Horóscopo 4 de octubre: No te desanimes, hoy será un mejor día

Según la astrología, todos los signos zodiacales tienen rasgos positivos y negativos, y hoy veremos cuales son los más pesimistas y atormentados, esos que muestran malhumor, se quejan, son exigentes para todo consigo mismos y con los demás.

Octubre es el mes de los eclipses pues la temporada empieza con un eclipse solar en Libra y un eclipse lunar en Escorpio, los cuales se mezclan con los finales definitivos y con los inicios emocionantes.

Signos zodiacales: ¿cuáles son agua, fuego y tierra, según la astrología? Fotografía por: Pexels

Signos zodiacales: predicciones del horóscopo hoy

El horóscopo es uno de los temas que más ha cogido fuerza en la astrología, los números de la suerte, los colores, los signos compatibles y las características de los signos zodiacales se hacen presentes en el día a día de las personas.

Según la revista Lecturas esto vendrá para los 12 signos del zodiaco el 3 de octubre.

Aries

Aunque no estés hoy del mejor humor, “Aries recuerda que a diario estás rodeada de gente que te quiere y se preocupa por ti, que sufren si descargas tu energía negativa en ellos. Si pasas un mal momento, te apoyarán en lo que sea y además discretamente. Si crees que llevas demasiada carga encima, procura que las responsabilidades se repartan”.

Tauro

Ha llegado el día de la verdad, Tauro. “No te engañes a ti misma y hoy analiza qué te hace falta a diario para mejorar tu forma física y tu salud. Toma las medidas necesarias porque si dejas pasar el tiempo sin poner remedio, luego la solución va a ser más difícil, así que , no lo dudes ni un momento. Seguro que ardes en deseos de verte fantástica”.

Géminis

Para ti, Géminis, “si estás buscando ponerte forma te va a resultar bastante fácil, porque lo tuyo va de cantidades. No es que a diario comas cosas muy contundentes, sino que siempre tienes sensación de apetito y te gusta ver el plato lleno. Hoy deberías proponerte seguir el método MP (medio plato), que te ayudaría a conseguir lo que te has propuesto”.

Cáncer

Te conviene ser un poco más sencilla en tus gustos culinarios, Cáncer. “Te cuesta privarte de lo bueno, sobre todo cuando lo tienes al alcance y esto sucede casi a diario. Sin embargo, hoy tal vez estés viendo que tu peso ha aumentado de forma alarmante”.

Leo

No creas hoy que te has levantado con mal pie sólo porque “hoy encuentres algún contratiempo en tu camino, Leo. Quizá surja algún roce con un superior en el trabajo o puede que estés preocupada por el dinero del que dispones a diario, que parece que no alcanza a cubrir tus gastos. Puedes estar tranquila porque todo mejorará muy pronto”.

Virgo

“Tienes alucinada a la gente que te rodea a diario, Virgo, especialmente por tu capacidad de atender a todo y de forma tan coordinada. Parece difícil, aunque para ti no lo es porque tienes predisposición natural para ello y además te esfuerzas. Hoy necesitas reflexionar sobre ello. Si tu sistema de vida y de trabajo te da buenos resultados, no lo cambies”.

Libra

Hoy, Libra una persona que ha sido importante para ti anteriormente, “puede llamarte o quizá os veáis casualmente. Sea como sea tendrás un encuentro de esos que no suceden a diario. Presta oídos a lo que tenga que decirte, o a los consejos velados que hay en su conversación”.

Escorpio

“La inactividad y el pasar mucho tiempo en casa a diario te están pasando factura, Escorpio, y hoy has de ser consciente de que necesitas contrarrestarlos con un buen plan diario de “puesta a punto”, que incluye no sólo la alimentación, sino también el ejercicio y el descanso”.

Sagitario

Hoy puedes sentirte satisfecha, Sagitario. “Pasas por un muy buen momento laboral y va a seguir así bastante tiempo. Incluso las personas desempleadas están en una etapa de muchas posibilidades de encontrar un empleo a su medida, o sea no sólo trabajo, sino una ocupación que les guste”.

Capricornio

Si hoy, Capricornio, “te estás planteando que los caminos que eliges para alcanzar tus objetivos son muy complicados, sólo has de empezar a caminar a diario y verás como se abren a tu paso y que incluso te muestran algunos atajos para llegar antes a tu meta”.

Acuario

Establece y ordena hoy tus rutinas de diario, Acuario, “te irá bien para mantener tu energía en lo más alto. Respeta tu tiempo de descanso, al menos durante toda esta semana, empezando hoy mismo. Necesitas mejorar tu estado físico porque esto también te hará tener la mente más clara”.

Piscis

Éste es el momento del año en que todo el mundo empieza a preocuparse “porque la ropa parece haber disminuido una talla y tú no eres una excepción, Piscis. Hoy mismo puedes estar notando este “extraño fenómeno”. El caso es que te gusta quedar a diario con las amigas, los amigos, la pareja… tomar la cervecita, cenar, picar algo…, no dejas de darte estos caprichitos”.