismos y con los demás.

Septiembre llega cargado de energía abierta al amor, para que no te anules y por el contrario le dediques más tiempo a tu ser o tus seres amados. Igualmente, la energía del mes se da para abrirse a las buenas noticias y a nuevos proyectos.

La energía se está moviendo fuerte hoy, así que debes prepararte para lo que te depara la astrología este día. Fotografía por: Pexels

Signos zodiacales: predicciones del horóscopo hoy

El horóscopo es uno de los temas que más ha cogido fuerza en la astrología, los números de la suerte, los colores, los signos compatibles y las características de los signos zodiacales se hacen presentes en el día a día de las personas.

Según la web Lecturas esto vendrá para los 12 signos del zodiaco el 29 de septiembre.

Aries

“Si a diario no entiendes las cosas que te ocurren, Aries, quizá es porque no prestas demasiada atención a lo que sucede a tu alrededor. Si lo hicieras las comprenderías mejor y posiblemente podrías hacer algunos cambios para que te fueran más de cara. Si llevas días sin ver a la familia, hoy dales una sorpresa. No te esperan y les hará muy felices”.

Tauro

“No quieras correr demasiado porque hoy toca ir despacio, Tauro, pasito a pasito, fijándose bien en todos los detalles que surgen a tu alrededor a diario. Si te dedicas a los negocios o a las ventas te puede llegar una oferta sobre un tema que tiene muy buena pinta y realmente es interesante pero hay alguna laguna en los papeles”.

Géminis

Necesitas tomarte hoy un tiempo para reflexionar “sobre lo que ocurre a tu alrededor, Géminis. Es muy importante que lo hagas hoy mismo. Has dedicado a diario muchas horas al trabajo y a otras obligaciones, sin darte cuenta de la falta que te hace pensar con miras más amplias y encontrar las respuestas adecuadas a tus preguntas”.

Cáncer

El universo te está enviando señales que te ayudarán “a resolver el tema que te preocupa si sabes captarlas, Cáncer. Presta hoy más atención porque hasta ahora no las has detectado. Intenta también recordar tus sueños, quizá la clave te llegue a través de ellos. Aparentemente no le estás dando importancia al problema, pero te está provocando insomnio a diario”.

Leo

“Estás en un buen momento para todo lo relacionado con el amor y los sentimientos, Leo, aunque quizá a diario no lo estás percibiendo así. Si estás en una relación, tal vez hoy tu pareja te haga una crítica te tomarás a la tremenda, en lugar de pensar que te lo dice para que todo funcione mejor”.

Virgo

Es posible que hoy te sientas hecha polvo, “con pocas ganas de nada, Virgo. Pero realmente la solución no es irte directamente del trabajo al sofá, sino todo lo contrario. Una buena ducha con un aclarado de agua fría, o casi, hace milagros a diario. Sal a la calle, te conviene caminar, incluso correr, pero si has elegido ir de paseo también es una buena solución para sacudirte la pereza de encima”.

Libra

“Hoy tienes que comprender que necesitas abrirte más a las oportunidades que se van presentando, Libra. Si no te esfuerzas a diario por hacerlo luego no te quejes porque te sientes estancada. Progresar está en tu mano”.

Escorpio

Aunque a ti te lo parezca, Escorpio, a veces no llevas la razón “y si te empeñas en sostener a diario tu punto de vista contra viento y marea te ganarás fama de cabezona. Hoy tendrías que empezar a controlar este carácter terco que te sale sólo porque no piensan como tú”.

Sagitario

Puedes tener que enfrentarte hoy, Sagitario, “a alguna situación que requerirá criterio y madurez. Pero últimamente pareces estar en las antípodas de todo esto a diario. Quizá inconscientemente traiciones a una amiga que te hizo una confidencia. El resultado no se hará esperar y estarás en riesgo de perder esta amistad para siempre”.

Capricornio

En estos momentos, Capricornio, estás necesitando mejorar tu calidad de vida. “Esto te ayudará a levantar el ánimo. Pero lo primero que tienes que pensar hoy es que tus desdichas no te vienen porque el destino es inamovible y a ti te ha tocado la parte peor, ¡no! Tú, con tu actitud y tus decisiones eres la que influye directamente en los resultados de las situaciones que te toca vivir”.

Acuario

Aprovecha hoy el tiempo libre del que dispongas para salir de compras “y de paso recorrer las calles de tu localidad en esta época del año. Piensa a diario en hacer tu hogar más confortable y en renovar tu imagen, te va a hacer falta dentro de muy poco”.

Piscis

“No te sientas hoy desanimada si esta semana esperabas una noticia respecto a una propuesta que hiciste y no ha llegado en el plazo que esperabas, Piscis. No lo contemples a diario como si no fuera a llegar nunca”.