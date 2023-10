Horóscopo 5 de octubre: Prepárate para los cambios que sentirás hoy

Según la astrología, todos los signos zodiacales tienen rasgos positivos y negativos, y hoy veremos cuales son los más pesimistas y atormentados, esos que muestran malhumor, se quejan, son exigentes para todo consigo mismos y con los demás.

Octubre es el mes de los eclipses pues la temporada empieza con un eclipse solar en Libra y un eclipse lunar en Escorpio, los cuales se mezclan con los finales definitivos y con los inicios emocionantes.

Signos zodiacales: predicciones del horóscopo hoy

El horóscopo es uno de los temas que más ha cogido fuerza en la astrología, los números de la suerte, los colores, los signos compatibles y las características de los signos zodiacales se hacen presentes en el día a día de las personas.

Según la revista Lecturas esto vendrá para los 12 signos del zodiaco el 5 de octubre.

Aries

Estás ahora muy creativa, Aries, tu ingenio está a tope, “por eso si hoy se te ocurre una idea novedosa, no la descartes creyendo es irrealizable. Analiza a diario por qué no ves que pueda hacerse realidad y dale un par de vueltas. Quizá se trata de algo innovador y que tiene futuro. No la dejes pasar y procura desarrollarla”

Tauro

Estás en un buen momento profesional, Tauro. “Tienes talento para el trabajo que desarrollas a diario y eres consciente de ello pero deberías actualizarte un poco o vas a quedarte desfasada. Te irá genial ponerte al día y adquirir nuevos conocimientos, aprovecha las ofertas de principio de curso o simplemente explora en internet”.

Géminis

Valora más a diario lo que tienes al alcance de la mano, Géminis, “y hoy no te metas en camisa de once varas. Si te has entusiasmado por un proyecto, tendrás que esperar un poco. No es un buen día para estos asuntos, los astros ahora no te son favorables. En cambio, lo son para los temas ya establecidos”.

Cáncer

No puede ser que hoy, a media semana, ya te sientas física y mentalmente agotada, Cáncer. “Probablemente no has respetado tus horas de descanso y esto es primordial. Quizá estás llevando a diario una vida demasiado sedentaria. No trasnoches y procura hacer un poco de ejercicio a diario. Esta fatiga hace que descuides tu relación con la familia”.

Leo

Si hoy se te presenta alguna complicación en el terreno laboral, Leo, “lograrás salir airosa si actúas con serenidad. Nada de echarse las manos a la cabeza o de dejarte dominar por los nervios, como podría suceder a diario”.

Virgo

Te espera hoy un día magnífico, Virgo. “Te sentirás relajada y positiva, requisitos indispensables para pasarlo bien a diario con todo lo que hagas. Si te proponen participar en un negocio o te ofrecen un trabajo, antes de aceptar lee muy bien la letra pequeña, no porque vayan a engañarte sino porque podría ser que tengas que pedir que modifiquen alguna cláusula. Puede tratarse de un buen asunto aunque tiene algún pequeño fallo que tú puedes corregir”.

Libra

Hoy, Libra, no te dejes pisar por alguien que a diario te da muestras de soberbia “y que parece querer anularte. Si te encuentras en una situación de este tipo, planta cara, no escondas la cabeza bajo el ala. Luego te sentirás muy satisfecha de haber actuado así. Prepárate para una jornada intensa haciendo un poco de ejercicio a primera hora de la mañana”.

Escorpio

Hoy, Escorpio, puede surgirte una propuesta para cambiar de empleo. “No te dejes tentar sólo por temas materiales. Recuerda que el dinero no lo es todo y menos con tu carácter, que ya de por sí no le concedes demasiada importancia. Valora el ambiente y las condiciones laborales que son las que en el fondo te proporcionan mayor satisfacción a diario”.

Sagitario

“Cuando te sientes insegura o no sabes qué camino tomar, como puede suceder hoy, dubitativa Sagitario, no es un buen momento para decidir nada importante. Si se te ha pasado por la cabeza dar un giro radical a tu vida, es mejor que esperes un poco a que la situación se estabilice. Si a diario te sientes agobiada por un tema sentimental, quizá por un desengaño con la persona que estabas saliendo, antes de dar pasos en falso, recupera la serenidad”.

Capricornio

Si no has conseguido todavía alcanzar el objetivo que te habías propuesto, Capricornio, “tal vez sea porque a diario no te has esforzado suficientemente. Has de luchar más por lo que deseas y no dejes que nadie se interponga en tu camino. Céntrate hoy en ello y no hagas casos de la opinión, seguramente interesada, de una persona que intenta desanimarte”.

Acuario

Aunque estamos empezando el mes, Acuario, “tu economía no atraviesa su mejor momento. Si hoy tienes que hacer pagos y no dispones de recursos suficientes, prueba a vender vía online alguna cosa que ya no utilices, como por ejemplo tus vieja bici o ese mueble que siempre has querido eliminar. Hoy tendrás suerte en este tipo de mercado”.

Piscis

Algunas complicaciones en el trabajo pueden “darte la sensación de que te están amargando el día, Piscis. Esto no va a pasar a menos que tú lo consientas. Ningún problema de diario tendría que bajarte el ánimo”.