Horóscopo hoy 22 de julio: ¿Qué deparan los astros para los signos zodiacales?

Según la astrología, todos los signos zodiacales tienen rasgos positivos y negativos, y hoy veremos cuales son los más pesimistas y atormentados, esos que muestran malhumor, se quejan, son exigentes para todo consigo mismos y con los demás.

Julio será un mes que se distinguirá por varios tránsitos planetarios y cada uno llegará con fuerza en energía de agua y energía cardinal, lo que quiere decir que será un mes de inicios, de poner cosas en marcha que estaban paralizadas y con carácter emocional, lleno de sensibilidad, instinto, amor incondicional pero también mucha subjetividad por esa falta de aire.

Signos zodiacales: predicciones del horóscopo hoy

El horóscopo es uno de los temas que más ha cogido fuerza en la astrología, los números de la suerte, los colores, los signos compatibles y las características de los signos zodiacales se hacen presentes en el día a día de las personas.

Según la Revista Vogue esto vendrá para los 12 signos del zodiaco el 22 de julio.

Aries

El fin de semana es para que evalúes tus ingresos, “tus activos y tu presupuesto, los pormenores y los gastos que puedes balancear para recuperar tu salud financiera. Recuerda lo que hablamos en tus horóscopos de julio 2022, aprovecha para hacer cuentas o acercarte a tu contador”.

Tauro

Es momento de considerar regresar a la escuela, “tomar un taller, continuar con tus estudios o especialización. Este fin de semana los eventos a tu alrededor pueden ayudarte a generar una nueva consciencia de ti misma, puedes verte bajo una luz completamente nueva”.

Géminis

“Tu relación con tu pareja puede experimentar turbulencias este fin de semana, sobre todo si uno de los dos ya no está contento. Es probable que estés gastando más dinero que de costumbre, buscando objetos o experiencias que te hagan sentir bien”.

Cáncer

La Luna de hoy ilumina todo lo que permanecía oculto o desconocido para ti, “algo que de alguna forma seguía reflejando los recuerdos o destellos de una situación pasada. Es un buen momento para cerrar ciclos o retomar tu proceso de sanación”.

Leo

Tus familiares y amigos te pueden demostrar su apoyo, “pero debes de pedir ayuda o acercarte a ellos. Cuidado con enredarte en una relación secreta o clandestina, espera un par de semanas más antes de abrirte a un nuevo romance”.

Virgo

“Es hora de enfrentar todas las dificultades emocionales que tienes enfrente, no te tardes porque mientras más rápido lo hagas, más pronto vas a descubrir qué cosas es mejor eliminar de tu vida. Es un buen fin de semana para revisar hacia dónde estás dirigiendo tus metas a corto plazo”.

Libra

Este fin de semana evita un viaje precipitado “o con prisas, es mejor que esperes a la próxima semana para trasladarte. Nunca debes manejar distraída, pero este fin de semana esta precaución se vuelve aún más importante”.

Escorpio

Aprovecha la semana para comunicar “lo que necesites exponer, lo puedes hacer escribiendo o platicando, pero es fundamental que te expreses. Tu vida social mejora este fin de semana, incluso puedes hacer nuevos amigos del sexo opuesto”.

Sagitario

En todo lo que te propongas el día de hoy, “vas a poder demostrar compromiso y paciencia. Así que usa el día para cualquier tarea que requiera un proceso metódico y detallado. Julio te está invitando a iniciar cualquier investigación o práctica que te permita lograr una comprensión más profunda de tu entorno”.

Capricornio

“Quieres ser la protagonista de los eventos del fin de semana, recibir atención, brillar. Así que no te quedes en casa, busca una actividad o reunión en donde puedas desplegar tu talento y recibir el reflector”.

Acuario

Este mes anuncia un romance que puede nacer en tu lugar de trabajo, “o en ese espacio al que vas todos los días a ser productiva. Este es un día que vives con cierto apego a tu hogar, a tu casa y a tu familia. Quizá quieras estar en cama hasta tarde o dedicarte a las tareas del hogar”.

Piscis

En esta temporada de Leo, “puedes estar esperando demasiado de ti misma, pero no te exijas demasiado, recuerda tener expectativas realistas para que no llegues al burn out. La energía lunar de hoy, te está llenando de fuerza para enfrentar obstáculos y oponentes”.

