Horóscopo de Aries, Leo, Libra y todos los signos: Así les irá este 5 de enero

Según la astrología, todos los signos zodiacales tienen rasgos positivos y negativos, y hoy veremos cuales son los más pesimistas y atormentados, esos que muestran malhumor, se quejan, son exigentes para todo consigo mismos y con los demás.

Enero llega con una guía importante para “llevar a cabo todo aquello que nos propongamos. Será el momento en el que antiguos proyectos vean por fin la luz y, sobre todo, será un periodo donde nos replanteemos nuestras finanzas, así como muchas relaciones que ya no son valiosas para nosotros”, destaca por su parte Revista Hola!.

La energía se está moviendo fuerte empezando el 2024, este es el mensaje que tienen los astros para ti este día. Fotografía por: Pixabay

Signos zodiacales: predicciones del horóscopo hoy

El horóscopo es uno de los temas que más ha cogido fuerza en la astrología, los números de la suerte, los colores, los signos compatibles y las características de los signos zodiacales se hacen presentes en el día a día de las personas.

Según el medio 20 minutos, esto vendrá para los 12 signos del zodiaco el 5 de enero

Aries

La semana laboral empezando el mes “va a terminar con un día un poco más crispado o conflictivo que los anteriores, con más problemas que has de resolver o algún desencuentro con compañeros del trabajo. Además, debes tener cuidado con los gastos y las iniciativas de tipo financiero, no te fíes solo de tu instinto, debes ser más reflexivo”.

Tauro

El día va a tener dos partes claramente diferenciadas, “puesto que va a comenzar con muchos problemas o preocupaciones, los que ya tenías y algunos que se añadirán según avance la mañana. Sin embargo, la segunda mitad del día va a ser mucho más favorable y además te llegará una importante ayuda que no esperabas”.

Géminis

Hoy no te conviene dejarte llevar demasiado “por los impulsos, porque la Luna, que rige estas cosas, no se hallará en armonía, y te expones a tomar decisiones equivocadas, sobre todo en la primera mitad del día. Asimismo, si tuvieras que hacer un viaje, es muy probable que se te complique o que no te salga como esperabas”.

Cáncer

Te espera un día un poco inestable emocionalmente, “que en realidad va a ser mejor de como tú lo vas a percibir. Vas a tener que afrontar problemas inesperados en el trabajo u otros asuntos de carácter mundano, y no verás con claridad el modo de poderlos solucionar. Pero esto será algo pasajero y no te debes angustiar”.

Leo

Triunfos o realizaciones conseguidos con un mayor esfuerzo “y lucha del que acostumbras habitualmente. Te espera un día con éxito final, pero al mismo tiempo también será uno de esos días en los que uno tiene la sensación de que parece que le crecen los enanos. Pero tu gran optimismo y voluntad de vencer se van a imponer”.

Virgo

Hoy la Luna no formará aspectos armónicos con otros planetas “y eso hará que te encuentres muy nervioso y te tomes todo de un modo más dramático de lo habitual, o te muestres más pesimista. Sin embargo, podrás sacar todas tus tareas adelante y con éxito, pero es probable que todo ello te cueste un poco más de esfuerzo”.

Libra

A diferencia de tus estados de ánimo habituales, “hoy te mostrarás mucho más animado e incluso verás las cosas con un mayor optimismo, como si intuyeras que está a punto de producirse un acontecimiento muy feliz en tu vida íntima. También en los asuntos laborales y mundanos hoy tendrás un día agradable y fructífero”.

Escorpio

Hoy la Luna no se encontrará en armonía “y eso va a repercutir bastante en tu naturaleza profundamente emocional. Vas a ver enemigos o temibles amenazas donde no hay absolutamente nada, o en todo caso, si hay algo es mucho más pequeño. Hoy no te conviene dejarte llevar por tus impulsos y emociones, sino por la razón”.

Sagitario

Este será uno de los signos más favorables en el día de hoy, “pero no porque te vaya a ir estupendamente, sino porque tu gran optimismo y sentido positivo de la vida se va a imponer, y la próxima llegada de los Reyes Magos te interesará mucho más que los mezquinos problemas del día a día. De todos modos te va a ir muy bien”.

Capricornio

El tránsito del Sol por tu signo te traerá un día bueno o fructífero “en los asuntos materiales y laborales, pero también tendrás un optimismo y una seguridad en ti que no suelen ser habituales en tu personalidad. De cualquier forma, hoy estarás ante un día positivo y vas a resolver un problema que llevaba tiempo preocupándote”.

Acuario

El tránsito de Marte “por tu casa doceava no solo va a hacer que afloren tus enemigos, sino que además te ayudará a triunfar sobre ellos y a que puedas separar el trigo de la paja, saber quienes tienes a favor y donde están tus verdaderos adversarios. Y es, sobre todo, por esa razón que hoy va a ser un día bastante bueno para ti”.

Piscis

Aunque estamos en una época que predispone a ello, “conviene que seas prudente con los gastos y todo lo relacionado con tu economía en general, especialmente si hoy tuvieras que tomar alguna iniciativa importante relacionada con tus finanzas o tu patrimonio. Deja de lado el corazón, hoy te conviene actuar más con la cabeza”.