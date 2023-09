Horóscopo hoy 23 de septiembre: Empiezas tu día con varias sorpresas

Según la astrología, todos los signos zodiacales tienen rasgos positivos y negativos, y hoy veremos cuales son los más pesimistas y atormentados, esos que muestran malhumor, se quejan, son exigentes para todo consigo mismos y con los demás.

Te puede interesar: Signos del zodiaco que son compatibles, pero su relación amorosa no funciona

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

Septiembre llega cargado de energía abierta al amor, para que no te anules y por el contrario le dediques más tiempo a tu ser o tus seres amados. Igualmente, la energía del mes se da para abrirse a las buenas noticias y a nuevos proyectos.

Signos zodiacales: ¿cuáles son agua, fuego y tierra, según la astrología? Fotografía por: Pexels

Signos zodiacales: predicciones del horóscopo hoy

El horóscopo es uno de los temas que más ha cogido fuerza en la astrología, los números de la suerte, los colores, los signos compatibles y las características de los signos zodiacales se hacen presentes en el día a día de las personas.

Según la web Lecturas esto vendrá para los 12 signos del zodiaco el 23 de septiembre.

Aries

Si tienes pensada una salida lejos de tu ciudad para el puente del Pilar, “Acuario, aprovecha hoy para concretar los detalles y asegurarte de que tienes el viaje y el alojamiento seguros. Trázate un plan, organízate, no lo dejes para última hora, ni esto ni otras cosas en las que tienes interés a diario. Aprovecha y sal a comprar todo lo que va a hacer falta”.

Tauro

Si hoy te levantas pensativa porque crees que las cosas de diario no te funcionan bien, “en especial en el terreno amoroso, Tauro, lo mejor será que te tomes un tiempo para estar en soledad y reflexionar sobre ello. Tal vez sea debido a que tienes sin cerrar un capítulo anterior y necesitas poner punto final y pasar página antes de iniciar una nueva historia”.

Géminis

Aprovecha tus opciones para salir hoy con tus amigos. “La vida te está brindando la oportunidad de hacer nuevos contactos que te pueden ayudar. Cuida tu imagen a diario y saca ese espíritu de auténtica Géminis que te hace brillar en todas partes”.

Cáncer

Tienes ahora un gran poder de convicción, Cáncer, “y si sabes aprovechar este momento podrás alcanzar grandes cosas. No te pares ahora que la rueda comienza a ponerse en marcha. Hoy, en una reunión de amigos o de gente de tu entorno social te darás cuenta de que tus palabras tienen mucha aceptación, más de la que habían tenido hasta ahora”.

Leo

Estás en un momento mágico para el amor, Leo, “pero a diario te asaltan las dudas. Tienes miedo a darlo todo, a enamorarte como una loca, por lo que pueda pasar. Hoy has de hacer todo lo posible por vencer estos temores o no vivirás una experiencia de las que dejan huella. Tienes todas las papeletas para que hoy mismo te llame alguien y te diga de salir sin especificar demasiado”.

Virgo

Si hoy te levantas por la mañana con sensación de melancolía “o sintiendo nostalgia por algo o alguien que no tienes a tu lado en este momento, Virgo, procura reconciliarte con la vida y hacer lo posible por levantar el ánimo. No te quedes ahí, atascada en este sentimiento. Abre las ventanas y respira aire fresco. Luego toma una buena ducha. Cuida de tu aspecto personal y sal a la calle”.

Libra

Las cosas te funcionarían mejor a diario, Libra, si no te dejaras llevar tanto por lo que te dicen. “Empieza desde hoy mismo a imponer más tus ideas y tus criterios. Esto no quiere decir que no escuches a los demás, pero ten en cuenta que también pueden estar equivocados. Mejor, reflexiona, analiza y saca tus propias conclusiones”.

Escorpio

Está muy bien que prestes atención a lo tienes entre manos en el presente, Escorpio, “pero no olvides hoy concentrarte en lo que aspiras para el futuro o no avanzarás. Es un buen momento para tomar decisiones importantes, en todos los ámbitos”.

Sagitario

Para conseguir lo que quieres has de moverte, Sagitario, “no esperes que las cosas se hagan solas. Las oportunidades están ahí a diario pero has de salir a por ellas. Si en estos momentos tienes a alguien que te está rondando, no te quedes esperando que te pida una cita. Facilítale un poco las cosas. Entabla conversación y una cosa te llevará a la otra”.

Capricornio

Hablarás hoy con una persona que despertará tu atención por su forma de ver la vida, Capricornio. “De hecho te causará admiración y podría contarte algunos recursos para resolver problemas habituales que te dejarán con la boca abierta. Todo esto te dará mucho que pensar y te ayudará a enfocar a diario ciertos temas de forma más positiva”.

Acuario

No descuides hoy de dejarte caer por tu entorno familiar, Acuario, “porque a través de alguien muy cercano te puede llegar una oportunidad de oro para tu progreso profesional. Tómate hoy tu tiempo para pasarlo con tus padres y tus hermanos porque en estas conversaciones está la clave de tu futuro”.

Piscis

Dedica hoy un tiempo, Piscis, “a reflexionar sobre tu vida y ciertas cosas que te han pasado en ella. Aprovecha para hacerlo a primera hora de la mañana y te darás cuenta de que has dado importancia a temas que no la tenían. Proponte a partir de ahora no malgastar a diario tiempo ni energía en pequeñeces, porque esto te impide apreciar las cosas realmente importantes”.