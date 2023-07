Horóscopo hoy 21 de julio: ¿Qué deparan los astros para los signos zodiacales?

Según la astrología, todos los signos zodiacales tienen rasgos positivos y negativos, y hoy veremos cuales son los más pesimistas y atormentados, esos que muestran malhumor, se quejan, son exigentes para todo consigo mismos y con los demás.

Julio será un mes que se distinguirá por varios tránsitos planetarios y cada uno llegará con fuerza en energía de agua y energía cardinal, lo que quiere decir que será un mes de inicios, de poner cosas en marcha que estaban paralizadas y con carácter emocional, lleno de sensibilidad, instinto, amor incondicional pero también mucha subjetividad por esa falta de aire.

Aries

El exceso de trabajo diario y el calor te tienen totalmente agotada, Aries, “aunque tú vas tirando y no pareces darte cuenta. Sin embargo, hoy empezarás el día con muchos ánimos pero a medida que pasen las horas entrarás en momentos bajos”.

Tauro

Evita hoy saltar a la primera de cambio, Tauro, “aunque tengas los ánimos muy exaltados. Estás en riesgo de liarte en una discusión absurda con un colega y todo porque no tenéis el mismo punto de vista sobre una cuestión de trabajo. Se impone dialogar a diario y que cada uno exponga sus argumentos, respetando al otro”.

Géminis

El exceso de trabajo te está haciendo estar más susceptible que nunca, Géminis, “y hoy puedes sentirte muy ofendida por un comentario que te hará una persona que te aprecia sobre algo de diario que puedes mejorar. ¿Sabes lo que significan las palabras “crítica constructiva”? Se trata de esto, no te lo dice por fastidiarte sino para que corrijas lo que está mal”.

Cáncer

Hoy, Cáncer, es un día para decidir sobre lo que has estado reflexionando a diario desde hace un tiempo. “Tampoco puedes pasarte toda la vida pensando. Has tenido un tiempo prudencial y este tema, seguramente profesional, que requiere una respuesta ya no puede esperar más”, destaca Lecturas.

Leo

No acabas de sentirte satisfecha con lo que tienes, Leo, pero tampoco haces nada por cambiarlo. “Es probable que hoy, paradójicamente, sientas que en tu vida falta equilibrio, que a diario no consigues que todas las cosas funcionen medianamente bien a la vez. Cuando algo marcha, otro asunto se estropea.”.

Virgo

“Hoy es un día perfecto para acercamientos y reconciliaciones, Virgo. Si has andado a la greña a diario con algún compañero o compañera de trabajo, con amigos o con un pariente, hoy es día de pelillos a la mar. Probablemente no haya sido por una causa grave pero la situación se ha ido liando hasta crear esa distancia que hoy tienes que borrar de un plumazo”.

Libra

Trabaja con los cinco sentidos puestos en lo que te toca hacer hoy, “Libra, pero sin perder de vista ciertos objetivos que te plantearon hace ya algún tiempo.A diario hay que estar al plato y a las tajadas, como suele decirse. Que una cosa no te distraiga de la otra porque quizá te están probando para conocer hasta dónde llega tu capacidad”, señala Lecturas.

Escorpio

Si te has levantado hoy con el pie izquierdo, Escorpio, “sin ganas de seguir esforzándote o incluso sin ganas de acudir al trabajo porque te parece aburrido y sin alicientes, reflexiona. Seguramente este cansancio que te afecta a diario se debe a alguna causa ajena al trabajo en sí mismo”.

Sagitario

Hoy ponte manos a la obra desde primera hora de la mañana, Sagitario, “y podrás cumplir con tu trabajo sin tener que agobiarte porque se te echa el tiempo encima. Esto te pone muy ansiosa a diario y por esta causa hoy podrías cometer algún error importante”.

Capricornio

“Tú también, Capricornio, perteneces a un signo que hoy se ve afectado por cierta conjunción astral que hace que los ánimos estén exaltados. Quizá se te presente un conflicto con algún colega o incluso con un jefe. Intenta controlar tus reacciones y en especial tus palabras, porque es lo que mejor te funcionará hoy y también a diario”, indica Lecturas.

Acuario

Tú también, Capricornio, perteneces a un signo que hoy se ve afectado por cierta conjunción astral “que hace que los ánimos estén exaltados. Quizá se te presente un conflicto con algún colega o incluso con un jefe. Intenta controlar tus reacciones y en especial tus palabras, porque es lo que mejor te funcionará hoy y también a diario”.

Piscis

“Hoy, Piscis, no has de tener prisa para nada y menos en el terreno de los negocios, A diario eres un rayo a la hora de ver las posibilidades que se cruzan en tu camino, pero en estos momentos corres riesgo de equivocarte si reaccionas al primer impulso. Si alguien te propone un pacto, pide tiempo para analizarlo”.

