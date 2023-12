Horóscopo de hoy para Sagitario: Ojo, hoy tendrás una esperada sorpresa

Según la astrología, todos los signos zodiacales tienen rasgos positivos y negativos, y hoy veremos cuales son los más pesimistas y atormentados, esos que muestran malhumor, se quejan, son exigentes para todo consigo mismos y con los demás.

Diciembre llega con una energía perfecta para el amor, las relaciones cordiales y felices, especialmente las sociales. “A partir del 22 y hasta finales de año tendrás oportunidades tanto en las áreas laborales como en las profesionales. También, es un mes para cuidar de tu salud y las sorpresas repentinas que tanto inquietan a tu corazón”, destaca por su parte El Español.

La energía se está moviendo fuerte este inicio de mes, así que debes prepararte para lo que te depara la astrología este día. Fotografía por: Pixabay

Signos zodiacales: predicciones del horóscopo hoy

El horóscopo es uno de los temas que más ha cogido fuerza en la astrología, los números de la suerte, los colores, los signos compatibles y las características de los signos zodiacales se hacen presentes en el día a día de las personas.

Según el medio 20minutos esto vendrá para los 12 signos del zodiaco el 6 de diciembre.

Aries

Hoy vas a tener un día más ensimismado y muy centrado en tus cavilaciones y preocupaciones tanto de trabajo como en otros muchos ámbitos, aunque luego el día en general será bueno y si te preocupa algún peligro al final no va a suceder nada malo, al menos en lo material, quizás sea algo peor en los asuntos personales.

Tauro

Hoy la influencia de Urano te traerá importantes sorpresas, y de hecho vas a tener un día casi radicalmente distinto de como te esperabas. La buena noticia es que los cambios que se produzcan van a ser para bien y van a llenar de interés y alegría a un día que se te presentaba bastante monótono. Encuentros inesperados.

Géminis

Gran actividad, este será un día especialmente favorable para las actividades de carácter físico, desde viajes, deportes, todo tipo de trabajo, de cambios o incluso reformas en el hogar, o cualquier otra cosa. No vas a poder parar quieto, pero conviene que vigiles el temperamento, hoy podrías pelearte con tus seres queridos.

Cáncer

En los asuntos mundanos y materiales este va a ser un día armonioso o favorable para ti, en el que las cosas van a suceder del modo que tenías previsto. Sin embargo, en lo personal te amenaza una sutil tendencia melancólica o depresiva a causa de un influjo adverso de Neptuno, aunque no habrá motivo real para tu tristeza.

Leo

En líneas generales todo puede ir bien en este día, pero para que esto sea así solo debes tener en cuenta una cosa, ten mucho cuidado con tu temperamento explosivo, sin darte cuenta y sin quererlo puedes hacer mucho daño con tus súbitos arranques de cólera, e incluso poner en riesgo la relación con tu pareja, padres o hijos.

Virgo

Lo material no siempre puede comprarlo todo y tampoco conduce siempre a la felicidad, es una de las cosas más importantes de la vida, pero no la más importante. Hoy experimentarás alguna vivencia o algún acontecimiento que te ayudará a ver más claramente esta realidad y no preocuparte tanto por los asuntos materiales.

Libra

El destino te va a poner los acontecimientos de forma que tengas que elegir entre lo que te apetecería, por un lado, frente a lo que tú sabes que más te conviene. Te puede suceder en la vida íntima o en cualquier otro ámbito, y al final tomarás el camino más correcto, aunque va a ser un día difícil desde el punto de vista emocional.

Escorpio

Se dice que los nacidos en este signo tenéis algo de santos y algo de demonios, pero afortunadamente hoy vas a sacar tu lado más favorable con tu pareja, tus familiares más cercanos o alguno de tus amigos más íntimos, prestándoles una valiosísima ayuda en el ámbito material o humano. El destino te lo devolverá por otro lado.

Sagitario

Este puede ser un día altamente positivo para viajar, abrirte a nuevas personas y horizontes, salir de tus asuntos cotidianos y ampliar tus perspectivas y conocimientos. La influencia del Sol te traerá suerte o facilidades en cualquier iniciativa que tomes y también te protegerá de las adversidades que puedan presentarse en el camino.

Capricornio

Hoy el planeta Neptuno se va a encontrar afligido y eso puede llevarte a caer en emociones de carácter negativo con facilidad, por cualquier motivo sin importancia o hasta incluso irreal. No va a ser un mal día para ti, pero sí es muy probable que estés un poco bajo de ánimo o tiendas a ver las cosas con mayor pesimismo del habitual.

Acuario

Las influencias favorables del Sol, la Luna te van a traer un día bastante alegre y favorable, en el que las cosas van a fluir del modo que tú deseas, pero sobre todo porque interiormente te sentirás optimista e ilusionado. Tendrás ganas de dar lo mejor de ti a las personas que te rodean y te esperan vivencias felices en tu vida íntima.

Piscis

El destino actúa contigo del mismo modo que tú actúas con tus semejantes, por eso también acude en tu ayuda cuando menos te lo esperas y cuando parece que ya lo tienes todo perdido. Y esto es lo que te va a suceder a lo largo del día de hoy, que vas a llevarte una sorpresa sumamente positiva cuando ya esperabas todo lo contrario.