Horóscopo hoy 3 de octubre: La energía traerá sorpresas para Aries, Cáncer y Virgo

Según la astrología, todos los signos zodiacales tienen rasgos positivos y negativos, y hoy veremos cuales son los más pesimistas y atormentados, esos que muestran malhumor, se quejan, son exigentes para todo consigo mismos y con los demás.

Octubre es el mes de los eclipses pues la temporada empieza con un eclipse solar en Libra y un eclipse lunar en Escorpio, los cuales se mezclan con los finales definitivos y con los inicios emocionantes.

Signos zodiacales: predicciones del horóscopo hoy

El horóscopo es uno de los temas que más ha cogido fuerza en la astrología, los números de la suerte, los colores, los signos compatibles y las características de los signos zodiacales se hacen presentes en el día a día de las personas.

Según la revista Lecturas esto vendrá para los 12 signos del zodiaco el 2 de octubre.

Aries

Si andabas preocupada a diario por la buena marcha de tu trabajo, Aries, “deja de estarlo. Las cosas, en este terreno, siguen su curso normal e, incluso, van en camino ascendente. Tu trabajo está asegurado por lo menos por un tiempo. Tienes muy buena sintonía astral y te protege de cualquier cambio negativo, además de hacerte brillar a diario”.

Tauro

Estás en la cumbre, Tauro. “Te has convertido en una estrella para tu entorno, social y laboral, en el familiar no tanto pero también atraviesas un buen momento. Hoy, con vistas al ya muy cercano puente, empezarás a recibir muchas propuestas a diario para compartir salidas, cenas, veladas… de gente a quien le gustad disfrutar de tu compañía. ¡Selecciona! No es necesario acudir a todas partes porque en alguna puedes aburrirte de lo lindo”.

Géminis

Cuando crees que te equivocas y sabes que estás errando el tiro, Géminis, “tiras a diario por el camino de en medio, pero luego te arrepientes. Quizá en estos momentos es tu subconsciente el que te está ayudando a alejarte de una persona que no te ha hecho ningún bien y con la que no podrías estar nunca tranquila”.

Cáncer

“Tienes capacidad de acción, Cáncer, y en estos días te toca tomar la iniciativa, así que hoy mismo ponte en marcha para solucionar de una vez por todas ese asunto del corazón que te tiene en vilo a diario desde hace tiempo. Puede ser alguien que todavía no sabe que te tiene en el bote o quizá tu pareja, a la que quieres plantear alguna cuestión que mejoraría la relación”.

Leo

Tus reacciones a diario son un poco desproporcionadas, Leo. “Cuando alguien comete un error se lo haces notar demasiado y si te afecta directamente puedes llegar a ser injusta con esta persona. Si eres consciente de que últimamente te ha pasado algo relacionado con esto y que no dejaste a la persona en muy buen lugar, hoy es el momento de arreglarlo”.

Virgo

Día de calma para ti, Virgo, por suerte, “te sientes ya más en forma y las cosas vuelven al sitio en que deben estar a diario. Sólo un problema con el que lidias desde hace tiempo sigue hoy ahí latente, pero no se complica más. Hoy que piensas las cosas más relajadamente y con la mente más fría, dale un toque a una amiga muy querida, de la que hace tiempo no sabes nada”.

Libra

En ocasiones te pueden más las emociones que la realidad, Libra, “y por eso tomas decisiones que acaban estropeando las cosas o de las que te arrepientes a los cinco minutos. Y no son temas trascendentales, son las cosillas de diario. Hoy mismo puedes tener que enfrentarte a una de estas situaciones y no es que si te equivocas pierdas grandes cosas, pero esto te hace sentir mal, con sensación de fracaso”.

Escorpio

Te admira mucha gente por tu versatilidad, Escorpio, “aunque hoy estés pensando que no vales para esto o para lo otro. Llegas a todo a diario, aunque no con poco esfuerzo. Sabes priorizar los temas y poco a poco los intentas resolver, generalmente con éxito. Esto es muy importante y por esto muchos de los que te rodean se hacen cruces de que puedas alcanzar a tanto”.

Sagitario

Te asaltan los fantasmas del pasado, Escorpio, “eres propensa a ello y hoy también los astros influencian sobre este aspecto. Tienes que cerrar definitivamente un capítulo que todavía te duele a diario, quizá no siempre, pero aunque sea sólo de vez en cuando, va afectando tus posibilidades de empezar algo nuevo”.

Capricornio

“Si has decidido seguir tu plan “renove” y le has puesto voluntad, Capricornio, empezarás a notar resultados ya mismo, aunque quizá no todavía en el plano físico. Te darás cuenta de que tu mente está más despejada y más ágil a diario, las vitaminas obran maravillas”.

Acuario

El exceso de sensibilidad que últimamente te asalta a diario, Acuario, “te juega malas pasadas y has de hacer lo posible hoy para situar las cosas en el justo término medio. Viéndolo con más sangre fría te darás cuenta de que no hay para tanto, que tus problemas tienen salida y que hay mucha gente que también lucha contra obstáculos parecidos”.

Piscis

No te vaya a dar hoy un ataque de modestia de esos que te atacan de vez en cuando, Piscis. “En estos momentos no procede. Agradece todo lo que te viene de bueno, las buenas palabras, los honores, las alabanzas… y ni se te ocurra sentirte mal, ruborizarte o decir que no te lo mereces, como haces a diario ¡Y tanto que te lo mereces!”