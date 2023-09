Horóscopo hoy 15 de septiembre: Tauro y Acuario tendrán un viernes diferente

Según la astrología, todos los signos zodiacales tienen rasgos positivos y negativos, y hoy veremos cuales son los más pesimistas y atormentados, esos que muestran malhumor, se quejan, son exigentes para todo consigo mismos y con los demás.

Septiembre llega cargado de energía abierta al amor, para que no te anules y por el contrario le dediques más tiempo a tu ser o tus seres amados. Igualmente, la energía del mes se da para abrirse a las buenas noticias y a nuevos proyectos.

Signos zodiacales: predicciones del horóscopo hoy

El horóscopo es uno de los temas que más ha cogido fuerza en la astrología, los números de la suerte, los colores, los signos compatibles y las características de los signos zodiacales se hacen presentes en el día a día de las personas.

Según el astrólogo ‘El niño pródigo’, esto vendrá para los 12 signos del zodiaco el 15 de septiembre

Aries

Tienes que cuidar un poco más tu salud, “si lo que quieres es tener energía todos los días. Haz tus comidas como son y duerme las ocho horas reglamentarias. Si haces ejercicio, calienta los músculos y articulaciones antes”.

Tauro

Si estás estresado o tienes dificultades para concentrarte, “algo que podría ayudarte es hacer manualidades. De esa forma, te relajarás más que nunca y sentirás un equilibrio inigualable gracias a que tu interior se renovará”.

Géminis

Esta semana pasarás varios momentos a solas con tus mascotas, “eso te revitalizará el alma y te hará estar más feliz todos los días. Te nacerá la idea de introducirte a un régimen alimenticio para mejorar tus defensas”.

Cáncer

No pierdas la oportunidad de expresar lo que sientes “y de describirles a tus seres queridos las inquietudes que sientes. No te preocupes por lo que vayan a pensar, ten por seguro que no te juzgarán, al contrario, te brindarán apoyo”.

Leo

“La recomendación del Cosmos para los próximos días es que te atrevas a salir de tu zona de confort en cuanto a la alimentación. No hay nada de malo en que pruebes comidas nuevas, siempre y cuando vayan en el camino de lo saludable”.

Virgo

Sueles poner a los demás en primer plano, antes que a ti. “Tú también eres importante, es necesario que lo comprendas y que lo apliques en el día a día. Para que estés saludable física y emocionalmente, debes prestarles atención a las señales que te envía tu cuerpo”.

Libra

Eres uno de los signos más callados y a los que más trabajo les cuesta expresar sus emociones. “Te resulta difícil incluso conectar tú mismo con tus sentimientos más profundos, pero es necesario que hagas algo al respecto porque todo lo que reprimes se convierte en enfermedades”.

Escorpio

En los próximos días disfrutarás de una salida “y escapada de la rutina con tus amigos. Eso te ayudará a sanar tu alma y mesurar el carácter fuerte que tienes. Por otro lado, es preciso que te abstengas de explotar con quien no se lo merece”.

Sagitario

No te gusta para nada estar en medio de una rutina “porque te aburres y crees que ya caíste en la monotonía. A veces no es así, pero son tus miedos los que te hacen pensarlo. Solo tú tienes el poder de cambiar ese pensamiento”.

Capricornio

“Los astros te dicen que es hora de que te des un poco de tiempo a ti mismo, que salgas a caminar para distraer la mente o que hagas otras cosas que te gusten. Es la fórmula perfecta para sentirte vivo y feliz”.

Acuario

Es tiempo de que dejes a un lado “la comida chatarra y optes por alimentos más nutritivos. Recuerda que comer sano también es una señal de amor propio. Cuídate de los excesos, en todos los sentidos. Si crees que necesitas ayuda psicológica, recurre a un profesional”.

Piscis

El principal consejo que debes aplicar este día es “mantenerte cerca de quienes ya te demostraron que te aprecian y te apoyan en todo. Aléjate de quienes son todo lo contrario, dado que es gente que solo te quita energía”.