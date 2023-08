Horóscopo hoy 11 de agosto: estos signos tendrán un buen día en el amor

Según la astrología, todos los signos zodiacales tienen rasgos positivos y negativos, y hoy veremos cuales son los más pesimistas y atormentados, esos que muestran malhumor, se quejan, son exigentes para todo consigo mismos y con los demás.

Te puede interesar: Eclipse solar anular 2023: ¿Cómo y cuándo se podrá ver en Colombia?

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

Agosto empieza con el foco en nuestro brillo personal pero con la particularidad de que Venus, el planeta del amor y las relaciones está retrogradando. “Esto es una gran oportunidad para trabajar en nuestra auto estima y su espejo en nuestra relaciones”, destacó la web Ohlala.

Signo Géminis: datos curiosos de este signo y su suerte según el horóscopo Fotografía por: Pexels

Signos zodiacales: predicciones del horóscopo hoy

El horóscopo es uno de los temas que más ha cogido fuerza en la astrología, los números de la suerte, los colores, los signos compatibles y las características de los signos zodiacales se hacen presentes en el día a día de las personas.

Según la web Lecturas esto vendrá para los 12 signos del zodiaco el 11 de agosto.

Aries

Una persona muy cercana, tal vez tu mejor amiga, Aries, “hoy podría proponerte hacer una escapada juntas el próximo fin de semana. Acepta la propuesta y que no te eche atrás pensar que no puedes gastar dinero tontamente. No será una cantidad relevante y tampoco se trata de un gasto diario”.

Tauro

No te muerdas hoy la lengua si tienes algo que decir, Tauro. “Ha llegado la hora de hablar claro con una persona que te ha mentido. Puede que a diario te haya frenado pensar que vas a provocar un conflicto o que la amistad entre vosotros se acabará”.

Géminis

Si quieres solucionar rápidamente un problema que hoy se te puede presentar en el trabajo, Géminis, “recurre al sentido común, a la lógica aplastante. No busques salidas complicadas al asunto. El mejor camino será el más llano, sin duda, recuérdalo a diario”.

Cáncer

Tu día a día está totalmente gobernado por tu vida laboral, “incluso en esta época veraniega. Eres como una hormiguita, Cáncer, y de la misma manera que el trabajo es a diario fuente de todas tus satisfacciones también lo es de todos tus problemas. Hoy deberías empezar a dosificarte un poco”, destaca Lecturas.

Leo

Aprovecha al máximo este tiempo de relax, Leo. “Alégrate a diario de haber tomado ciertas decisiones que quizá puedan parecer inadecuadas pero que sin duda te llevarán a un objetivo mejor. Hoy empieza a plantearte tus deseos y tus necesidades para la vuelta de vacaciones”.

Virgo

“Hoy, Virgo, ponte manos a la obra en ese tema algo complicado que requiere cierto esfuerzo. Estudia muy bien los pasos que has de seguir diario y no te saltes ninguno. Si has de batallar con papeleo, controla que rellenas apropiadamente todas las casillas, Si lo haces correctamente, obtendrás los resultados positivos que esperas”.

Libra

Si estás hoy de vacaciones, este descanso veraniego te está sentando de maravilla, “aunque tú, perfeccionista Libra, creas a diario que todo te podría salir mejor. Es normal que las cosas no salgan exactamente como una las planifica, pero ahí es donde tu capacidad de adaptación puede conseguir que lo pases mejor de cómo lo habías imaginado” señala Lecturas.

Escorpio

“Deja de ser tan indecisa Escorpio o las oportunidades que te surgen a diario se te escaparán. Si hoy tienes más de una propuesta para pasar el fin de semana, ante todo valora con quien, que es más importante que el lugar que elijas. En buena compañía estarás divinamente en cualquier parte”.

Sagitario

Evita, Sagitario, que la nostalgia de otros “tiempo empañe a diario lo que tienes en el presente. Hoy hazte el propósito de borrar todo aquello que te crea melancolía. No pierdas esos magníficos días de verano doliéndote por algunas cosas que no puedes ya recuperar”.

Capricornio

No malgastes estos días veraniegos, Capricornio, “mucho menos si estás de vacaciones, pensando obsesivamente a diario en el trabajo. Ahora es momento de relajarte y descansar. Tiendes a arrastrar contigo los problemas laborales y esto te impide disfrutar del tiempo de ocio.” indica Lecturas.

Acuario

“Te sentará genial, Acuario, lanzarte a hacer eso que deseas a diario desde hace tiempo. Hoy puede ser un gran día para ti, sácale partido. A las puertas del fin de semana, alguien puede proponerte un plan inesperado. No pierdas ni un minuto en tomar la decisión, seguro que lo pasarás genial”.

Piscis

Aunque hoy todo parece haberse puesto en tu contra, Piscis, “recuerda ante todo que nada pasa por casualidad. Si se te ha torcido el plan que tenías para esta tarde o noche y con el que te habías ilusionado a diario durante la semana, puedes estar segura de que se trata de algo positivo para ti”.