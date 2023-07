Horóscopo hoy 23 de julio: ¿Qué deparan los astros para los signos zodiacales?

Según la astrología, todos los signos zodiacales tienen rasgos positivos y negativos, y hoy veremos cuales son los más pesimistas y atormentados, esos que muestran malhumor, se quejan, son exigentes para todo consigo mismos y con los demás.

Julio será un mes que se distinguirá por varios tránsitos planetarios y cada uno llegará con fuerza en energía de agua y energía cardinal, lo que quiere decir que será un mes de inicios, de poner cosas en marcha que estaban paralizadas y con carácter emocional, lleno de sensibilidad, instinto, amor incondicional pero también mucha subjetividad por esa falta de aire.

Esto es lo que depara el horóscopo de hoy para todos los signos zodiacales. Prepárate para las novedades que vendrán. Fotografía por: Pexels

Signos zodiacales: predicciones del horóscopo hoy

El horóscopo es uno de los temas que más ha cogido fuerza en la astrología, los números de la suerte, los colores, los signos compatibles y las características de los signos zodiacales se hacen presentes en el día a día de las personas.

Según la Vanguardia esto vendrá para los 12 signos del zodiaco el 23 de julio.

Aries

Será un día fantástico para todo tipo de diversiones, “además, puede que recibas un regalo, y si participas en juegos de azar es posible que resultes afortunado-a. Las aventuras de tipo romántico también se te darán fenomenal y si ya tienes pareja, os sentiréis muy bien juntos-as y os apoyaréis en todo. ¡Felicidades!”.

Tauro

Si no fuera porque puedes encontrarte con algún contratiempo con tus padres o familia política hoy, el día sería redondo. “De todos modos, Tauro, pasarás un día maravilloso con tu pareja; estaréis de acuerdo en todo y vuestras relaciones íntimas serán muy satisfactorias. Y si no tienes pareja, deberías procurar salir a conocer gente”.

Géminis

“Te apetecerá disfrutar de la buena música, de los largos paseos por el campo o de un buen chapuzón en la piscina o en el mar. Te mostrarás más generoso-a y pendiente de tu pareja si la tienes y serás el alma de las reuniones. Géminis, los amigos y la comunicación siempre se te han dado muy bien, y hoy, más que nunca”.

Cáncer

Hoy te mostrarás demasiado quisquilloso-a, “cambiando de actitud y humor de forma repentina, confundiendo a los demás. Precisamente por eso, no sabrán cómo tratarte. En general, tu tensión nerviosa hará que seas muy impredecible. Cáncer, si buscas aventuras, intenta realizar una actividad que te haga soltar adrenalina”, señala Vanguardia.

Leo

Este domingo será un día estupendo para dedicárselo a tu vida social; “además, Leo, si aún tienes desocupado tu corazón, podrías conocer a alguien gracias a tus amistades. Sin embargo, si ya llevas tiempo con tu pareja, podrás sentirte algo agobiado-a; no pasa nada, os sentaría muy bien pasar el día cada cual a su aire, de vez en cuando, es hasta necesario”.

Virgo

“Este domingo será un día de recapitulación; te vendría de perlas pasar un tiempo de soledad para poner algunos de tus pensamientos en orden. Estás molesto-a con algo o con alguien, pero debes tener en cuenta que tú también has tenido que ver en el desarrollo de las circunstancias. Además, ya no vale la pena lamentarse; no arregla nada”.

Libra

Has tenido una semana estupenda, Libra, y hoy no será menos; “todo dependerá de ti. Si permaneces abierto-a a experiencias nuevas, podrías conocer a alguien que, en un futuro próximo, será importante para ti. Tu visión de la vida y la confianza en un futuro mejor te ayudarán a conseguir todo aquello que te propongas. ¡Que lo disfrutes!”.

Escorpio

“El mal humor que podrá apoderarse de ti hoy y te creará problemas en las relaciones que mantengas con los demás. Además, también podrías sentirte la persona más sola del mundo; esto, unido a un sentimiento de impotencia, hará que no sea uno de tus mejores días. Escorpio, no asa nada, todos nos sentimos así algunas veces”.

Sagitario

La inestabilidad emocional afectará a tus relaciones con los demás hoy, “cambiarás de humor con una facilidad pasmosa. Tu corazón sentirá una cosa y tu cabeza dirá otra muy distinta; a pesar de ello, tu pareja intentará hacer todo lo posible para que te sientas a gusto. Hoy necesitarás meditar un poco. Ánimo”, destaca Vanguardia.

Capricornio

“Será un día perfecto para el contacto con las personas que se encuentran lejos o extranjeras, y también para viajar. No obstante, es posible que tengas cierta incertidumbre en el campo de las relaciones sentimentales; quizá se trate de miedo a la hora de atarte a alguien que te gusta mucho”.

Acuario

Tu vida sexual estará hoy un poco apagada “porque las diferencias que existen en otras áreas de la vida con tu pareja, sin duda, estarán repercutiendo en vuestra vida íntima. Además, tu economía necesitará que restrinjas un poco los gastos para no tener problemas luego. Te afectarán mucho las actitudes y opiniones de los demás”.

Piscis

“Te espera un día muy parecido al anterior... deberías olvidar tus problemas y procurar relajarte. El contacto con la naturaleza te beneficiará, así que si puedes, no dudes en hacerlo. Piscis, sabes que tienes que hablar con tu pareja para aclarar muchas cosas; y si no tienes pareja, con quien tendrás que aclarar las cosas será contigo mismo-a”.