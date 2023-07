Horóscopo hoy 25 de julio: ¿Qué deparan los astros para los signos zodiacales?

Según la astrología, todos los signos zodiacales tienen rasgos positivos y negativos, y hoy veremos cuales son los más pesimistas y atormentados, esos que muestran malhumor, se quejan, son exigentes para todo consigo mismos y con los demás.

Julio será un mes que se distinguirá por varios tránsitos planetarios y cada uno llegará con fuerza en energía de agua y energía cardinal, lo que quiere decir que será un mes de inicios, de poner cosas en marcha que estaban paralizadas y con carácter emocional, lleno de sensibilidad, instinto, amor incondicional pero también mucha subjetividad por esa falta de aire.

Signos zodiacales: predicciones del horóscopo hoy

El horóscopo es uno de los temas que más ha cogido fuerza en la astrología, los números de la suerte, los colores, los signos compatibles y las características de los signos zodiacales se hacen presentes en el día a día de las personas.

Según la Vanguardia esto vendrá para los 12 signos del zodiaco el 25 de julio.

Aries

Aunque tengas a diario una cantidad de trabajo que consideras excesiva, Aries, “que no te dé hoy por hacerlo deprisa y corriendo para sacártelo de encima cuanto antes. Si no lo haces de un modo pausado, organizándote bien y priorizando las cosas más importantes, corres riesgo de equivocarte y esto no te conviene”.

Tauro

Lo tienes todo ahora para sentirte feliz y satisfecha de la vida, Tauro. “Por eso hoy es un día fantástico para disfrutarlo de la mañana a la noche. Es el momento oportuno para planificar ese viaje que estás deseando realizar desde hace tiempo. No dejes que tus obligaciones laborales te aparten a diario de tus amigos”.

Géminis

“Estás hoy en un momento de debilidad, Géminis. Parece que has agotado toda esa energía que a diario te caracteriza. Puede ser que tengas poca tolerancia a la frustración y que encajes mal las cosas que no salen como esperas. Deberías trabajar un poco este aspecto de tu personalidad porque no vale la pena amargarse por los obstáculos que encuentras en la vida, sobre todo si no son cuestiones importantes”.

Cáncer

“Estás en un buen momento laboral, Cáncer. Sabes afrontar a diario cualquier situación y te valoran por ello. Quizá lo que te está fallando es que le das demasiada importancia al aspecto material y puede que consideres que vales más de lo que refleja tu salario”, señala Lecturas.

Leo

Día muy provechoso en el ámbito laboral, Leo. “Hoy se te pasarán las horas volando y te sentirás satisfecha con lo que hagas. Si esperabas a diario alguna noticia sobre un aumento, un ascenso o un cambio de actividad, es probable que llegue a lo largo de la jornada. Pero si esto no sucede hoy mismo, haz acopio de paciencia y no te desesperes porque está al caer”.

Virgo

“Estás en racha en muchos aspectos de tu vida, Virgo, pero el económico se lleva la palma.Estás prosperando a diario y aunque esto sea solamente el principio, empieza a pensar en qué invertir tu dinero para que crezca. No lo malgastes en tonterías porque te puede hacer falta en el futuro”.

Libra

Te pones un poco pesada cuando quieres imponer tus ideas a tus compañeros de trabajo, insistente Libra. “Buscas a diario que te hagan caso sí o sí, sin pensar que tú también puedes equivocarte en alguna ocasión. Hoy no trates a tus colegas como si no supieran lo que hacen, ellos también tienen sus opiniones y deberías escucharlas porque a veces llevan razón”.

Escorpio

“Recientemente, Escorpio, has vivido una situación que te pudo afectar mucho, con el ánimo bajo y pensando en tirar la toalla o cambiar tu vida de arriba abajo. Hoy empezarás a notar que esta sensación de tristeza y desilusión empieza a remitir. Es sólo el punto de partida, a diario irás progresando, aprovecha el momento y ya no dejes este proceso de superación”.

Sagitario

Cualquier obstáculo que hoy se te presente en el trabajo, Sagitario, “podrás superarlo sin dificultad, o sea que no te desmoralices cuando veas lo que te espera hoy, no dejes que se te haga un castillo. Has de tener más confianza en ti misma a diario. Estás sobradamente preparada para afrontar cualquier situación complicada y tus jefes lo saben”, destaca Lecturas.

Capricornio

“Hoy, Capricornio, te espera una situación laboral en la que podrás demostrar que tus ideas están a diario bien pensadas y tienen una base sólida. Quizá tengas que hablar en una reunión, busca bien las palabras y los argumentos”.

Acuario

Tú no eres de correr, Acuario, las prisas no van contigo “y si te presionan, todavía peor. No hagas caso de quienes te dicen a diario que aceleres. Es tu ritmo natural y que vayas despacio no significa que no tengas claros tus objetivos, más bien todo lo contrario”.

Piscis

“No te alteres ni te pongas nerviosa, Piscis, si hoy un trabajo te ocupa más tiempo del que debería. Tómatelo con calma y no te preocupes porque tus superiores lo comprenderán. No tendrá consecuencias para tu futuro profesional. Procura a diario que las cosas salgan bien, busca la perfección aunque tardes más en terminar”.