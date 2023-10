Horóscopo 7 de octubre: Tauro, Cáncer y otros signos que estarán alterados

Según la astrología, todos los signos zodiacales tienen rasgos positivos y negativos, y hoy veremos cuales son los más pesimistas y atormentados, esos que muestran malhumor, se quejan, son exigentes para todo consigo mismos y con los demás.

Te puede interesar: Leo, Virgo, Libra y Escorpio: consejos para que octubre de 2023 sea un gran mes

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

Octubre es el mes de los eclipses pues la temporada empieza con un eclipse solar en Libra y un eclipse lunar en Escorpio, los cuales se mezclan con los finales definitivos y con los inicios emocionantes.

Estos son los secretos más oscuros de los signos zodiacales ¿Cuál es el tuyo? Fotografía por: Pexels

Signos zodiacales: predicciones del horóscopo hoy

El horóscopo es uno de los temas que más ha cogido fuerza en la astrología, los números de la suerte, los colores, los signos compatibles y las características de los signos zodiacales se hacen presentes en el día a día de las personas.

Según la revista Lecturas esto vendrá para los 12 signos del zodiaco el 7 de octubre.

Aries

“Si hoy estás deseando pasar tiempo a solas con tu pareja y crees que en los últimos tiempos le has dejado un poco al margen porque tus obligaciones no te han permitido prestarle demasiada atención, atareada Aries, este fin de semana puedes compensarle”.

Tauro

Hoy, Tauro, es probable que te veas en una de estas situaciones que te hacen perder los nervios. “A diario sueles ser demasiado impulsiva y tienes que aprender a controlar esos prontos porque hacen que se alejen de tu lado personas muy valiosas. Si hoy en algún lugar público no te atienden como deberían, no pierdas los papeles y montes el numerito, haz tu protesta de la forma establecida, pidiendo la hoja de reclamaciones”.

Géminis

El mejor plan para ti este sábado, Géminis, “será pasear por la ciudad, ir de tiendas, tomar un almuerzo exquisito y, por la tarde, pelis y sofá. Si lo que necesitas es pensar o inspirarte para ser más creativa a diario, hazlo en solitario, así podrás pensar con tranquilidad. Pero tampoco estará mal ir acompañada por tu pareja o por algunas de tus amigas”.

Cáncer

Hoy que tienes tiempo, Cáncer, “empieza a visualizar ese puesto de trabajo que tanto deseas. Aunque tengas tus dudas, la realidad es que la mente es muy poderosa y si a diario diriges tus energías hacia algo que quieres conseguir, acabarás lográndolo. Prueba y verás. Si hoy tus amigos te proponen una salida, aunque te de algo de pereza, ve con ellos”.

Leo

Hoy, Leo, “si tienes un empleo de cara al público puedes tener una jornada agotadora. Sin embargo, el cansancio se verá compensado con muchas ventas y una buena caja. Pero si disfrutas de tu descanso de fin de semana también te encontrarás con un montón de cosas a las que atender en el hogar que a diario has ido relegando”.

Virgo

No descuides hoy algunas obligaciones primordiales porque has quedado con los amigos, Virgo, “si te organizas bien tendrás tiempo para todo. Reúnete con ellos más tarde, pero sobre todo no dejes lo que tienes entre manos, la tarea de diario o algún compromiso familiar o social por algo que puede esperar”.

Libra

En contra de lo que esperabas, Libra, “a partir de hoy tu economía irá mejorando notablemente a diario. Quizá te llegue un pellizquito a través de la Lotería o de otro juego de azar. Puedes darte algún capricho, porque esto te pondrá de muy buen humor y si lo compartes con alguien especial todavía será mejor. No obstante, recuerda que en tu hogar falta algún detalle que lo haría más confortable”.

Escorpio

Te espera hoy un gran día, Escorpio, “en el que tendrás mucho protagonismo por tu aptitud de comunicadora y mediadora cuando surge un conflicto. Aunque tu no acabas de creértelo, a diario eres el centro de atención y se agradece tu presencia. Estás en un momento estelar y en gran parte se debe a ti misma, a tu propia actitud”.

Sagitario

Si hoy estás pensativa porque has recibido en días pasados una propuesta profesional, Sagitario, “deberías aceptarla, porque supondrá una buena ocasión para prosperar a diario. Ni se te ocurra hacer caso a lo que puedan pensar los demás”.

Capricornio

Hoy, afortunada Capricornio, “es posible que un encuentro ocasional o una cita con alguien a quien conoces de hace ya tiempo sea el inicio de una increíble historia de amor, que no se parecerá en nada a lo que has vivido hasta ahora, pero que te llenará de felicidad a diario durante mucho tiempo”.

Acuario

Es probable, Acuario, que hoy tengas la sensación de que a diario “está faltando algo en tu vida que no sabes exactamente cómo definir. Estás ahora en una etapa de incertidumbre y esto es la causa de este malestar, pero pasará pronto. No te preocupes demasiado e intenta ocupar la mente en otras cosas, como por ejemplo reorganizar tu hogar, sal a ver tiendas, ilusiónate con las novedades de la temporada”.

Piscis

Hoy, Piscis, alguien por quien sientes un gran afecto te puede proponer que le acompañes a algún lugar. “No rechaces la propuesta porque será algo que te generará muchas ideas y que te abrirá las puertas a diario a ciertas cosas nuevas que deseas conocer. Sacarás mucho provecho del día y te sentirás muy satisfecha por ello”.