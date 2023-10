Horóscopo hoy 2 de octubre: Géminis, Virgo y Acuario tendrán un lunes confuso

Según la astrología, todos los signos zodiacales tienen rasgos positivos y negativos, y hoy veremos cuales son los más pesimistas y atormentados, esos que muestran malhumor, se quejan, son exigentes para todo consigo mismos y con los demás.

Octubre es el mes de los eclipses pues la temporada empieza con un eclipse solar en Libra y un eclipse lunar en Escorpio, los cuales se mezclan con los finales definitivos y con los inicios emocionantes.

Signos zodiacales: predicciones del horóscopo hoy

El horóscopo es uno de los temas que más ha cogido fuerza en la astrología, los números de la suerte, los colores, los signos compatibles y las características de los signos zodiacales se hacen presentes en el día a día de las personas.

Según la revista Lecturas esto vendrá para los 12 signos del zodiaco el 2 de octubre.

Aries

Hoy actúa de forma más natural, más sencilla. “Esta vez los resultados serán mucho mejores. Buenas perspectivas en el terreno económico. Te llegará hoy un dinero inesperado por algo del pasado, un trabajo que hiciste o una cantidad que prestaste. Esto equilibrará tu presupuesto y quizá te entren ganas locas de salir de compras”.

Tauro

“Tu pareja, Tauro, está necesitando a diario que valores lo que es, no sólo lo que sientes por él o lo que puede ofrecerte. Quiere que le conozcas a fondo, que le ames por sí mismo. Tal vez ya lo sientes así, pero no se lo demuestras”.

Géminis

Estás hoy en el momento óptimo para negociar cualquier cosa, Géminis, “normas de convivencia, planes con la pareja, salidas con los amigos o, por qué no, para hablar con tu jefe sobre lo que crees que mereces por tu trabajo diario. Tienes una protección astral especial que has de aprovechar. También has de empezar a pensar cómo vas a recuperar tu nivel económico, si andas cojeando en este aspecto”.

Cáncer

Aunque el amor te esté funcionando muy bien a diario, Cáncer, “no estará de más que demuestres a esa persona especial que está a tu lado, los sentimientos que te inspira. Hoy te irá bien hacer alguna pequeña locura con tu pareja, dar un poco de marcha y pasión a vuestra relación”.

Leo

Tienes la cabeza llena de ideas que te absorben por completo, Leo, “sobre todo en el trabajo. No logras concentrarte. Presta más atención a diario a lo que tienes entre manos, porque si sigues así tendrás problemas quizá irreparables. Si te interesa lo que haces, o conservar el empleo, Empieza hoy mismo a poner ahí todo tu esfuerzo, haz las cosas bien y a conciencia”.

Escorpio

“Con la vuelta hoy a la rutina de diario después el fin de semana, Virgo, te asalta un poco de nostalgia, tanto por los días vividos recientemente como por situaciones del pasado que recuerdas como muy felices. Éste no es un buen ejercicio si no es para agradecer a la vida lo que nos ha ofrecido. ¡Vuelve del ayer! Abre los ojos y mira todo lo que tienes hoy, date cuenta del montón de cosas fantásticas que tienes alrededor.”

Libra

Va siendo hora hoy de que te decidas sobre cómo quieres que sea tu vida, Libra. “A diario sueles pensar en cosas que te gustaría vivir pero no te atreves ni a profundizar en estos pensamientos. ¿Por qué no? Trabajas a tope todo el año, pero habrá algo más allá de las obligaciones, ¿verdad? Gozar, divertirse, vivir, es la contrapartida y tienes derecho a ella”.

Escorpio

Puede ser que tengas cerca de ti a una persona que te interesa mucho, Escorpio, “pero no sabes exactamente cómo piensa. Pues no queda otro camino más que hablar hoy mismo con ella a corazón abierto, o te vas a quedar con las ganas de saber todo lo que estás deseando conocer”.

Sagitario

El estrés que te produce el exceso de trabajo diario “no te sienta bien psicológicamente, Sagitario, se te llena la cabeza de pájaros y empiezas a pensar negativamente sobre algunas cuestiones o en todas. Desde hoy tienes que tomarlo todo con más filosofía y…¿dónde están ese sentido del humor y la ironía tan finos que tienes? Es hora de emplearlos a fondo y salir de esta mini depresión otoñal que te puede amargar el día”.

Capricornio

Aunque eres bastante individualista, Capricornio, “a veces se te pone una venda en los ojos y no te deja ver el verdadero camino a seguir. Estás pensando a diario en mejorar tu vida en muchos aspectos, pero estás centrando tu atención en otras personas que han conseguido éxito, como tomando modelo. No es éste tu camino”.

Acuario

Eres demasiado entregada, Acuario, “y luchas a diario para que las cosas sean perfectas. Pero la vida en sí misma no lo es, así que hay que enfrentarse a diario con lo que haya. Llevas ya tiempo indecisa, sin saber exactamente qué camino tomar, pero es hora de que eches a andar. No vas a cambiar de la noche a la mañana, esas cosas que te preocupan”.

Piscis

A veces te quejas por vicio, Piscis, y hoy deberías ver que es así. “Estás en un buen momento con tu pareja pero lo estás dejando pasar sin darle demasiada importancia. Si prestas a diario más atención a todo lo bueno que estás viviendo y se lo transmites, te lo agradecerá y todo puede ir aún mucho mejor entre vosotros”.