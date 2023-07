Horóscopo hoy 19 de julio: ¿Qué deparan los astros para los signos zodiacales?

Según la astrología, todos los signos zodiacales tienen rasgos positivos y negativos, y hoy veremos cuales son los más pesimistas y atormentados, esos que muestran malhumor, se quejan, son exigentes para todo consigo mismos y con los demás.

Julio será un mes que se distinguirá por varios tránsitos planetarios y cada uno llegará con fuerza en energía de agua y energía cardinal, lo que quiere decir que será un mes de inicios, de poner cosas en marcha que estaban paralizadas y con carácter emocional, lleno de sensibilidad, instinto, amor incondicional pero también mucha subjetividad por esa falta de aire.

Signos zodiacales: predicciones del horóscopo hoy

El horóscopo es uno de los temas que más ha cogido fuerza en la astrología, los números de la suerte, los colores, los signos compatibles y las características de los signos zodiacales se hacen presentes en el día a día de las personas.

Según la web Lecturas esto vendrá para los 12 signos del zodiaco el 19 de julio

Aries

Llevas ya algún tiempo pasándolas canutas a diario en el trabajo, Aries, “en parte porque te está fallando el sentido de la organización y también porque no te acaba de gustar lo que estás haciendo. Tu actual ocupación no te permite desarrollar tu vena artística y esto te hace sentir frustrada”.

Tauro

Día de grandes oportunidades, en especial en el ámbito laboral y en el sentimental, Tauro. “Hoy puede llegarte una propuesta de trabajo que estabas esperando a diario. Presta mucha atención a lo que se cuece a tu alrededor porque quizá esta opción laboral no te llegue de un modo evidente, es probable que tengas que descubrirlo”.

Géminis

“Cuando algo en lo que estás poniendo empeño se te resista, Géminis, en primer lugar esfuérzate un poco más, pero si aún así no acabas de sacar nada en claro, plantéate que quizá no estás siguiendo el camino correcto”.

Cáncer

Organiza hoy tu tiempo y deja espacio para todo, Cáncer. Es una cuestión de orden y prioridades. “Más adelante te alegrarás de haber tomado esta decisión. No te dejes arrastrar a diario por lo que otros opinen sobre lo que te conviene, al menos plantéate tus dudas, porque si no lo haces podrías estar siguiendo a algo que no tiene nada que ver con la realidad y de lo que sólo te darías cuenta más adelante, cuando ya no tenga solución”, destaca Lecturas

Leo

Los astros hoy te harán brillar, Leo, “ y te sentirás el centro de atención en todas partes. Posiblemente experimentes esta sensación de triunfo ya desde primera hora de la mañana. Esto te animará a acicalarte más de lo que lo haces a diario y llegarás a todas partes pisando fuerte”.

Virgo

“Si te habías creado muchas expectativas respecto a un tema laboral que te ilusiona, Virgo, hoy es probable que te veas obligada a poner los pies en el suelo. Soñar a diario es bueno, pero sin perder de vista la realidad. De todas formas, lo que te ocurre es sólo un obstáculo a superar, no es el fin del mundo”

Libra

Hoy parece que te has levantado de mejor humor “que en días pasados sin ninguna causa que lo justifique, Libra. Ahora podrás darte cuenta de lo mucho que influye a diario el pensamiento en los resultados de las cosas. Con pensamientos más positivos todo sale mejor”.

Escorpio

Hoy alguien de tu entorno laboral en quien apenas has reparado, Escorpio, “te dirá algo que te será de gran utilidad. Hazle caso porque sabe de lo que habla y además tenle en consideración a diario porque tiene muchos conocimientos aunque no alardea de ello”, señala Lecturas.

Sagitario

“Te está costando relacionarte a diario con una persona de tu entorno laboral que de un modo encubierto tiene poder sobre ti, Sagitario. Aunque hoy estés tentada de ponerle en su sitio, ahora no te conviene montar un pollo o darle un desaire”.

Capricornio

Aprende a valorar y agradecer hoy las cosas buenas que te rodean, Capricornio. “Últimamente estás quejándote a diario por todo y esto sólo genera negatividad y malas energías que podrían acabar afectándote. Estás ahora en un momento de estabilidad en el trabajo y aunque tengas muchas obligaciones que atender, aprecia el lado bueno”, indica Lecturas.

Acuario

Te conviene un cambio como el aire que respiras, Acuario. “Tanto por fuera como por dentro. Hoy decídete a adoptar una actitud más positiva. Últimamente todo lo ves complicado y has de esforzarte a diario para cambiar esta percepción. También te ayudará renovar tu imagen”.

Piscis

“Estás ahora en un buen momento para solventar cualquier tipo de problema que te pueda aquejar, Piscis. Tu buena disposición anímica te ayuda a diario a mantenerte serena frente a las dificultades. Lo sabes porque lo has experimentado ya en algunas ocasiones en el pasado reciente y hoy deberías recordarlo”.

