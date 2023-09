Horóscopo hoy 24 de septiembre: Signos que terminarán el domingo confundidos

Según la astrología, todos los signos zodiacales tienen rasgos positivos y negativos, y hoy veremos cuales son los más pesimistas y atormentados, esos que muestran malhumor, se quejan, son exigentes para todo consigo mismos y con los demás.

Septiembre llega cargado de energía abierta al amor, para que no te anules y por el contrario le dediques más tiempo a tu ser o tus seres amados. Igualmente, la energía del mes se da para abrirse a las buenas noticias y a nuevos proyectos.

Signos zodiacales: predicciones del horóscopo hoy

Signos zodiacales: predicciones del horóscopo hoy

El horóscopo es uno de los temas que más ha cogido fuerza en la astrología, los números de la suerte, los colores, los signos compatibles y las características de los signos zodiacales se hacen presentes en el día a día de las personas.

Según la web Lecturas esto vendrá para los 12 signos del zodiaco el 24 de septiembre.

Aries

Decídete hoy a soltar lastre y arrinconar pensamientos “que te están haciendo daño, Aries. No haces más que dar vueltas a diario a temas que no te han salido bien buscando una explicación. Es que a veces no hay ninguna. Cuando algo no sale como tú esperas lo mejor es que pienses que a la larga va a ser positivo para ti. No te quepa la menor duda de que así es siempre, a diario, si tú confías el Universo responde”.

Tauro

No malgastes hoy este día de fiesta complicándote “la existencia con pensamientos negativos, Tauro, o viendo gente que a diario no te aporta nada o de vez en cuando algún que otro disgusto. Necesitas descansar y para ello nada mejor que alejarte de tu paisaje habitual en una compañía agradable, como la de tu pareja o de algunos amigos con quienes siempre te lo pasas bien. Procura recuperar fuerzas porque mañana te espera un día de campeonato, pero que te reportará muchas satisfacciones”.

Géminis

Hoy te levantarás de muy buen humor “y con una actitud positiva que días atrás no tenías, Géminis. Es hora de pensar en algunos cambios que estás necesitando en tu vida. Ahora puedes plantearte iniciar ese proyecto al que llevas dando vueltas a diario, porque podrás ver que no es una quimera como estabas pensando y también te sientes preparada para asumir el riesgo que supone. Valora los factores que te pueden fallar a diario, posiblemente halles la solución antes de llevarlo a la práctica”.

Cáncer

Aunque la tentación de quedarte hoy en casa tumbada en el sofá sea muy fuerte, Cáncer, “tienes que vencerla porque tienes mejores perspectivas saliendo. Necesitas tomar aire y ponerte al día de lo que pasa en tu entorno. Aprovecha para ir de tiendas y si encuentras alguna ganga aprovéchala. No dejes de acudir también a esa comida de tu familia a la que estabas convocada. Ver y hablar con personas que no tienes en tu vida a diario, te ayudará a sacar muchas conclusiones”.

Leo

“Si estás sintiendo la necesidad de realizar un viaje, físico o espiritual, haz caso a tu voz interior, Leo. En ambos casos te beneficiará y aportará experiencias nuevas que te convienen mucho. Empieza a gestionar la forma de hacerlo cuanto antes mejor, será algo muy positivo para tu vida a diario y para tu desarrollo personal”.

Virgo

Convéncete hoy, Virgo, de que no necesitas “lujos ni grandes cosas para sentirte bien a diario. Esto es sólo un parche para tapar desgastes emocionales. La verdadera felicidad reside en las cosas más simples y sencillas. Este afán de consumo que experimentas en ocasiones no es más que el reflejo de que algo no está funcionando bien en tu vida o en tu entorno. Intenta averiguar el origen del problema y todo irá mejor a diario”.

Libra

Tu estado de ánimo hoy no es precisamente positivo, Libra, y en tu entorno lo están notando. Acepta una propuesta para salir a dar una vuelta. No hay nada mejor a diario que una buena compañía para sentirse bien emocionalmente. Ahora has entrado en una etapa de cambios pero todavía son imperceptibles. Irán a más, así que no desconfíes tanto del futuro.

Escorpio

Tienes demasiada prisa por conseguir ciertos objetivos que te has propuesto, Escorpio. “La paciencia es uno de tus dones pero ahora ha desaparecido, justo cuando más la necesitas. Tómate las cosas con calma a diario en lugar de desesperarte cuando lo que esperas no acaba de llegar. Reflexiona hoy sobre ello y también sobre la necesidad de cambiar ciertas costumbres que te están perjudicando”.

Sagitario

Hoy es probable que estés de mal genio, Sagitario. “Tan expresiva que te muestras a veces y tan impenetrable que eres en otros momentos. Es tu carácter, pero está en tu mano controlar esos arranques que casi siempre tienen que ver con alguna tensión que se te ha creado. Algunas personas de tu entorno están muy preocupadas porque creen que escondes algo que te inquieta a diario. No es así pero han sacado conclusiones de esta actitud misteriosa”.

Capricornio

Estás en un momento muy positivo de tu vida, Capricornio, “dejando atrás cosas que te sucedieron y que estaban influyendo negativamente a diario en tu presente. Ahora vuelves a ser realmente tú misma y hoy podrá darte cuenta de ello porque te sentirás con ánimo para reunirte con tus amigos dispuesta a pasártelo bien. Lo vas a conseguir porque no hay nada para ser feliz a diario como una buena actitud y proponerse sacar el mejor partido de la vida”.

Acuario

Hoy deberías echar una mano a tu familia, Acuario, “porque alguien está en un atolladero. Hazles ver que no hay para tanto y que además estás ahí para ayudarles a diario en lo que haga falta. Se están ahogando en un vaso de agua, pero lo están pasando mal y te sentirás muy bien si puedes solucionar sus problemas o aconsejarles la forma de hacerlo”.

Piscis

No te quepa ninguna duda de que “la vida siempre acaba devolviendo todo lo bueno o lo malo que hayamos podido hacer a diario, Piscis. Quizá hoy te venga a la mente un conflicto que has tenido con una persona a quien heriste los sentimientos. Has de controlar esos impulsos que te llevan a decir lo primero que te pasa por la cabeza. Si reconoces que te pasaste tres pueblos, no dejes pasar ni un minuto sin coger el teléfono para llamarle y pedirle disculpas”.