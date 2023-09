Horóscopo hoy 19 de septiembre: Tauro, Leo y Libra se sentirán diferentes

Según la astrología, todos los signos zodiacales tienen rasgos positivos y negativos, y hoy veremos cuales son los más pesimistas y atormentados, esos que muestran malhumor, se quejan, son exigentes para todo consigo mismos y con los demás.

Septiembre llega cargado de energía abierta al amor, para que no te anules y por el contrario le dediques más tiempo a tu ser o tus seres amados. Igualmente, la energía del mes se da para abrirse a las buenas noticias y a nuevos proyectos.

La energía se está moviendo fuerte hoy, así que debes prepararte para lo que te depara la astrología este día. Fotografía por: Pexels

Signos zodiacales: predicciones del horóscopo hoy

El horóscopo es uno de los temas que más ha cogido fuerza en la astrología, los números de la suerte, los colores, los signos compatibles y las características de los signos zodiacales se hacen presentes en el día a día de las personas.

Según la web Lecturas esto vendrá para los 12 signos del zodiaco el 19 de septiembre.

Aries

“No te mantengas hoy al margen de lo que ocurre en tu entorno laboral, Aries, participa y apóyate en tus compañeros de trabajo. Formas parte del equipo y te afecta todo lo que concierne a los hechos o las personas que están ahí contigo. Presta ayuda también cuando alguien lo necesite y no esperes a que te lo pidan, ofrécete a colaborar”.

Tauro

Tienes grandes probabilidades de encontrar ese trabajo por el que estás suspirando a diario, Tauro, “pero no mueves un dedo para conseguirlo. Ya va siendo hora de que decidas hacer algo más práctico que soñar con que va a llegar por arte de magia. En el terreno económico, hoy es posible que tengas que enfrentarte a un gasto inesperado que puede desequilibrar bastante tu economía si no has sido previsora”.

Géminis

Si quieres sentirte más realizada y segura de ti misma, Géminis, “disfruta con tus propios planes. Si quieres viajar, por ejemplo, busca información, haz preparativos, todo lo que a diario esté a su alcance. Obtendrás una satisfacción mayor incluso que la del viaje en sí, porque sabes por experiencia que las perspectivas a veces se frustran”.

Cáncer

“Hoy, Cáncer, es probable que no te sientas totalmente feliz por algo que no tienes, que no has podido conseguir. Ésta es una manera equivocada de plantearte las cosas y no te ayudará a alcanzarlas. Espera a diario pacientemente mientras trabajas y te esfuerzas. Es el camino más seguro si se trata de un asunto material”.

Leo

El afán que tienes por hacerlo todo deprisa, Leo, te puede llevar a tomar decisiones equivocadas. “Hoy tendrías que empezar a serenarte y delegar algunas de tus tareas en otras personas. Necesitas trabajar con tranquilidad a diario. Hoy mismo este tema te puede pasar factura porque a causa de las prisas podrías cometer un error”.

Virgo

Estás absorta en tus cosas, Virgo, “y te olvidas a diario de las personas que tienes a tu alrededor. Esto te ocurre no sólo con tu pareja, sino también con tus amigos. Hoy se te puede presentar la ocasión que esperabas desde hace tiempo. Podrían elegirte para liderar un proyecto o para hablar en una presentación”.

Libra

Te has extralimitado asumiendo responsabilidades, Libra, “y lo que ha pasado es que has acumulado un montón de estrés para poder cumplir con todo a diario. Lo has conseguido pero tal vez estás pagando un precio demasiado alto. El mayor problema es que no te das cuenta de ello. Echa hoy el freno y libérate de algunos temas de los que tienes entre manos. Déjalos para más adelante porque ahora lo importante es que puedas relajarte y descansar un poco”.

Escorpio

No dejes pasar el día de hoy sin poner orden en tus cosas, Escorpio, “y muy especialmente en tu espacio de trabajo. Si has notado que a diario te falta concentración o que vas más lenta de lo acostumbrado puede deberse a la energía negativa que produce el acúmulo de cosas sin orden ni concierto. Libérate de lo inservible y deja espacio para que entre la energía positiva”.

Sagitario

Si hoy, Sagitario, una amiga cercana en la que tienes depositada tu confianza a diario, “mete la pata y sin querer se va de la lengua con un tema que te incumbe, no lo tomes como una traición ni te enfades con ella. Todos tenemos malos momentos y esta amistad que tienes con ella vale más que ese error que ha podido cometer. Tal vez tampoco la advertiste de que guardara secreto y lo diste por supuesto”.

Capricornio

Te estás equivocando, Capricornio, si piensas que el amor no es compatible con el trabajo, “que primero has de situarte y luego pensar en el tema sentimental. Has de cambiar hoy esta forma de pensar que te afecta a diario. Cuando existe amor verdadero esta sensación de plenitud te ayuda en los demás ámbitos de tu vida”.

Acuario

Hoy, afortunada Acuario, “se te puede presentar la oportunidad del año para hacer un buen trato comercial. Déjate llevar por la intuición y confía en tu gran habilidad para olfatear las buenas ocasiones a diario. A lo largo del día puedes recibir la llamada o un mensaje de alguien que quiere quedar contigo para contarte algo que le preocupa”.

Piscis

Si de verdad te gusta ser independiente, Piscis, “empieza hoy por hacer las cosas por ti misma antes de llamar a otras personas para que te ayuden. De hecho tu naturaleza es la de una verdadera superviviente pero la comodidad te hace pedir ayuda a diario incluso cuando no la necesitas. Te sentirás mejor si actúas como una persona autosuficiente de verdad”.