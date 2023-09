Horóscopo hoy 30 septiembre: Evita roses este fin de semana, te contamos por qué

Según la astrología, todos los signos zodiacales tienen rasgos positivos y negativos, y hoy veremos cuales son los más pesimistas y atormentados, esos que muestran malhumor, se quejan, son exigentes para todo consigo mismos y con los demás.

Te puede interesar: Signos del zodiaco que son compatibles, pero su relación amorosa no funciona

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

Septiembre llega cargado de energía abierta al amor, para que no te anules y por el contrario le dediques más tiempo a tu ser o tus seres amados. Igualmente, la energía del mes se da para abrirse a las buenas noticias y a nuevos proyectos.

Signo Géminis: datos curiosos de este signo y su suerte según el horóscopo Fotografía por: Pexels

Signos zodiacales: predicciones del horóscopo hoy

El horóscopo es uno de los temas que más ha cogido fuerza en la astrología, los números de la suerte, los colores, los signos compatibles y las características de los signos zodiacales se hacen presentes en el día a día de las personas.

Según la revista Cosmopolitan esto vendrá para los 12 signos del zodiaco el 30 de septiembre.

Aries

Hoy será un día algo agitado en el trabajo, Aries, donde quizá tengas que atender a varios frentes. “Todo saldrá bien si logras concentrarte en cada cosa. Estás esperando a diario el consejo o la opinión de algún amigo para resolver una cuestión que te está dando quebraderos de cabeza y no acaba de llegar. No pierdas más tiempo y decide por tu cuenta, estás sobradamente preparada para ello, no necesitas consultar con nadie”.

Tauro

Toda esta sensación de cansancio que puedes experimentar hoy, Tauro, “y las pocas ganas de enfrentarte a la jornada laboral, tienen su origen en que has dormido mal o que has trasnochado. Bebe mucha agua y toma un cafetito, lograrás remontar para pasar el día pero procura también que estas salidas no se conviertan en un hábito diario o el problema se agravará. Por pasar un rato bien vas a pasar todo un día mal y deseando pillar la cama o el sofá”.

Géminis

Un problema en el ámbito laboral puede fastidiarte hoy un día que parecía tranquilo, Géminis. “Puede ser debido a que dejaste un tema sin concretar y ha acabado complicándose a diario. Todos los círculos han de cerrarse y los que se refieren al trabajo no escapan de esta regla. En cambio, tienes muy bien aspectado el ámbito social”.

Cáncer

Está muy bien que tomes como ejemplo lo que hicieron tus padres en el pasado, Cáncer, “pero esto no significa que tengas que repetir el modelo a diario. Tus circunstancias son otras y los tiempos también han cambiado. Piensa hoy en ello pero decide según los aspectos actuales. Si tienes un proyecto que llevar a cabo, hazlo según tu criterio, es importante que tengas tus propias ideas y sigas tus propias directrices”.

Leo

Si has cometido un error o has fallado en algo, Leo, “que no te duelan prendas en pedir hoy mismo disculpas. No dejes que pase el tiempo y esto se vaya agrandando. Has pasado por un bache emocional importante y puedes haber herido la sensibilidad de alguien, pero no te culpabilices a diario por ello porque le ocurre a todo el mundo”.

Virgo

Esfuérzate para sacar adelante el trabajo que tienes marcado para el día de hoy, Virgo. “Es probable que te cueste y te invada el cansancio pero haz lo posible por cumplir. A diario sientes que tienes sobrecarga laboral, pero puedes echar mano de tu ingenio y buscar la fórmula para que el trabajo salga más rápido y perfectamente”.

Libra

Aunque hoy estés muy tentada de hacer un negocio, Libra, “quizá algo relacionado con la compra-venta, que de vez en cuando te reporta un dinerito extra, ahora no es un buen momento. Te ha funcionado sin problemas, pero hoy este tema no está bien auspiciado y podrías meterte en un lío. En el terreno profesional, sólo te conviene recordar a diario ciertos aspectos del pasado para apreciar lo que tienes ahora”.

Escorpio

“Si hoy estás inquieta porque no se te ocurren ideas para resolver un tema laboral que te preocupa a diario, Escorpio, echa un vistazo a situaciones anteriores que protagonizaron otros colegas. No siempre tiene que ser la experiencia propia la que nos facilite las cosas, también podemos aprender de lo que hacen los demás”.

Sagitario

Deja ya la teoría, Sagitario, “y pasa hoy a la práctica en esos temas que te tienen preocupada. Si quieres mejorar tu vida en todos los sentidos, has de tomar la iniciativa. No andes a diario comparándote con los demás y pensando que tú tomas peores decisiones. Cada uno decide según sus circunstancias. No depende de esto que aciertes o no en las opciones que tomes”.

Capricornio

Procura estar presente hoy en los lugares donde te propongan asistir, Capricornio. “La vida te está poniendo en bandeja muchas oportunidades a diario con las que ni tan siquiera cuentas. Asiste a reuniones y encuentros no tan sólo hoy sino también a diario”.

Acuario

No permitas que te afecten los comentarios “de ciertas personas con quienes convives a diario en el ámbito laboral, Acuario. Es probable que en gran parte estén inspiradas en los celos o la envidia. Si te has sentido desmoralizada en días pasados, hoy es el momento de recuperar la fe en ti misma y en tu gran capacidad”.

Piscis

Hoy puedes recibir un encargo para un trabajo extra “que te ayudará a nivelar tu presupuesto, agobiada Piscis. Presta mucha atención y así evitarás fallos. En tu lugar de trabajo necesitas mostrarte a diario un poco más amable con quienes te rodean”.