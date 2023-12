Horóscopo de hoy para Sagitario: Los astros te tienen un mensaje muy claro

Según la astrología, todos los signos zodiacales tienen rasgos positivos y negativos, y hoy veremos cuales son los más pesimistas y atormentados, esos que muestran malhumor, se quejan, son exigentes para todo consigo mismos y con los demás.

Diciembre llega con una energía perfecta para el amor, las relaciones cordiales y felices, especialmente las sociales. “A partir del 22 y hasta finales de año tendrás oportunidades tanto en las áreas laborales como en las profesionales. También, es un mes para cuidar de tu salud y las sorpresas repentinas que tanto inquietan a tu corazón”, destaca por su parte El Español.

Estos son los secretos más oscuros de los signos zodiacales ¿Cuál es el tuyo?

Signos zodiacales: predicciones del horóscopo hoy

El horóscopo es uno de los temas que más ha cogido fuerza en la astrología, los números de la suerte, los colores, los signos compatibles y las características de los signos zodiacales se hacen presentes en el día a día de las personas.

Según el medio Depor esto vendrá para los 12 signos del zodiaco el 5 de diciembre.

Si eres Aries...

Tendrás una tendencia al aburrimiento que puede hacer que pierdas interés por las cosas que haces . Los lujos que te permites de vez en cuando son muy positivos para tu espíritu, pero cuidado para que no se conviertan en un problema para tu bolsillo. Se resolverá a tu favor un pleito o algo similar que ha estado pendiente durante mucho tiempo. Te alegrarás, pero no tanto como habías esperando. Estás a las puertas de una enfermedad.

Si eres Tauro...

A veces no te vendría mal sacar un poco tu carácter, ayudará a que los demás incrementen su respeto por ti . Tu receta para conseguir que tu relación se fortalezca tiene una gran dosis de amor, pero le hace falta un condimento muy importante: la renovación. Procura huir de las monotonías. No desesperes.

Si eres Géminis...

Si te encuentras atravesando una fase de comienzos en tu vida, te hace falta un poco de paciencia y un mucho de comprensión por los nuevos sucesos porque todo lleva su tiempo. Aprovecha la racha de buena suerte por la que atraviesas, está a punto de acabarse . En el terreno de la salud te conviene no bajar la guardia. Asimismo, se empieza a deshacerse un nudo muy complejo en el que has estado trabajando durante mucho tiempo.

Si eres Cáncer...

Se prevén modificaciones sustanciales en el terreno sentimental. Procura hablar mucho con las personas que te quieren. No dejes nada de lo que ahora puedas hacer para después, especialmente con temas que relacionan a tu familia . Tendrás oportunidad de pasarlo muy bien con los tuyos. Te mereces un buen descanso, no te sientas mal si otros trabajan mientras tú descansas, no pasará mucho tiempo antes de que la situación sea la contraria.

Si eres Leo...

Las luchas de poder en el ámbito laboral te salpicarán cuando tú ni siquiera te lo habías propuesto. Ya que estás metido, no desaproveches la ocasión para ganar posiciones. La meditación te dará las soluciones que esperas. Debes pararte un poco y frenar cuanto antes el estrés que acumulas . Procura no pasar más tiempo del necesario en lugares cerrados, tu espíritu necesita amplitud y el cielo sobre tu cabeza, será muy bueno que salgas.

Si eres Virgo...

Sigue optando por un estilo directo, no cambies ahora de estrategia, porque no conseguirías tus objetivos . Se avecinan problemas emocionales, golpes no esperados que pondrán a prueba tu fortaleza antes de lo que esperas. Apóyate en tus amigos y familiares para las situaciones complicadas. Necesitas recuperar el tiempo perdido con tu pareja, conseguir que las cosas vuelvan a su cauce después de mucho tiempo de abandono de la relación por razones de causa mayor.

Si eres Libra...

Tu creatividad se manifiesta en todo lo que haces, desde los detalles más pequeños hasta los grandes proyectos. Desbordas vitalidad y eso contagia a los que te rodean. A pesar de que los cambios que se están produciendo en tu vida ahora sean complejos de entender, en el futuro podrás ver que son favorables . Sorpresas agradables te esperan en casa.

Si eres Escorpio...

Pronto vas a tener que abandonar la cómoda posición de espectador que has adoptado en un problema que afecta a tu trabajo. Tu visión del universo se expande y alcanzas nuevos horizontes que te atraen de una forma irrefrenable. Puede que parte de tu mundo actual no encaje demasiado en el nuevo. Necesitas más tiempo para aclarar tus ideas, no te dejes presionar por nadie a la hora de tomar decisiones, podrías equivocarte .

Si eres Sagitario...

Busca aquellos ejercicios físicos moderados que te proporcionen relajación y diversión a la vez. Tienes el suficiente valor como para admitir tus errores delante de los demás, ahora sólo te falta repararlo cuanto antes para que todos vuelvan a creer en tus posibilidades. Estás en una situación inmejorable de cara a ganarte el corazón de la persona que amas .

Si eres Capricornio...

Aunque cada vez tienes más poder de decisión en el ámbito en el que te mueves, todavía dependes demasiado de los otros. Te queda mucho camino por recorrer, pero no te apresures. Por mucho que te esfuerces, la realidad es tozuda y las circunstancias no te permitirán avanzar. Las prisas pueden ser hoy el origen de la mayor parte de tus problemas. Tómate las cosas con paciencia y conseguirás que todo vaya sobre ruedas, aunque un poco despacio .

Si eres Acuario...

Te conviene medir tus palabras, especialmente si hablas de personas que no están presentes porque te ir de contra. Si lo que necesitas es dinero, te llegará muy pronto con poco esfuerzo. Lo malo es que tienes demasiadas cosas pendientes y puede que no sea suficiente. Es posible que tengas que enfrentarte a una situación entre difícil y embarazosa por cuestiones relacionadas con la familia . Si tienes la conciencia limpia, no te corras.

Si eres Piscis...