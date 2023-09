Horóscopo hoy 13 de septiembre: Cáncer y Leo tendrán una jornada sorpresiva

Según la astrología, todos los signos zodiacales tienen rasgos positivos y negativos, y hoy veremos cuales son los más pesimistas y atormentados, esos que muestran malhumor, se quejan, son exigentes para todo consigo mismos y con los demás.

Septiembre llega cargado de energía abierta al amor, para que no te anules y por el contrario le dediques más tiempo a tu ser o tus seres amados. Igualmente, la energía del mes se da para abrirse a las buenas noticias y a nuevos proyectos.

Signos zodiacales: predicciones del horóscopo hoy

Signos zodiacales: predicciones del horóscopo hoy

El horóscopo es uno de los temas que más ha cogido fuerza en la astrología, los números de la suerte, los colores, los signos compatibles y las características de los signos zodiacales se hacen presentes en el día a día de las personas.

Según la web Lecturas, esto vendrá para los 12 signos del zodiaco el 13 de septiembre

Aries

No sueltes las cosas, cuando los temas que tienes entre manos se complican más de lo que esperabas. “No dejes las cosas para mañana. Tienes capacidad suficiente para superar cualquier obstáculo, no dejes hoy que la pereza te invada. En estos momentos es, precisamente, cuanta más disposición has de mostrar. Esto te hará avanzar a diario en tu futuro profesional. Hoy se planteará un tema importante en este ámbito”.

Tauro

Si hoy alguien por la calle, “en el transporte público o en el bar donde desayunas, te dice algo o tiene una actitud que te molesta, lo mejor que puedes hacer es ignorarle, Tauro. Por mucha rabia que te de, aléjate del conflicto porque tienes todas las de salir perdiendo. Además hoy estás muy bélica y te conviene frenar un poco”.

Géminis

Hoy es un día ideal para empezar a mirarlo todo por el lado positivo “y darte cuenta de que muchas veces no hay para tanto, Géminis. Decide poner solución hoy a ciertas cosas que te preocupan. No lo dejes para mañana, hazlo ahora que tienes buen ánimo. Estás en un momento propicio para reflexionar sobre los pasos que has de seguir dando a diario de ahora en adelante para conseguir tus objetivos”.

Cáncer

Aunque estés atravesando una etapa de calma, “Cáncer, hoy quizá tengas que enfrentarte a un pequeño problema bastante imprevisto. No te alteres porque ahora tienes a diario una lucidez extraordinaria que te permite distinguir muy bien el grano de la paja. Te darás cuenta enseguida de cuál es el origen y la solución que requiere”.

Leo

Tu jornada estará hoy presidida por un amor que puede sorprenderte muy agradablemente. “Si eres de las Leo que están en pareja, los astros propician momentos muy felices junto a la persona de quien estás enamorada. Es probable que recibas una propuesta seria para formalizar esa relación que te tenía en vilo a diario”.

Virgo

A veces las oportunidades llegan camufladas y hoy, Virgo, “es posible que te encuentres con una situación que en apariencia no tiene importancia pero que podría influir muy positivamente en tu avance profesional diario. Pon mucha atención porque alguien estará valorando tu capacidad y tu talento. Aprende a distinguir las cosas importantes aunque lleguen disfrazadas de temas poco trascendentales”.

Libra

Hoy, Libra, puede llegarte una buena oportunidad “de la mano de alguien a quien aprecias mucho. Puede ser una información valiosa sobre el medio en el que te desenvuelves a diario, un puesto de trabajo que ha quedado vacante o una propuesta para participar en un negocio que tiene muy buena pinta. Relacionarte socialmente no es un capricho sino una necesidad. No todo ha de ser trabajo y hogar. Recuérdalo hoy especialmente. Los amigos también necesitan su espacio”.

Escorpio

Hoy descubrirás la respuesta a un tema que te estaba preocupando a diario, Escorpio, “y te llegará de forma totalmente imprevista. Comprobarás que la vida tiene curiosas maneras de hacernos llegar su mensaje y que a diario hay que explorar en campos más amplios y no centrarse en el núcleo de la cuestión. Evita hoy por todos los medios mentirle a una persona para evitar causarle un daño”.

Sagitario

“Si te levantas hoy de buen humor, Sagitario, aprovecha para hacer algunas cosas que se te han atravesado en días pasados, resolver cuestiones complicadas o gestionar asuntos delicados. Una actitud positiva siempre hará que el terreno se allane. Estás a las puertas de una etapa fantástica, quizá has empezado ya a recorrer este camino en el que no te asustarán los obstáculos porque sabes que tienes los medios para superarlos”.

Capricornio

No hagas caso de todo lo que te digan hoy, Capricornio, “y si se trata de un consejo ponlo en cuarentena. Últimamente te has dejado llevar a diario por opiniones ajenas y esto no te ha dado buenos resultados. Sin embargo, en estos momentos pareces propensa aceptarlo de nuevo. Al menos cuestiona la veracidad de lo que te cuentan. Más adelante comprobarás que se trataba de una encerrona”.

Acuario

Hoy estás de suerte, Acuario, porque alguien del medio en el que te desenvuelves “te dará una información que te resultará de gran utilidad para resolver un asunto complicado de trabajo. Esto, sin duda, te dará las herramientas para avanzar a diario en tu ascenso profesional. Te falla un poco el sistema de orden y organización”.

Piscis

“Aunque tengas mucho protagonismo en tu medio profesional y mucha influencia en el lugar donde trabajas, Piscis, no te conviertas en una persona soberbia. Sabes de sobra que las cosas a diario vienen y van. Ahora que estás en el camino de subida recuerda hoy a los que todavía están intentando escalar el primer peldaño. Hoy quizá te sustituyan al frente de un trabajo”.