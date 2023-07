Horóscopo hoy 24 de julio: ¿Qué deparan los astros para los signos zodiacales?

Según la astrología, todos los signos zodiacales tienen rasgos positivos y negativos, y hoy veremos cuales son los más pesimistas y atormentados, esos que muestran malhumor, se quejan, son exigentes para todo consigo mismos y con los demás.

Julio será un mes que se distinguirá por varios tránsitos planetarios y cada uno llegará con fuerza en energía de agua y energía cardinal, lo que quiere decir que será un mes de inicios, de poner cosas en marcha que estaban paralizadas y con carácter emocional, lleno de sensibilidad, instinto, amor incondicional pero también mucha subjetividad por esa falta de aire.

Signos zodiacales: predicciones del horóscopo hoy

El horóscopo es uno de los temas que más ha cogido fuerza en la astrología, los números de la suerte, los colores, los signos compatibles y las características de los signos zodiacales se hacen presentes en el día a día de las personas.

Según la web Lecturas esto vendrá para los 12 signos del zodiaco el 24 de julio.

Aries

Aunque seas consciente de que muchas personas “tienen depositada su confianza en ti, Aries, y esto en cierto modo te haga sentir halagada, no dejes que sea un contratiempo en tu vida, como un muro que te impide hacer a diario tus cosas más personales”.

Tauro

Déjate hoy de prejuicios, Tauro, “y si eres de las que todavía está trabajando, presta oídos a tus colegas, o a la gente de tu entorno si tienes una profesión liberal. No es cierto que seas tan autosuficiente como para no necesitar nunca a nadie. Convéncete de que es mucho mejor contar a diario con otras personas, no sólo para ayudarte con el trabajo en ciertos momentos, sino también para generar ideas nuevas”.

Géminis

“Hoy te sentirás como pez en el agua, Géminis. Tendrás que utilizar tus dotes para la comunicación y lograrás convencer a todos los que te escuchen. También tu espíritu inquieto y curioso tendrá hoy oportunidad de explorar en terrenos que no dominas”.

Cáncer

Anímate, Cáncer, porque hoy te espera un buen día, “aunque no estés de vacaciones. Tienes un trabajo estable y no corres riesgo de perderlo, aunque estés quejosa porque algo a lo que aspiras a diario no acaba de llegar nunca. Se hará realidad, no te preocupes, aunque quizá tengas que esperar un poco. Donde la jornada se presenta excelente es en el terreno sentimental”, señala Lecturas.

Leo

Aunque sea bastante inhabitual en ti, “te está faltando seguridad en lo que haces y esto te perjudica a diario, Leo. Si piensas que no eres suficientemente válida o temes hacer las cosas peor que los demás, te verán tal como tú lo manifiestes. No lo permitas. Hoy empieza a cuidar como antes de tu apariencia física, es importante en el ámbito laboral, sobre todo si tu trabajo implica relación con el público”.

Virgo

“Has iniciado hoy un ciclo fabuloso, en el que sabrás apreciar todos los progresos que vas consiguiendo a diario respecto al futuro que tienes proyectado, Virgo. Es probable que muchas de las personas que te rodean no entiendan los pasos que das o tus objetivos. Céntrate en lo tuyo y no dejes que te afecten estas opiniones”.

Libra

Si no eres de las afortunadas que ha empezado sus vacaciones, Libra, “tu jornada laboral hoy no será de las mejores, quizá en parte porque no te has levantado de buen humor y esto te puede hacer tener una visión distorsionada de los conflictos normales que aparecen a diario”.

Escorpio

“Parece que estás empezando a aprender a tomarte las cosas con más calma a diario en lo que se refiere al trabajo, Escorpio. Por fin hoy te has dado cuenta de que ponerte nerviosa no sirve de nada. Estás madurando y por ello estás más dispuesta a asumir más responsabilidades en este aspecto. Te beneficiará mucho en el futuro, sin duda”.

Sagitario

Si hoy sientes la tentación de dar un giro a tu vida, Sagitario, “hacer cambios importantes y posiblemente arriesgados, piénsatelo dos veces porque es mejor que lo dejes para más adelante. Quizá alguna situación límite que vives a diario te haya hecho pensar en tomar esta decisión, pero necesitas serenarte y tomarte un poco de tiempo para reflexionar”, destaca Lecturas.

Capricornio

“Te espera hoy una jornada genial en tu vida profesional, Capricornio. Te sentirás muy a gusto con lo que haces y empezarás a darte cuenta a diario de que tienes un gran futuro en el camino que has elegido. En el terreno sentimental, en cambio, puede que no tengas las cosas tan claras, que no acabes de sentirte satisfecha y que estés pensando en dar un giro radical a tu vida”.

Acuario

Hoy, en pleno verano, se te puede presentar la ocasión que soñabas desde hace tiempo, Acuario. “Es posible que te ofrezcan ese trabajo con el que has soñado a diario durante meses. Es verdad que arriesgarías la estabilidad económica de la que ahora disfrutas, pero está justificado”.

Piscis

“Estás en un momento , Piscis, en el que a pesar de todo tu empuje habitual, necesitarías a alguien que te guiara los pasos a diario. Puedes pensar hoy que esto no va contigo, pero si quieres sacar más provecho de tu talento y mejorar algunos aspectos de tu carácter, te iría muy bien tener a alguien que te ayude a canalizar todo tu potencial”.