Horóscopo hoy 2 de agosto: ¿Qué deparan los astros para los signos zodiacales?

Según la astrología, todos los signos zodiacales tienen rasgos positivos y negativos, y hoy veremos cuales son los más pesimistas y atormentados, esos que muestran malhumor, se quejan, son exigentes para todo consigo mismos y con los demás.

Agosto empieza con el foco en nuestro brillo personal pero con la particularidad de que Venus, el planeta del amor y las relaciones está retrogradando. “Esto es una gran oportunidad para trabajar en nuestra auto estima y su espejo en nuestra relaciones”, destacó la web Ohlala.

Signos zodiacales: predicciones del horóscopo hoy

El horóscopo es uno de los temas que más ha cogido fuerza en la astrología, los números de la suerte, los colores, los signos compatibles y las características de los signos zodiacales se hacen presentes en el día a día de las personas.

Según la web Lecturas esto vendrá para los 12 signos del zodiaco el 2 de agosto.

Aries

Si te da por compararte hoy con otras personas, Aries, “que sea para ver el lado positivo de los demás y aprender a diario de lo bueno que puedan tener. No vale ni la envidia ni pensar que todo el mundo es mejor o que han conseguido cosas que tú no has logrado alcanzar. Cada uno tiene su tiempo y tú vas a lograr lo que te propongas en el futuro”.

Tauro

“Esa actividad que se te da tan bien, Tauro, es precisamente en lo que puedes encumbrarte, aunque quizá tengas que adquirir más conocimientos sobre ello. Empieza a prepararte hoy para un futuro como el que has deseado a diario”.

Géminis

Si quieres volver a sentirte en plena forma, Géminis, “empieza hoy mismo a hacer lo que debes desde primera hora de la mañana. No te conformes con un café rápido. Hidrátate, toma un par de vasos de agua en ayunas y te darás cuenta de que te despejan como una dosis de cafeína”.

Cáncer

Te espera hoy un magnífico día si sabes aprovecharlo, Cáncer. “Ya estás empezando a tomarte las cosas por el lado positivo a diario y a buscar soluciones alternativas a los problemas. Hoy tendrás ocasión de hablar con alguien que te causará muy buena impresión por su coherencia y brillantez”, destaca Lecturas.

Leo

Hoy echa un vistazo retrospectivo, Leo, “a todo aquello que te ilusiona a diario y que todavía no has conseguido alcanzar. Es un toque de atención para que elijas mejor el camino para lograrlo. Algunas veces la vida te ofrece más de una oportunidad y puede que ahora puedas tomar un tren que antes dejaste escapar pero que ha vuelto a pasar por tu destino”.

Virgo

“Hoy, Virgo, te llegará una noticia muy importante que podría dar un giro radical a tu vida. Será una sorpresa muy agradable y a ver si ahora te convences de que las cosas inesperadas no siempre tienen un cariz negativo. Es un buen momento para que reflexiones a diario sobre la vida y las oportunidades que has dejado pasar por temor al fracaso”.

Libra

Toda la experiencia que has acumulado en los últimos tiempos, Libra, “te permitirá tomar hoy una decisión muy acertada sobre algo relacionado con tu vida profesional. Aprovecha este momento porque puedes lograr excelentes resultados. Ahora empiezas a recoger a diario los frutos de tu esfuerzo y podrás comprobar que incluso son superiores a lo que esperabas”, señala Lecturas.

Escorpio

Procura ser a diario más comprensiva y empática con quienes te rodean, Escorpio. “No eres así por naturaleza, pero ahora parece que estás rebotada por algo. Ponte hoy en la piel de las otras personas y entenderás que no todo es tan fácil como tú lo ves. Intenta comprender a la gente de tu alrededor, en especial a la del ámbito laboral”.

Sagitario

Hoy te sentirás muy bien emocionalmente, Sagitario, “y se debe que empiezas a pensar a diario de manera más positiva y ya has decidido no hacerte cargo de todos los problemas de la gente de tu alrededor como si fueran propios”.

Capricornio

Está bien, Capricornio, que no hagas excesivo caso “de las cosas que la gente puede pensar u opinar de ti, pero en el terreno laboral esto puede ser un arma de doble filo. Procura no crearte fama de ir siempre a tu bola. Es muy importante mantener una buena relación con la gente con la que convives a diario durante muchas horas”, indica Lecturas.

Acuario

“No hagas pagar hoy a los demás, Acuario, los problemas que puedes tener en estos momentos. A diario te muestras como molesta por la presencia de gente que te quiere y se interesa por cómo te van las cosas, en lugar de agradecerles este gesto. Ellos no tienen la culpa de lo que te pasa ni de tu mal humor”.

Piscis

Hoy planea tormenta sobre tu entorno laboral, Piscis. “Aunque no serás la causante del estropicio que puede suceder, probablemente te verás afectada por una situación que incumbirá a todos. Sin embargo, con tu vista de lince y tu intuición para prever los problemas a diario, podrías evitar el desastre”.

