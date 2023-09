Horóscopo hoy 20 de septiembre: La suerte cambiará para Virgo, Libra y Cáncer

Según la astrología, todos los signos zodiacales tienen rasgos positivos y negativos, y hoy veremos cuales son los más pesimistas y atormentados, esos que muestran malhumor, se quejan, son exigentes para todo consigo mismos y con los demás.

Te puede interesar: Signos del zodiaco que son compatibles, pero su relación amorosa no funciona

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

Septiembre llega cargado de energía abierta al amor, para que no te anules y por el contrario le dediques más tiempo a tu ser o tus seres amados. Igualmente, la energía del mes se da para abrirse a las buenas noticias y a nuevos proyectos.

La energía se está moviendo fuerte hoy, así que debes prepararte para lo que te depara la astrología este día. Fotografía por: Pexels

Signos zodiacales: predicciones del horóscopo hoy

El horóscopo es uno de los temas que más ha cogido fuerza en la astrología, los números de la suerte, los colores, los signos compatibles y las características de los signos zodiacales se hacen presentes en el día a día de las personas.

Según la web Lecturas esto vendrá para los 12 signos del zodiaco el 20 de septiembre.

Aries

Se avecinan momentos complicados en el trabajo, Aries, “tal vez a raíz de una crítica que te hará hoy una persona a la que, precisamente, conoces bien poco. Defiende a diario lo que crees justo, tanto en el trabajo como en la vida en general, porque a veces prefieres callar y esconder la cabeza bajo el ala. Si hoy surge alguna discusión no dejes que esto afecte la buena marcha de lo que tienes entre manos”.

Tauro

Últimamente, Tauro, “no pareces estar de acuerdo en nada con las personas que te rodean y además a diario sueles echar la culpa de todo lo que ocurre a los otros. Estás eludiendo tu responsabilidad y esto no te hace ningún bien. Hoy empieza ver las cosas de manera más positiva y valorar más a quienes tienes alrededor”.

Géminis

Estás ahora abriéndote a considerar muchas cosas bajo otra perspectiva más flexible, Géminis. “Esto te ayudará hoy a encontrar respuestas a ciertos temas que no lograbas resolver a causa de tu forma de ser poco dada a cambiar de idea. Empieza desde ahora a hacer pequeños cambios en cosas que te han agobiado hasta este momento, como por ejemplo aligerar la carga de trabajo que has asumido voluntariamente a diario”.

Cáncer

Es probable que hoy te surja la ocasión de cambiar tu cometido en el trabajo, Cáncer. “Se trata de una buena oportunidad, aunque al principio no lo veas así, aprenderás cosas muy interesantes y ampliarás tus conocimientos a diario. Tómalo como la posibilidad de prosperar y de subir peldaños. Ahora estás pasando por un momento de serenidad que te permite ver con claridad lo que quieres alcanzar en el futuro y si estás dando los pasos oportunos”.

Leo

Estás mostrándote a diario como ausente en tu trabajo, Leo, “como si pasaras de todo, incluso de ayudar a tus compañeros. Es probable que se deba a problemas externos que nada tienen que ver, pero esta actitud puede perjudicarte. Aunque ahora te cueste, hoy echa una mano a quien lo necesite. Más adelante agradecerás haberlo hecho. Estás ahora a gusto en soledad y esto es bueno si se practica sin abusar”.

Virgo

En tu entorno laboral sacarás hoy conclusiones muy provechosas, inteligente Virgo. “Déjate aconsejar a diario en este terreno por una persona que tiene mucha experiencia. Te servirá de gran ayuda y te permitirá avanzar mucho en menos tiempo del que pensabas. También en tu familia tienen algo que decirte. Busca tiempo hoy para hacerles una visita porque te conviene lo que te quieren decir, especialmente si estás un poco sensible y necesitas palabras de aliento”.

Libra

Pareces la eterna descontenta, Libra, “porque cuando alcanzas algo que deseas, al minuto siguiente tienes otra meta planteada. No te das ni un respiro para alegrarte o para celebrar tus logros. Tendrías que hacerlo a diario, te sentirías menos estresada. No te comportes hoy de este modo. Sabes que tienes la fuerza necesaria para hacer frente a cualquier obstáculo y los que tienes actualmente a diario son bastante fáciles de resolver para ti”.

Escorpio

Hoy, Escorpio, te sientes un poco desanimada “porque a diario quieres alcanzar una plenitud que todavía parece lejos de llegar a tu vida. No dejes que esto te haga venirte abajo. De acuerdo que todavía no lo has conseguido pero has avanzado hacia este objetivo. No hay signos de retroceso y esto ha de animarte a seguir adelante. Es un buen momento para ponerte metas más asequibles y a corto plazo”.

Sagitario

Los problemas de diario están haciendo que poco a poco te vayas aislando del mundo, “preocupada Sagitario. Quizá hoy mismo alguien que te quiere te haga un comentario al respecto. El caso es que deberías hacer precisamente todo lo contrario, reunirte con tus amigos y hablar con ellos de lo que te preocupa. Si se trata de un problema económico, evita pedir dinero al banco o poner tu visa echando humo. Quizá alguien de confianza de tu familia o de tus amigos más íntimos puede ayudarte a superar el bache”.

Capricornio

Estás en un buen momento, afortunada Capricornio, y deberías aprovecharlo a diario. “Experimenta cosas nuevas que te estimulen la capacidad de soñar y de desear lo mejor para tu vida. Siempre es bueno dar rienda suelta a la imaginación porque te puede llevar a soluciones inesperadas e idear cosas mejores. Ponlo en práctica desde hoy mismo”.

Acuario

Hoy es un día muy favorable para que puedas destacar en el trabajo, Acuario. “Una serie de circunstancias lo harán posible. Sin embargo, últimamente estás demasiado ocupada a diario en otros temas y puede que no te des cuenta de la oportunidad que tienes. En el aspecto económico, te interesa ahora liquidar cuentas, pagar viejas deudas y quedar tranquila. En el terreno amoroso, aunque te hayas peleado con tu pareja, no tomes nunca la opción de hacerte la ofendida o mostrarte fría a diario”.

Piscis

Hoy, Piscis, tendrás que vértelas con algunas personas “con quien te resulta muy difícil dialogar, pero no por eso les tienes que dar la razón en todo a diario ni aceptar sus puntos de vista. Ten valor y no reprimas tus sentimientos ni tu forma de pensar sobre determinados asuntos. Si se produce una discusión, esgrime tus argumentos, sin faltar nunca al respeto, pero con decisión”.