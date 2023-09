Horóscopo hoy 18 septiembre: Habrán sorpresas para cada signo este lunes

Según la astrología, todos los signos zodiacales tienen rasgos positivos y negativos, y hoy veremos cuales son los más pesimistas y atormentados, esos que muestran malhumor, se quejan, son exigentes para todo consigo mismos y con los demás.

Septiembre llega cargado de energía abierta al amor, para que no te anules y por el contrario le dediques más tiempo a tu ser o tus seres amados. Igualmente, la energía del mes se da para abrirse a las buenas noticias y a nuevos proyectos.

Estos son los secretos más oscuros de los signos zodiacales ¿Cuál es el tuyo? Fotografía por: Pexels

Signos zodiacales: predicciones del horóscopo hoy

El horóscopo es uno de los temas que más ha cogido fuerza en la astrología, los números de la suerte, los colores, los signos compatibles y las características de los signos zodiacales se hacen presentes en el día a día de las personas.

Según la web Lecturas esto vendrá para los 12 signos del zodiaco el 18 de septiembre.

Aries

Desconfía de las personas “que se te acercan a diario y que te conocen poco, Aries. Estás hoy en riesgo de ser víctima de un engaño que incluso podría incluir pérdida de dinero. Aunque la cantidad no sea importante, no dejes que nadie se aproveche de ti”.

Tauro

Si hoy estás sintiendo que la vida te lleva en una dirección “que no es la que deseabas a diario para tu futuro, Tauro, puedes optar por coger otra deriva. Si eres una persona libre de ataduras y responsabilidades familiares, no será difícil para ti dar un golpe de timón”.

Géminis

Cuando algo se tuerce “no siempre es bueno presionar o forzar las cosas para que se solucionen, Géminis. Si hoy te surge algún problema será mejor que dejes que el tiempo se encargue de resolverlo. Dejar fluir los acontecimientos no siempre es una buena opción, pero en este caso es la adecuada. Tampoco cargues a diario con responsabilidades que corresponden a otros”.

Cáncer

No pienses que la suerte no te sonríe porque “las cosas no te llevan a donde tú deseas, decepcionada Cáncer. Estás viviendo a diario más de la fantasía que de la realidad. Pon hoy los pies en el suelo y haz un planteamiento serio con lo que ahora mismo tienes en la vida, tu trabajo, tu familia y tu vida en general. No dejes volar tan alto a tu fantasía o te pegarás un batacazo”.

Leo

“Hoy te darás cuenta de que a diario no puedes confiar en ciertas personas aunque sean muy próximas a ti, Leo. Tal vez has hablado de tus cosas íntimas con alguna compañera de trabajo y ahora hay más gente al corriente de tus desventuras. Este caso concreto ya no lo puedes evitar, pero todavía estas a tiempo de evitar otros desaguisados”.

Virgo

Estás atravesando un período de negativismo, Virgo. “Todo te funciona bastante bien a diario pero te gustaría que fuera mejor. Estás hoy preocupada por el tema laboral y por el económico, pero en realidad no hay para tanto. Éste es el motivo de que prefieras encerrarte en casa para seguir comiéndote el coco”.

Libra

No dejes de atender hoy las llamadas de tu móvil, “aunque sean de números desconocidos, Libra. Te ahorras muchos rollos comerciales a diario, pero hoy es muy posible que te llame alguien con una propuesta que te puede hacer ganar mucho dinero abrirte un nuevo camino en tu profesión. Es una gran oportunidad, pero para que este asunto te salga redondo tendrás que ampliar tus conocimientos”.

Escorpio

Si hoy te enfrentas a una bronca por parte de tus superiores “por un error que has cometido involuntariamente, no te pongas a la defensiva, Escorpio. Es mejor reconocer con humildad que te has equivocado y de paso expresar esa buena disposición que tienes a diario para arreglar el desaguisado. Quedará como un despiste puntual pero a partir de ahora procura concentrarte en lo que estás haciendo”.

Sagitario

Tienes hoy una importante misión que cumplir, Sagitario. “Hay dos personas muy cercanas a ti que se hallan distanciadas. Saca esas dotes conciliadoras que utilizas a diario y habla con cada una de ellas. Luego, cuando las hayas convencido de lo absurdo de este alejamiento, concreta un encuentro al que, por supuesto, también has de asistir. Se reconciliarán y te agradecerán siempre que te hayas preocupado”.

Capricornio

Hoy centra tu atención en el trabajo, Capricornio, “y dale prioridad por encima de otros temas. Si quieres progresar a diario y alcanzar el objetivo que te has propuesto, has de poner ahora los cinco sentidos en el tema profesional. Si estabas pensando en hacer un cambio, es mejor que lo dejes para más adelante. Ahora lo que más te interesa es mejorar lo que ya tienes”.

Acuario

Está muy bien que quieras despejarte y distraerte, Acuario, pero no caigas en un exceso. “No trasnoches hoy hablando por teléfono con tus amigos y amigas porque arrastrarás toda la semana sueño y cansancio. Sería muy buena idea acostarte antes de lo que tienes por costumbre a diario. En el terreno laboral, no te dejes convencer por lo que otros piensan”.

Piscis

Estás en un momento crucial de tu vida, Piscis, “y según el camino que decidas tomar cambiará por completo tu futuro. Reflexiona a diario pero toma la decisión sin miedo. Si las cosas no te salen como esperas, siempre tendrás la oportunidad de modificar el camino, pero es mucho mejor que pienses hoy en los pros y los contras”.