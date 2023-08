Horóscopo hoy 1 de agosto: ¿Qué deparan los astros para los signos zodiacales?

Según la astrología, todos los signos zodiacales tienen rasgos positivos y negativos, y hoy veremos cuales son los más pesimistas y atormentados, esos que muestran malhumor, se quejan, son exigentes para todo consigo mismos y con los demás.

Agosto empieza con el foco en nuestro brillo personal pero con la particularidad de que Venus, el planeta del amor y las relaciones está retrogradando. “Esto es una gran oportunidad para trabajar en nuestra auto estima y su espejo en nuestra relaciones”, destacó la web Ohlala.

Esto es lo que depara el horóscopo de hoy para todos los signos zodiacales.

Signos zodiacales: predicciones del horóscopo hoy

El horóscopo es uno de los temas que más ha cogido fuerza en la astrología, los números de la suerte, los colores, los signos compatibles y las características de los signos zodiacales se hacen presentes en el día a día de las personas.

Según la web Lecturas esto vendrá para los 12 signos del zodiaco el 1 de agosto.

Aries

Si ves que ciertas cosas de tu trabajo no funcionan a diario como deberían, Aries. “O te molesta la actitud de alguien de este entorno, no te lo calles. ¡Exprésate! Explica hoy tus ideas a tus superiores y habla con quien tengas una relación tirante. Toma la iniciativa y pone solución hoy mismo o sólo conseguirás prolongar tu malestar. Y no te tomes todo tan a pecho a diario porque la vida es más fácil si la vemos bajo el prisma del buen humor, incluso con un poco de ironía”.

Tauro

“Si te ha pasado por la cabeza lanzarte a un nuevo camino profesional porque crees que has tenido un aviso o una señal, Tauro, haz caso de esta intuición y empieza a pensar a diario en ello. Trázate un plan para poder llevar a cabo este objetivo y mientras no dejes de poner los cinco sentidos en lo que estás haciendo actualmente”.

Géminis

Hoy, Géminis, quizá te cueste un poco pasar el día “porque estás preocupada por algún tema al que no le ves salida. Te iría bien liberar tensiones a diario y decir lo que piensas a quien corresponda. Esta sensación de impotencia se crea por reprimir lo que sientes, por no molestar o por no pelearte. Hablar, siempre es liberador”.

Cáncer

Quizá porque estás pasando por un momento complicado personalmente, Cáncer, “hoy puede que no estés del mismo talante amigable que manifiestas a diario con tus compañeros de trabajo. No pierdas la buena relación que tienes con ellos porque es algo que vale mucho la pena. Es probable que recientemente hayas tenido un encontronazo con un amigo o alguien de la familia”, destaca Lecturas.

Leo

Todo te funcionará bien hoy, Leo, “si pones de tu parte por relacionarte más y mejor con las personas que te rodean a diario en tu entorno laboral. Confía más en tus compañeros y deja de pensar que tú lo haces mejor todo. Quizá sea así, pero en algún momento necesitarás del apoyo de los demás y no te conviene tenerles a la defensiva. Te conviene mucho mantener el buen rollo con tus colegas”.

Virgo

“Por fin te estás librando hoy, Virgo, de esta sensación de vacío que te ha tenido atenazada a diario durante un tiempo. Una experiencia que has vivido en los últimos días te ha hecho apreciar lo positivo de tu vida y ha logrado hacerte emerger del pozo en el que te sentías metida. Ahora, con la euforia, controla que no te pases por el lado contrario”.

Libra

Estás hoy, Libra, en un momento excelente para las grandes compras, “como un piso, por ejemplo. También te irá bien a diario en los negocios y las inversiones. Estás en una etapa de prosperidad y generarás muchas ganancias. Si tienes un proyecto en mente, ponte las pilas y no dejes pasar esta etapa tan favorable”, señala Lecturas.

Escorpio

Deja hoy de preocuparte excesivamente por tu economía, Escorpio. “Si te está costando ya ahora pasar el día a día, quizá es porque has gastado más de lo previsto en vacaciones. Pero no te preocupes porque te llegará una cierta cantidad de dinero que resolverá tus problemas de diario”.

Sagitario

Hoy, Sagitario, un encargo de trabajo que no esperabas en pleno mes de agosto puede hacerte tambalear. “La sorpresa te puede descolocar y despertar tu inseguridad, como te sucede incluso a diario ante estas situaciones.Quizá creas que no lograrás hacerlo bien y a tiempo, pero ponte manos a la obra. Avanzarás a muy buen ritmo y lograrás lo que te parecía imposible”.

Capricornio

Hoy, Capricornio, es una buena jornada para todo aquello relacionado con el dinero “que tanto te preocupa a diario. Si tienes un negocio o has previsto invertir en algún tema, hoy los astros protegen este tipo de operaciones. Y si eres de las Capricornio que no andan sobradas, es el momento de encontrar una ocupación que te genere ingresos extra a diario”, indica Lecturas.

Acuario

Un trabajo complicado que tenías entre manos y que te ha causado no pocos quebraderos de cabeza, “puede finalizar hoy, Acuario. Quizá ha sido en tus sueños donde has visto la solución ideal y la has puesto en práctica. Siempre hay que tener muy en cuenta aquellas cosas que soñamos a diario porque contienen mensajes muy válidos si los sabemos interpretar”.

Piscis

Hoy haz algo hoy para acercarte un poco más a tus compañeros de trabajo, Piscis, “y si tienes algún poder sobre ellos todavía más. Necesitas crear a tu alrededor un buen ambiente para que todos se sientan motivados a diario. Es una de las principales tareas de un buen o una buena líder”.

