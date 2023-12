Horóscopo de hoy para Escorpio: Llegó el momento de tomar decisiones

Según la astrología, todos los signos zodiacales tienen rasgos positivos y negativos, y hoy veremos cuales son los más pesimistas y atormentados, esos que muestran malhumor, se quejan, son exigentes para todo consigo mismos y con los demás.

Diciembre llega con una energía perfecta para el amor, las relaciones cordiales y felices, especialmente las sociales. “A partir del 22 y hasta finales de año tendrás oportunidades tanto en las áreas laborales como en las profesionales. También, es un mes para cuidar de tu salud y las sorpresas repentinas que tanto inquietan a tu corazón”, destaca por su parte El Español.

Signos zodiacales: ¿cuáles son agua, fuego y tierra, según la astrología? Fotografía por: Pexels

Signos zodiacales: predicciones del horóscopo hoy

El horóscopo es uno de los temas que más ha cogido fuerza en la astrología, los números de la suerte, los colores, los signos compatibles y las características de los signos zodiacales se hacen presentes en el día a día de las personas.

Según el medio ABC, esto vendrá para los 12 signos del zodiaco el 11 de diciembre.

Aries

Ante la imposibilidad de atender a todo lo que tienes delante, “se impone distinguir lo imprescindible de lo superfluo. En el amor, tus encantos te lo ponen hoy muy fácil. Ante una situación delicada confía en ti mismo, en tus posibilidades, y no te dejes atenazar por el miedo. El progreso depende de que tomes decisiones valientes”.

Tauro

El buen humor te hará tomarte con mucha filosofía hasta los temas más delicados. “Tenderás a resolver los conflictos con amabilidad y eso te traerá muchos éxitos. En los últimos días vas corriendo a todos los sitios y no llegas nunca a la hora, es posible que tengas que ajustar un poco menos la agenda para no quedar mal siempre”.

Géminis

Recibirás ofertas variadas en el ámbito laboral y te llevará un tiempo analizarlas en profundidad. “Te conviene la que te permita disfrutar de más ocio. Las opiniones de los demás no siempre son mejores porque sean novedosas, trata de comprobar los detalles antes de meterte en un jaleo del que te puedas arrepentir”.

Cáncer

Aborda la resolución de un conflicto personal “solo si constatas que hay una verdadera disposición al diálogo por las dos partes. De otra forma, será en balde. Necesitas más atención por parte de tu pareja, más amor. Te vendría bien un plan romántico en el que podáis estar solos y tranquilos. Cuidado con las caídas tontas”.

Leo

El estado de ansiedad de una persona que está cercana a ti “causará problemas en vuestra relación, procura no tenerle muy en cuenta todas las cosas que diga hoy. Escuchar otros puntos de vista es siempre beneficioso, pero eso no quiere decir que hagas caso a pies juntillas de todo lo que te dicen”.

Virgo

Si estás esperando cobrar de un seguro o una indemnización, “te llevarás una sorpresa desagradable. Las cosas no se han hecho como debían y lo pagarás de tu bolsillo. Tus hijos te sorprenderán con algo que no es propio de ellos y eso te dará qué pensar. No te obsesiones, las cosas cambian rápidamente, aunque tú no quieras verlo”.

Libra

Tu entorno laboral atraviesa por dificultades, “que se superarán si todos colaboráis de una manera decidida. El futuro colectivo depende de vuestro esfuerzo individual. Tienes más de lo que crees, aunque no lo valores lo suficiente. No esperes a perderlo todo para echarlo de menos, cuídalo y estímalo en lo que vale”.

Escorpio

Ser justo no siempre es fácil, “especialmente si están en juego tus intereses en el terreno sentimental. Actúa de manera que no te decepciones a ti mismo. Ha llegado la hora de los compromisos responsables, no puedes seguir mareando la perdiz por más tiempo. Tómate las cosas con seriedad y alcanzarás una nueva dimensión”.

Sagitario

“Tu claridad mental te sitúa por delante de tus competidores, aprovecha las oportunidades para sacar la ventaja que te mereces. Dolores de espalda pasajeros. Tiendes a confundir el amor con el sexo, y no son la misma cosa. Si no aprendes a diferenciarlos, sufrirás más de lo que te mereces. Mejora tus métodos de expresión”.

Capricornio

Dosifica mejor tus energías, o no serás capaz de cumplir con todos tus compromisos. “Escucha con atención los consejos que pidas, al resto, ni caso. Procura tomarte hoy las cosas con un poco más de calma, la precipitación puede ser la causa de un error importante. Fíjate bien en cada detalle. Últimamente comes demasiado”.

Acuario

Las conductas egocéntricas dificultan mucho la relación de pareja. “Tú resultas irresistible en el primer contacto, pero luego tiendes a centrarte demasiado en ti mismo. La incertidumbre rodea estos días el futuro de tu situación sentimental y eso te mantiene muy nervioso. Tienes más opciones de las que crees, pero todo puede pasar”.

Piscis

Bucear en la memoria no te resultará un ejercicio aconsejable, “porque puedes desenterrar cosas que tu mente ha tardado mucho tiempo en olvidar. Mira hacia delante. Últimamente estás demasiado inaccesible y a los demás les cuesta mucho acercarse a ti”.