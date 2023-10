Horóscopo hoy 1 de octubre: Así le irá a todos los signos empezando mes

Según la astrología, todos los signos zodiacales tienen rasgos positivos y negativos, y hoy veremos cuales son los más pesimistas y atormentados, esos que muestran malhumor, se quejan, son exigentes para todo consigo mismos y con los demás.

Octubre es el mes de los eclipses pues la temporada empieza con un eclipse solar en Libra y un eclipse lunar en Escorpio, los cuales se mezclan con los finales definitivos y con los inicios emocionantes.

Estos son los secretos más oscuros de los signos zodiacales ¿Cuál es el tuyo? Fotografía por: Pexels

Signos zodiacales: predicciones del horóscopo hoy

El horóscopo es uno de los temas que más ha cogido fuerza en la astrología, los números de la suerte, los colores, los signos compatibles y las características de los signos zodiacales se hacen presentes en el día a día de las personas.

Según la revista Lecturas esto vendrá para los 12 signos del zodiaco el 1 de octubre.

Aries

No confíes tanto a diario en las opiniones y los consejos de los demás para tomar decisiones que te afectarán sólo a ti misma, Aries. “Has de reflexionar hoy profundamente para encontrar tu propio camino y saber quien quieres que lo comparta contigo. Nadie está en tu piel para conocer en toda su intensidad tus sentimientos y tus emociones. Estás entrando en un ciclo muy favorable si quieres encontrar a la persona que puede encajar”.

Tauro

“Un hecho sin demasiada importancia te hará revivir hoy, Tauro, una situación del pasado y puede que te invada la melancolía. Lo que te conviene ahora, incluso a diario, es salir de casa. Rodéate de la gente que te valora. Disfruta del día a su lado y las buenas energías volverán a ti”.

Géminis

Quizá hoy, Géminis, tengas que cancelar un encuentro por algo imprevisto. “Si por este motivo, o por cualquier otro, tienes que pasar el día en soledad, no busques desesperadamente otra compañía. La vida a diario nos pone en el camino lo que más necesitamos. La soledad bien entendida nos proporciona la oportunidad de pensar más, de interiorizar, y esto siempre es positivo”.

Cáncer

Si tus planes para salir fuera este fin de semana no han salido como esperabas “es porque te conviene más quedarte, Cáncer, puedes tenerlo por seguro. Además, hoy lo pasarás muy bien en tu lugar de residencia. Lo importante es que pongas todo tu interés en salir y divertirte. Estás pasando un período en el que a diario crees que nunca tendrás una oportunidad”.

Leo

Estás en un buen momento de tu vida, Leo, “pero hoy has de proponerte hacer ciertos cambios de hábitos, en especial lo que se refiere al ejercicio y la alimentación de diario. Pon solución a lo que sabes que te perjudica. No sólo influirá positivamente en tu físico sino también en tu mente y tu creatividad”.

Virgo

“Tendrías que reflexionar hoy sobre tus circunstancias, Virgo. La vida no es un camino plano, a veces es una ruta complicada pero que acaba conduciendo a tus objetivos. Lo que no has de hacer es pararte justo en los puntos más difíciles del recorrido”.

Libra

No esperes a que alguien te llame para decidir lo que vas a hacer hoy, Libra. “Si te apetece salir, contacta con los amigos y apúntate a su plan. O sugiérele a tu pareja que vayáis a ese lugar que estás deseando a diario en lugar de esperar a que él te proponga alguna actividad. Tienes carácter y personalidad, pero en ocasiones no lo demuestras para nada”.

Escorpio

Necesitas tener hoy una actitud más positiva en general, Escorpio. “Últimamente encuentras pegas a diario donde no las hay . Hoy quizá tengas un conflicto con alguien que tiene un punto de vista diferente del tuyo en una cuestión que hay que zanjar”.

Sagitario

Es hora ya de hacer algunos cambios en tu vida, Sagitario. “El primero y más importante es que a diario creas más en ti misma. Reúnes todos los requisitos para triunfar en la vida, pero has de tener más confianza en que sabrás salir airosa. Sabes adaptarte a cualquier circunstancia y quizá hoy mismo puedas darte cuenta de ello porque los planes que tenías pueden cambiar totalmente”.

Capricornio

Piensa hoy mucho más en ti y no tanto en los demás, Capricornio. “Dejas incluso de seguir tus planes sólo porque alguien te ha pedido algún favor que de ningún modo es urgente. Esto te está perjudicando a diario más de lo que te imaginas”.

Acuario

Esta mañana sacúdete de encima la pereza “y aprovecha el día de hoy para hacer ejercicio, Acuario. Necesitas recuperar vitalidad y energía. Estás desperdiciando a diario muchas ocasiones que te permitirían estar más ágil, conservar mejor el físico e, incluso, bajar un poco de peso. Todo porque es más cómodo quedarse en el sofá de casa viendo la tele”.

Piscis

Procura hoy por todos los medios liberarte de la ansiedad, Piscis, “porque todos los fallos que cometes a diario están motivados por este mismo factor. Intenta salir de la ciudad, busca un lugar donde estar en contacto con la naturaleza y permanece allí todo el tiempo que puedas, respirando aire puro. Te irá de maravilla para relajarte y recargar pilas”.