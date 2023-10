Horóscopo hoy 11 de octubre: Tauro, Géminis, Acuario, prepárense para este día

Según la astrología, todos los signos zodiacales tienen rasgos positivos y negativos, y hoy veremos cuales son los más pesimistas y atormentados, esos que muestran malhumor, se quejan, son exigentes para todo consigo mismos y con los demás.

Te puede interesar: 10/10 ¿Qué significa este número en lo espiritual? Esto dice la numerología

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

Octubre es el mes de los eclipses pues la temporada empieza con un eclipse solar en Libra y un eclipse lunar en Escorpio, los cuales se mezclan con los finales definitivos y con los inicios emocionantes.

La energía se está moviendo fuerte este inicio de mes, así que debes prepararte para lo que te depara la astrología este día. Fotografía por: Pexels

Signos zodiacales: predicciones del horóscopo hoy

El horóscopo es uno de los temas que más ha cogido fuerza en la astrología, los números de la suerte, los colores, los signos compatibles y las características de los signos zodiacales se hacen presentes en el día a día de las personas.

Según la revista Lecturas esto vendrá para los 12 signos del zodiaco el 11 de octubre.

Aries

Te espera hoy un día de fábula, Aries. “Los astros te protegen y tendrás una buena jornada en todos los aspectos. Si estás esperando a diario respuesta a una solicitud de trabajo, hoy pueden llegarte buenas noticias sobre ello. También te puede llegar un dinerito extra que te va a venir muy bien”.

Tauro

“Intenta aislar a diario los problemas de las obligaciones, Tauro, o no lograrás cumplir con el trabajo. Hoy quizá tendrás que dar una respuesta negativa a un amigo que necesita que le prestes un dinero. Si no puedes asumir este gasto, díselo sinceramente, no le des vueltas ni dejes de responder a sus llamadas”.

Géminis

Estás en un momento excelente en el trabajo, Géminis, “pero puede surgirte hoy alguna dificultad con algo que tienes que realizar. Párate a pensar. El tiempo que inviertas en buscar la solución, lo ganarás luego en eficacia. Si estás en el ámbito comercial, hoy una persona que contactará contigo puede ser una fuente de dinero extra a diario y además te recomendará a otras personas”.

Cáncer

Eres una persona muy generosa, Cáncer, “tanto que a diario te muestras demasiado blanda con la gente y te llegan a tomar el pelo. No te dejes arrastrar por la corriente cuando has de hacer valer tu opinión, sobre todo en temas que te afectan. Hoy podría surgir un roce entre tu pareja y alguien de tu familia”.

Leo

A ti, Leo, que siempre se te ocurre algo para conseguir lo que quieres, “ahora, en el momento menos oportuno te estás “arrugando”. Últimamente tus problemas personales te hacen estar como ausente de tus obligaciones laborales y la gente de tu alrededor está pensando que pasas de todo. Intenta involucrarte un poco más en lo que tienes a diario en tu entorno”.

Virgo

Hoy es muy buen día para disfrutar de la familia y de los amigos, Virgo. “No hace falta que quedes con todos ellos, pero algunas llamadas, unos mensajitos cariñosos harán felices a un montón de personas que creían que ya les tenías olvidados. Hoy necesitas hablar con alguien de confianza, Virgo”.

Libra

Si sigues pensando a diario en dar un giro radical a tu vida profesional “porque no te sientes valorada, Libra, harás muy bien en tantear otras opciones. Realmente has pasado por una etapa de estancamiento. A partir de hoy, sin prisa pero sin pausa, comienza a ver nuevas posibilidades sin dejar lo que tienes ahora hasta que consigas un nuevo empleo”.

Escorpio

“Ciertos problemas personales te tienen absorbida a diario y por eso en el trabajo te falta concentración. Hoy necesitas prestar más atención, Escorpio, o puedes originar algún contratiempo que entorpezca la buena marcha del equipo”.

Sagitario

Si hoy te encuentras un poco decaída, Sagitario, “es debido a que estás en un ciclo de poco movimiento en general. Te afecta a diario en todos los ámbitos y se debe a la conjunción astral. Estás deseando que las cosas cambien y cada día parecen estar exactamente igual. Piensa en positivo. No eres tú, son los astros que influyen ahora en determinados aspectos de tu vida”

Capricornio

En el terreno laboral, Capricornio, “hoy puede que te toque mediar entre dos de tus compañeros o quizá con uno y un superior. Tu facilidad de palabras y la forma clara en que ahora te expresas contribuirán a deshacer el entuerto y aunque no te lo digan estarán muy agradecidos. En tu vida sentimental hay una amenaza a diario y son tus celos porque siempre estás pensando qué debe estar haciendo tu chico cuando no estáis juntos”.

Acuario

Estás en una etapa muy positiva, Acuario, “porque ahora tienes una visión mucho más clara de todo cuanto te rodea. No estés preocupada hoy por ese tema con el que te andas comiendo el tarro a diario porque sabes de sobra cuál es la solución, aunque también eres consciente de que tendría consecuencias para otras personas”.

Piscis

Después de muchos días y semanas con nervios y ansiedad en el trabajo, Piscis, “hoy por fin puedes ver tus deseos hechos realidad. Tendrás el justo reconocimiento de tus superiores y además tus compañeros te demostrarán su aprecio por algo que se ha resuelto gracias a tu buena gestión de diario”.