Horóscopo de hoy para Virgo: En este día lo inesperado te sorprenderá, atentx

Según la astrología, todos los signos zodiacales tienen rasgos positivos y negativos, y hoy veremos cuales son los más pesimistas y atormentados, esos que muestran malhumor, se quejan, son exigentes para todo consigo mismos y con los demás.

Diciembre llega con una energía perfecta para el amor, las relaciones cordiales y felices, especialmente las sociales. “A partir del 22 y hasta finales de año tendrás oportunidades tanto en las áreas laborales como en las profesionales. También, es un mes para cuidar de tu salud y las sorpresas repentinas que tanto inquietan a tu corazón”, destaca por su parte El Español.

Signos zodiacales: predicciones del horóscopo hoy

El horóscopo es uno de los temas que más ha cogido fuerza en la astrología, los números de la suerte, los colores, los signos compatibles y las características de los signos zodiacales se hacen presentes en el día a día de las personas.

Según el medio 20minutos esto vendrá para los 12 signos del zodiaco el 7 de diciembre.

Aries

Los astros nos indican que hoy te espera un día bastante afortunado, “y, sin embargo, sin saber por qué tú vas a estar bastante suspicaz y en guardia, como si esperases que algo malo apareciera de repente y transformará los éxitos en infortunio. Pero es un alivio saber que nada de esto va a pasar y que será un día de éxito”.

Tauro

Hoy las influencias astrales van a ser claramente favorables para ti y movido “por un gran optimismo, vas a sentir una intensa necesidad de luchar por tus sueños y metas más íntimas, a las que sentirás cada vez más a tu alcance. No te conformas con las cosas buenas que la vida pone en tu casino, sino que vas a por todas”.

Géminis

Según los astros, este es un día bueno para ti, sin embargo, “también la influencia de Neptuno indica que puedes enredarte en pequeñeces que te lleven a gastar tus energías en cosas que no merecen la pena y te alejen de tus verdaderos objetivos. Hoy el verdadero peligro estará en que te disperses en asuntos más estériles”.

Cáncer

Tienes un enorme potencial, pero solo cuando consigues “que tu inmensa energía emocional se canalice bien y entonces libere toda su inmensa fuerza en favor de tus objetivos o de cualquier otra causa que merezca la pena. Pero ese mismo potencial lo puedes utilizar para anularte o destruirte, como te podría suceder hoy”.

Leo

Las influencias astrales son favorables y no hay duda de que “este será un buen día para ti, pero lo más peculiar es que te vas a mostrar más cordial, abierto y comunicativo de lo que suele ser habitual, lo que va a hacer que este sea, sobre todo, un buen día para trabar nuevas amistades o hasta incluso iniciar algún romance”.

Virgo

Hoy te espera una importante alegría inesperada. “Cuando estás peor o en el momento más difícil, ya sea en la vida real o en la emocional, de repente todo cambia a mejor o te llega una valiosa ayuda que lo gira todo en positivo. Sobre todo puede ser un magnífico día para los asuntos de trabajo o dinero. Suerte inesperada”.

Libra

Quizás te encuentres hoy con el dilema de tener que elegir “entre dos o varios caminos a seguir o decisiones a tomar, pero la verdadera suerte estaría, precisamente, en esperar y no tomar ninguno de ellos. Lo que realmente te conviene ahora es ir con pies de plomo y no tomar ninguna decisión hasta tener todo muy claro”.

Escorpio

La influencia de Neptuno, que hoy será bastante importante, te llevará a sentirte optimista “y ver con mayor claridad no solo la solución de los problemas o preocupaciones que ahora te inquietan, sino también sentir que tienes en tu mano conseguir tus mayores sueños, tanto laborales como personales. Te moverá una gran fe”.

Sagitario

Hoy te obstinarás especialmente en tus sueños y necesidades “en relación con el amor y otros asuntos de tu vida íntima. Vas a sentir interiormente una gran fuerza que te llevará a hacer realidad tus sueños más íntimos y pulverizar cualquier obstáculo que se ponga en el camino. Pero también será un día positivo en el trabajo”.

Capricornio

Suerte en los asuntos materiales y financieros, “donde además hoy podrás proyectar una excelente intuición que te va a llevar a tomar excelentes decisiones, incluso aunque no siempre parezcan las más sensatas. No buscarás tanto el tener mucho como, sobre todo, el poder consolidar lo que tienes. Bueno para tomar decisiones”.

Acuario

No te cargues con mucho trabajo y muchos asuntos a la vez “porque correrás mucho peligro de no poder con todo y que al final fracases y tengas un mal día, cuando podría haber sido todo lo contrario si actúas con más sensatez y no te cargas con más de lo que en realidad puedes. Tienes demasiada prisa, pero nada te amenaza”.

Piscis

Vas a lograr triunfar sobre tus enemigos “o aquellas personas que buscan hacerte daño o apartarte del camino. Es un éxito que conseguirás mitad por tu gran espíritu de lucha y también mitad por tu fe en una justicia superior. No importa si la victoria es definitiva o solo temporal, pero de momento lograrás despejar el camino”.