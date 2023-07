Horóscopo hoy 18 de julio: ¿Qué deparan los astros para los signos zodiacales?

Según la astrología, todos los signos zodiacales tienen rasgos positivos y negativos, y hoy veremos cuales son los más pesimistas y atormentados, esos que muestran malhumor, se quejan, son exigentes para todo consigo mismos y con los demás.

Julio será un mes que se distinguirá por varios tránsitos planetarios y cada uno llegará con fuerza en energía de agua y energía cardinal, lo que quiere decir que será un mes de inicios, de poner cosas en marcha que estaban paralizadas y con carácter emocional, lleno de sensibilidad, instinto, amor incondicional pero también mucha subjetividad por esa falta de aire.

Signos zodiacales: ¿cuáles son agua, fuego y tierra, según la astrología? Fotografía por: Pexels

Signos zodiacales: predicciones del horóscopo hoy

El horóscopo es uno de los temas que más ha cogido fuerza en la astrología, los números de la suerte, los colores, los signos compatibles y las características de los signos zodiacales se hacen presentes en el día a día de las personas.

Según la web Lecturas esto vendrá para los 12 signos del zodiaco el 18 de julio.

Aries

Buenas noticias en el ámbito laboral, Aries. “Es probable que hoy te elijan para coordinar un trabajo en el que intervendrán diversas personas. Tendrás ocasión de demostrar tus dotes de líder y tu capacidad para motivar a la gente a diario”.

Tauro

Por mucho trabajo que tengas hoy, Tauro, “deberías buscar un ratito para pensar en qué es lo que está fallando a diario en tal como estás haciendo las cosas. Si sientes que te esfuerzas pero no avanzas es imprescindible que hagas este análisis”.

Géminis

Normalmente tienes mucha intuición para detectar cuando hay gato encerrado en alguna situacióno, “cuando una persona no es lo que aparenta, Géminis. Sin embargo, en esta ocasión, algo se te ha pasado por alto y te ha causado bastantes quebraderos de cabeza a diario. Has confiado en quien no debías y has compartido información muy personal con estas personas”.

Cáncer

Te estás cerrando como a las llamadas de tus amigos y amigas que probablemente, “hoy están preocupados por ti, Cáncer, porque últimamente tienes a diario una actitud rara y una tendencia a aislarte del grupo que no es normal en ti. Valora estos gestos aunque en estos momentos tengas ganas de estar sola y tanta atención te esté fastidiando”, destaca Lecturas.

Leo

Aunque tengas que trabajar hoy bajo presión porque necesitas terminar una tarea en un plazo determinado de tiempo, Leo, “procura relajarte y no dejarte influir por las prisas porque si quieres avanzar demasiado rápido corres riesgo de cometer un error que podría tener consecuencias negativas en tu trayectoria profesional más adelante”.

Virgo

“Ciertas cosas están cambiando en tu vida, Virgo, y lo hacen a velocidad de vértigo. Esto te provocará hoy ciertas dudas a la hora de decidir, sobre todo porque se trata de situaciones que no se plantean a diario. También supone salir de la zona de confort y esto impone mucho”

Libra

Tu espíritu luchador te ha llevado a adquirir más responsabilidades de las que te corresponden, Libra, “A diario piensas que puedes con todo, pero luego esto te pasa factura en forma de estrés e incluso de ansiedad”, señala Lecturas.

Escorpio

Hoy prepara todo tu talento para la diplomacia, Escorpio, “porque dos personas de tu entorno están en riesgo de pelea, o puede que estén ya enfrentadas desde hace tiempo y hoy coincidan estando tú presente. Tendrás hacer frente a una situación súper delicada e incómoda, pero puedes manejarla muy bien y conseguir que esas dos personas vuelvan a relacionarse a diario”.

Sagitario

Cuando te sientes agobiada o tienes la mente con el freno echado en el sentido creativo, Sagitario, “lo que te funcionará mejor a diario será cambiar de ambiente. Si hoy estás experimentando esta situación, no dudes en coger el coche o el primer tren que pase y alejarte de tu centro neurálgico”.

Capricornio

“No seas tan individualista, Capricornio, es necesario compartir a diario lo que sabemos con la gente de nuestro alrededor, sean amigos o compañeros de trabajo. Si lo haces estarás mejor considerada y sentirás una gran satisfacción, más que si te guardas tus conocimientos para ti sola”, indica Lecturas.

Acuario

Tienes que adoptar desde hoy mismo hábitos de alimentación más sanos, Acuario. “Es probable que esa pereza que te invade y este cansancio que acusas a diario por las mañanas, a la hora de levantarte, se deban a que no tienes una nutrición equilibrada o quizá que no estás suficientemente hidratada”.

Piscis

Se te presentará a lo largo del día de hoy una buena oportunidad para participar en un negocio, Piscis. “Implica un cierto riesgo pero tú tienes un buen olfato para detectar por donde puede fallar. Sigue los dictados de tu intuición y confía en tu talento a diario para negociar y para olfatear a la legua los buenos negocios”.

