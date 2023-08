Horóscopo hoy 10 de agosto: estos signos tendrán un buen día en el amor

Según la astrología, todos los signos zodiacales tienen rasgos positivos y negativos, y hoy veremos cuales son los más pesimistas y atormentados, esos que muestran malhumor, se quejan, son exigentes para todo consigo mismos y con los demás.

Agosto empieza con el foco en nuestro brillo personal pero con la particularidad de que Venus, el planeta del amor y las relaciones está retrogradando. “Esto es una gran oportunidad para trabajar en nuestra auto estima y su espejo en nuestra relaciones”, destacó la web Ohlala.

Signo Géminis: datos curiosos de este signo y su suerte según el horóscopo Fotografía por: Pexels

Signos zodiacales: predicciones del horóscopo hoy

El horóscopo es uno de los temas que más ha cogido fuerza en la astrología, los números de la suerte, los colores, los signos compatibles y las características de los signos zodiacales se hacen presentes en el día a día de las personas.

Según la web Lecturas esto vendrá para los 12 signos del zodiaco el 10 de agosto.

Aries

Aunque tú necesitarías que alguien te prestara atención y apoyo, Aries, “hoy te va a tocar hacerlo tú, porque quizá te encuentres en alguna circunstancia que te obligue a echar una mano a otras personas. Esto te hará ver que la vida no es fácil para nadie. Que a diario hay momentos para todo y que las malas rachas acaban pasando”.

Tauro

La fe mueve montañas, Tauro, “y esto es lo que tendrías que pensar a diario cuando te desesperas. No deberías dudar de que tu vida está encaminada al éxito, aunque te parezca que éste tarda demasiado en llegar. De lo único que no somos dueños es del tiempo, porque éste lo marca la vida y a veces nos hace esperar”.

Géminis

Estarás hoy especialmente inspirada, Géminis. “Se te hará la luz en temas que creías totalmente cerrados. En tu trabajo puedes descubrir nuevas formas de llevar a cabo tu cometido a diario, mucho más eficaces y que te abrirán las puertas a un ascenso. En el ámbito económico, recordarás de repente una vieja deuda que no has cobrado”.

Cáncer

Busca alicientes para que tu trabajo no te parezca tan aburrido a diario, Cáncer. “Puedes hacerlo fácilmente. Basta con que cambies ciertas rutinas que te dominan e introduzcas nuevos elementos en tu forma de hacer las cosas. Quizá deberías buscar otro empleo, pero mientras esto no llega no puedes tirar por la borda lo que te permite vivir dignamente”, destaca Lecturas.

Leo

Estás acostumbrada, Leo, “a que a diario te valoren mucho en el ámbito laboral pero hoy pueden venir las cosas por el lado contrario. El exceso de confianza en tu capacidad puede haber hecho que te equivoques. Admítelo de entrada sin buscar excusas ni justificaciones”.

Virgo

“Si hoy, Virgo, te levantas de capa caída y darías lo que fuera por no ir a trabajar, toma una ducha y un café escuchando tu música favorita. Nada de noticias ni de hablar por el móvil, como haces a diario. Intenta relajarte y mantener la autoestima bien alta”.

Libra

Alguien a quien conoces muy bien y a quien ves a diario, Libra, “hoy puede hacerte un comentario muy sincero que a ti te sentará como una puñalada. Es una crítica constructiva aunque tú te la tomarás por el lado opuesto. Si lo piensas bien verás que es mejor te digan las cosas como son y no que anden con paños calientes” señala Lecturas.

Escorpio

“Si tienes algún negocio entre manos, Escorpio, hoy es un día muy apropiado para comprar stocks o para concretar algún pacto de colaboración. Si se trata de una tienda o comercio de cara al público, pon ahora en marcha una campaña de marketing para incentivar tus ventas a diario de cara a septiembre”.

Sagitario

Si tienes en la cabeza un proyecto que te apasiona, Sagitario, “es porque tu intuición te dice que será algo de éxito. No dejes pasar ya más tiempo y empieza a ponerlo en marcha y batallar por ello a diario. Hoy te pueden llegar ciertas señales al respecto”.

Capricornio

Te espera hoy muy buen día en el trabajo, Capricornio, “aunque estará cargado de responsabilidades y obligaciones que tal vez te obliguen a prolongar el horario habitual que tienes a diario. Si esto sucede, no te des a los demonios pensando en lo que podrías estar haciendo fuera, aprovechando el veranito” indica Lecturas.

Acuario

“Estás soñando a diario, Acuario, con ciertas cosas, cierto estilo de vida y luchas siempre mucho por ello. Sin embargo, tu pareja no parece compartir estos objetivos, estas inquietudes y esto hoy te preocupa. Es probable que para complacerle hayas dejado de lado tus deseos a diario y estas cosas siempre acaban pasando factura”.

Piscis

Te sentirás muy satisfecha hoy, Piscis, “porque verás que tu esfuerzo diario en el trabajo ha sido valorado. Este reconocimiento puede llegar a través de una gratificación o de un regalo que te dejará flipada. Si es dinerito, no lo malgastes en cosas innecesarias”.