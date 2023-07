Horóscopo hoy 16 de julio: ¿Qué deparan los astros para los signos zodiacales?

Según la astrología, todos los signos zodiacales tienen rasgos positivos y negativos, y hoy veremos cuales son los más pesimistas y atormentados, esos que muestran malhumor, se quejan, son exigentes para todo consigo mismos y con los demás.

Julio será un mes que se distinguirá por varios tránsitos planetarios y cada uno llegará con fuerza en energía de agua y energía cardinal, lo que quiere decir que será un mes de inicios, de poner cosas en marcha que estaban paralizadas y con carácter emocional, lleno de sensibilidad, instinto, amor incondicional pero también mucha subjetividad por esa falta de aire.

Signos zodiacales: predicciones del horóscopo hoy

El horóscopo es uno de los temas que más ha cogido fuerza en la astrología, los números de la suerte, los colores, los signos compatibles y las características de los signos zodiacales se hacen presentes en el día a día de las personas.

Según la web Lecturas esto vendrá para los 12 signos del zodiaco el 16 de julio.

Aries

Aunque ya hemos entrado en el veranito y todo parece haberse ralentizado, Aries, “lo cierto es que en tu caso no va a ser así. Si todavía no has pillado las vacaciones, tendrás muchas ocasiones de incrementar tus ingresos, sólo deberás sacar partido de ellas”.

Tauro

En estos días los astros configuran una proyección sobre tu signo “que te ayudará a resolver temas y aclarar malentendidos, Tauro. Te será muy útil en el plano profesional porque hay alguien que no comprende tus intenciones o incluso las interpreta equivocadamente”.

Géminis

A veces te falta tiempo para cumplir con tus obligaciones laborales “y te sientes desbordada porque ves que no llegas a todo. Si te organizas adecuadamente, obtendrás mejor rendimiento en tu jornada laboral. No se trata de trabajar sin descanso, al contrario, consiste en administrar bien el tiempo que dedicas al trabajo y realizar algunos intervalos de descanso que te relajarán y te despejarán tu mente, estimulando tu creatividad”.

Cáncer

Tus buenos deseos de mejorar siempre te han dado muy buen resultado. “Reconoces los aspectos negativos de tu carácter y haces todo lo posible para corregirlos. Este hecho no pasa desapercibido a quienes te rodean y te hace sumar muchos puntos”, destaca Lecturas.

Leo

Estás en un momento estelar a nivel profesional. “Quizá las circunstancias te hagan creer que las cosas no marchan como deberían, sin embargo, las consecuencias de las decisiones que tomes ahora pueden encumbrarte y de hecho lo harán con toda seguridad”.

Virgo

Puede que en estos días te veas obligada a trabajar más y bajo mucha presión. “Hay gente de vacaciones y el trabajo no espera. Pero es que además en tu caso puede que alguien que tienes cerca le cueste arrimar el hombro, precisamente ahora, cuando más falta hace el esfuerzo de todos”.

Libra

Llevas tiempo deseando mejorar tu vida profesional, tener un trabajo que te llene “y que te permita vivir desahogadamente, pero no has sabido llamar a la puerta adecuada, porque capacidad y talento no te faltan. Sin embargo, esta semana alguien de tu entorno más próximo, incluso puede que del familiar, te echará una mano o te sugerirá una opción que tú no habías contemplado y que puede darte muy buen resultado”, señala Lecturas.

Escorpio

Tu preocupación por ciertos cambios que se avecinan en tu entorno laboral, Escorpio, “no tienen ningún fundamento. Las novedades en cualquier terreno no tienen porqué ser negativas y en este caso concreto van a beneficiarte más de lo que puedes imaginar, aunque también es posible que tardes un tiempo en apreciarlo”.

Sagitario

Te están llegando propuestas que te entusiasman, Sagitario, “salidas con los amigos, viaje con la pareja… y algunas también en el terreno laboral. Tu vida parecer haber dado un giro importante en las últimas semanas. Agradece al Universo esta abundancia y atraerás más cosas beneficiosas a tu vida”.

Capricornio

Estos días, Capricornio, te faltará un poco de concentración “y esto puede provocar que cometas algún error o que tengas algún fallo a nivel profesional. Estarás en riesgo de bronca por parte de tus jefes pero la gente que te rodea en ese entorno saldrá en tu defensa o te cubrirán las espaldas de algún modo”, indica Lecturas.

Acuario

En el ámbito laboral te espera una semana de lo más positiva, Acuario. “No sólo te sentirás realizada con lo que haces, además conseguirás el reconocimiento de alguien que puede influir para que consigas el progreso profesional que andas buscando desde hace tiempo”.

Piscis

“Tienes una gran capacidad para superar circunstancias adversas o incluso traumáticas, Piscis, eres una resiliente nata. De cada situación adversa, tú renaces de tus cenizas como el Ave Fénix, incluso más fuerte y más empoderada. Por eso ahora te sientes extraña porque ese bache laboral que has vivido ha menguado tu autoestima y la confianza en ti misma”.

