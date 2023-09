Horóscopo 6 de septiembre: así te afectarán las energías astrológicas hoy

Según la astrología, todos los signos zodiacales tienen rasgos positivos y negativos, y hoy veremos cuales son los más pesimistas y atormentados, esos que muestran malhumor, se quejan, son exigentes para todo consigo mismos y con los demás.

Te puede interesar: Aries, Tauro, Géminis y Cáncer: retos duros, pero muy sabrosos en septiembre

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

Septiembre llega cargado de energía abierta al amor, para que no te anules y por el contrario le dediques más tiempo a tu ser o tus seres amados. Igualmente, la energía del mes se da para abrirse a las buenas noticias y a nuevos proyectos.

Signos zodiacales Fotografía por: Pixabay

Signos zodiacales: predicciones del horóscopo hoy

El horóscopo es uno de los temas que más ha cogido fuerza en la astrología, los números de la suerte, los colores, los signos compatibles y las características de los signos zodiacales se hacen presentes en el día a día de las personas.

Según la revista Vogue, esto vendrá para los 12 signos del zodiaco el 6 de septiembre

Aries

“Hoy es uno de esos días en los que puedes discutir con quien no te simpatiza o no piensa como tú, y quizá no te quieras rendir hasta ganar. Esta semana puedes adoptar un enfoque más creativo hacia tu trabajo”.

Tauro

Si estás soltera, en este mes puedes conocer a alguien “a través de un pasatiempo o un proyecto creativo. Si el día de hoy conoces a gente nueva puedes mostrarte tímida hasta sentirte cómoda. Incluso puedes estar muy callada, analizando y escuchando lo que sucede antes de interactuar”.

Géminis

Estás viviendo un periodo en el que te muestras más sensible, “por lo que, instintivamente, vas a buscar a quien te parezca protector y leal. Estás iniciando un día en el que te puedes descubrir más protagonista que en cualquier otro día del mes”.

Cáncer

Románticamente, este es un mes en el que quieres estar con alguien “con quien puedas mantener una conversación interesante, también es posible que te atraiga más de una persona. Es un día con mucho potencial para estar en contacto con los sentimientos y estados de ánimo de los demás”, destaca la revista.

Leo

Cuidado, porque durante septiembre, los tránsitos venusinos “te pueden invitar a gastar más dinero que en otro momento del año. Hoy es uno de esos días en los que prefieres evitar las tareas del hogar, a menos que impliquen organizar y revisar qué tienes y dónde”.

Virgo

Es un buen momento para fortalecer el lazo en las relaciones personales “más importantes para tu corazón. No es prudente intentar presionarte hoy para que hagas algo, te quieres tomar tu tiempo y una vez que decías si quieres o no ser parte de ese proyecto o propuesta, actuar. Atenta a los compromisos que haces en estos días”.

Libra

Durante septiembre, “puedes sentir una atracción kármica hacia alguien o sentirte atraído por alguien que sientes que necesita tu ayuda. No tomes decisiones radicales hoy, porque bajo la influencia de las energías que te acompañan, tus nuevos proyectos pueden terminar casi tan rápido como comenzaron”.

Escorpio

Durante septiembre te puedes mostrar fría, “dudosa o desconectada de temas que tienen que ver con el amor y la pareja. Es normal, si en estos días te ves reflejada en el comportamiento de los demás, esto puede llevarte a actuar desde la compasión o la empatía”.

Sagitario

Con Venus favoreciéndote, este mes luces un aura encantadora “que te puede ayudar a atraer a más personas. Tu humor, carácter y decisiones son completamente impredecibles el día de hoy. Puedes estar también muy obstinada, pero todo lo que quieres es ser tú misma y expresarte libremente”, destaca la revista.

Capricornio

Esta semana, “te puede ser más fácil expresar tus emociones por escrito en lugar de hablar sobre ellas. Tranquila y serena: así es como te muestras hoy, y cómo agradeces que los demás se comporten contigo. Las emociones desordenadas y personas que se tiran al drama, son con lo último que quieres lidia”.

Acuario

Estás resonando con aquellas personas que pueden mover tus fibras sensibles, “ayudarte a curarte o transformarte. No son los mejores días para hacer planes detallados, porque prefieres improvisar. Esto puede resultar desconcertante para quien te acompaña y quizá no se siente tan libres de espíritu como tú, así que considera eso”.

Piscis

“¿Solter@? Venus está en tu zona de pareja, así que permite que te presenten a alguien, este es un buen mes para hacerle saber a tus amigos y conocidos, que estás lista para regresar al mercado”.