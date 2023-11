Horóscopo de hoy para Escorpio: Ojo, hay contratiempos en el terreno profesional

Según la astrología, todos los signos zodiacales tienen rasgos positivos y negativos, y hoy veremos cuales son los más pesimistas y atormentados, esos que muestran malhumor, se quejan, son exigentes para todo consigo mismos y con los demás.

De acuerdo con la web Cronista.com, Noviembre será un mes muy especial para el amor, “que empieza con el aterrizaje de Venus a Libra el día 8. Luego, el 13 de noviembre, habrá luna nueva sobre Escorpio, con la que vas a poder empezar una nueva etapa o relación con alguien”.

Signos zodiacales: predicciones del horóscopo hoy

El horóscopo es uno de los temas que más ha cogido fuerza en la astrología, los números de la suerte, los colores, los signos compatibles y las características de los signos zodiacales se hacen presentes en el día a día de las personas.

Según el medio La Vanguardia, esto vendrá para los 12 signos del zodiaco el 22 de noviembre.

Aries

La impulsividad de hoy podrá hacer que cometas “algunos errores lamentables si no utilizas un poco la cabeza. Procura pensar antes de actuar, será muy importante que lo hagas, ya que los percances podrían llegar a ser bastante serios. En fin, Aries, tú y el resto del mundo no os entenderéis hoy”.

Tauro

Tendrás un día con bastante tensión, “pero si la aprovechas para empezar a hacer los primeros cambios en tu vida, todo será mucho mejor. Puede que tus relaciones con los demás sean complicadas, aunque no por ello menos enriquecedoras intelectualmente. Mira la vida desde otros ángulos y avanzarás”.

Géminis

Seguirás con tensiones hacia tu pareja hoy “debido a las diferencias de criterios; tendréis que ser tolerantes o no conseguiréis avanzar. Por otro lado, Géminis, tus impulsos podrían llevarte a percances: procura ser muy prudente en lo que hagas o digas. Para concluir, intenta liberar tensiones practicando deporte”.

Cáncer

Seguirás contando con un sexto sentido muy activo hoy: “préstale atención que podrá guiarte en la dirección correcta y no te dejes influir por la negatividad del ambiente. Te encuentras dentro de un periodo muy enriquecedor pero deberás trabajar con constancia y orden. Cáncer, evita las discusiones, ¿vale?”.

Leo

Tus sentimientos y emociones no caminarán de la mano hoy, “por eso podrás sentir una confusión bastante grande, esto, unido a tu carácter dominante, es posible que haga que acabes enfrentándote a alguien. No seas así, procura pensar con claridad y objetividad, además de controlar esa lengua”.

Virgo

Se te presentarán algunos contratiempos en el terreno laboral hoy, “esto podrá afectar a tu humor y relación con los demás; deberás morderte la lengua o tendrás enfrentamientos. Y para colmo de males, tu relación de pareja tampoco será una maravilla que te reconforte de los problemas laborales”.

Libra

Seguirás con dificultades en tu relación de pareja hoy, “además, si te llevas los problemas laborales a casa, la cosa se complicará aún más. De todas maneras, tu mente será muy ingeniosa, así que podrías aprovecharla en el trabajo y en el amor; es decir, propón hacer algo nuevo en el trabajo, y a tu pareja, proponle hacer algo distinto”.

Escorpio

Hoy podrán presentarse algunos contratiempos en el terreno profesional, “pero sabrás resolverlos gracias a la inteligencia y sagacidad que te caracterizan. No obstante, Escorpio, tus relaciones con los demás no serán demasiado fluidas, tendrás que tener cuidado con las palabras que salgan de tu boca para no herir a nadie. Sé prudente, ¿vale?”

Sagitario

Hoy te darás cuenta de que necesitas probar “métodos de trabajo nuevos que te ayuden a resolver problemas, además, si los de hasta ahora no han funcionado, probar algo distinto tal vez resulte un fracaso también (o no), pero por lo menos lo habrás intentado. Cuando algo no sirve hay que intentar una y otra vez encontrar la solución aunque eso suponga probar y probar”.

Capricornio

Te sentirás con ganas hoy de cambiar algunas cosas en tu vida, “precisamente por eso no deberías mantener situaciones que no te conducen a nada: piensa en aquello que no te deja avanzar y déjalo atrás. Además, te encuentras dentro de un buen periodo para hacer los cambios que consideres convenientes... no te detengas por culpa del miedo”.

Acuario

Tendrás un día especialmente complicado hoy, tus sentimientos y emociones discurrirán por senderos bien diferentes, esto podría provocarte conflictos internos. Tus relaciones con los demás serán tirantes, además, habrá cierta tendencia a las rupturas: piensa dos veces antes de hablar, Acuario.

Piscis

¡Ojalá todas las semanas fuesen como esta, Piscis! “Te sentirás en armonía con el entorno en el que te muevas, y no solamente eso, además tu mente estará muy abierta y con ganas de hacer cosas nuevas e interesantes. La suerte también podrá estar a tu lado para ayudarte en lo que hagas”.