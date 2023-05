Horóscopo hoy 1 de mayo: ¿Qué deparan los astros para los signos zodiacales?

Según la astrología, todos los signos zodiacales tienen rasgos positivos y negativos, y hoy veremos cuales son los más pesimistas y atormentados, esos que muestran malhumor, se quejan, son exigentes para todo consigo mismos y con los demás.

Mayo es un mes muy volátil y tendrá una energía de inicios, emprendimientos, nuevas perspectivas de crecimiento y mucha visión concentrada hacia un solo objetivo. Te contamos cómo te sentirás hoy.

Esto es lo que depara el horóscopo de hoy para todos los signos zodiacales. Prepárate para las novedades que vendrán. Fotografía por: Pexels

Signos zodiacales: predicciones del horóscopo hoy

El horóscopo es uno de los temas que más ha cogido fuerza en la astrología, los números de la suerte, los colores, los signos compatibles y las características de los signos zodiacales se hacen presentes en el día a día de las personas.

Según la Revista ELLE esto vendrá para los 12 signos del zodiaco el 1 de mayo.

Aries

Estás esforzándote como nunca, “tus jefes están impresionados con tu trabajo y, además, por fin, sientes que tanto esfuerzo está dando, por fin, resultados. Esta semana es probable que recibas muy buenas noticias respecto a tu carrera, desde una subida de sueldo a un ascenso o, puede que te confíen un proyecto importante”.

Tauro

Esta semana te toca poner los pies en la tierra. “Tienes que ponerte las pilas en el trabajo, de lo contrario vas a lamentarte. Estás súper feliz y todo ese buen rollo te está haciendo estar algo distraída, algo que no es, en absoluto, propio de ti”.

Géminis

No puedes más, necesitas rebajar el estrés. “Así que, esta semana, optarás por mantener una nueva filosofía: no vas a dejar que nada te altere. Cuidado porque no lo vas a tener fácil: es probable que surja más de un fuego en estos días. Haz gala de ese nuevo estado mental y no te agobies”.

Cáncer

El fin de semana te ha servido de gran ayuda. “Te has rodeado de los tuyos y eso te ha hecho ver todo desde una perspectiva más objetiva. Ahora, entiendes que no debes dar tantas vueltas al pasado. Así que, esta semana la enfrentas con una energía diferente, con mayor autoestima”, destaca ELLE Magazine.

Leo

Intenta cuidarte porque, si sigues con este ritmo, “es posible que tu salud acabe por resentirse. Deja de forzar la máquina porque, está muy bien que siempre intentes llegar a todo pero también tienes que comprender que, si no puedes, tampoco pasa nada. Lo primero es lo primero y el nivel de estrés que tienes no es sano”.

Virgo

Tienes que reequilibrar todo. “Después de vivir una época volcada en el amor, ahora toca compensar y, en definitiva, integrarlo con el resto de tu vida. No quiere decir que todo deje de ser maravilloso y que dejes de estar en modo ‘flores y corazones’, significa que esa persona está empezando a formar parte de tu rutina”.

Libra

Tienes que intentar centrarte. Está genial que estés súper feliz pero no por eso tienes que dejar de cumplir con tus responsabilidades. Ya llegará el momento en el que puedas poner toda tu atención en esa nueva ilusión, señala ELLE Magazine.

Escorpio

En el trabajo estás pasando una época muy buena. “Eres súper valorad@ y, aunque es verdad que tienes el estrés por las nubes, todo apunta a que, esta semana, vas a recibir muy buenas noticias. Eso sí, te va a tocar plantearte cómo manejar tu vida personal y en pareja, no la descuides tanto”.

Sagitario

Llevas una época algo perdida pero, de repente, vas a ver todo súper claro. “Es como si hubieras cambiado el ‘chip’ y, ahora, tienes la cabeza totalmente despejada. Esa clarividencia va a hacer que te des cuenta de que necesitas un cambio: una nueva casa, proyectos que te emocionen, gente a la que conocer y más”.

Capricornio

Capricornio, a veces, eres capaz de inspirar paz a todo el que se encuentre a tu alrededor. “Esta semana, te va a tocar hacer uso de este don. Eso sí, con Plutón retrógrado, es probable que salga a relucir algún que otro rencor que tenías retenido desde hace tiempo, indica el medio mencionado”.

Acuario

Has visto que el mundo tiene muchas cosas buenas preparadas para ti “y no piensas seguir desperdiciando tu tiempo preocupándote por cosas que no merecen tu atención. El cambio de actitud es el primer paso y ya lo diste. Ahora empieza empezar a recoger los frutos de este cambio de sintonía en tu vida”.

Piscis

Necesitas volver a centrarte. “Se avecinan grandes cosas, querida, y vas a tener que estar al cien por cien. Necesitas volver a conectar con tu parte más espiritual porque la tienes algo abandonada últimamente: quizás te pueda venir bien llevar a cabo algún tipo de meditación o practicar deporte”.