Horóscopo hoy 31 de julio: ¿Qué deparan los astros para los signos zodiacales?

Según la astrología, todos los signos zodiacales tienen rasgos positivos y negativos, y hoy veremos cuales son los más pesimistas y atormentados, esos que muestran malhumor, se quejan, son exigentes para todo consigo mismos y con los demás.

Te puede interesar: ¿Cuántos hijos tendrás según la numerología? Descubre tu propio significado

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

Julio se acabó y fue un mes que se distinguió por varios tránsitos planetarios. Cada uno llegó con fuerza en energía de agua y energía cardinal, lo que quiere decir que fue un mes de inicios, de poner cosas en marcha que estaban paralizadas y con carácter emocional, lleno de sensibilidad, instinto, amor incondicional pero también mucha subjetividad por esa falta de aire.

Estos son los secretos más oscuros de los signos zodiacales ¿Cuál es el tuyo? Fotografía por: Pexels

Signos zodiacales: predicciones del horóscopo hoy

El horóscopo es uno de los temas que más ha cogido fuerza en la astrología, los números de la suerte, los colores, los signos compatibles y las características de los signos zodiacales se hacen presentes en el día a día de las personas.

Según la web Vanguardia esto vendrá para los 12 signos del zodiaco el 31 de julio.

Aries

Puede que concluya algo hoy “en lo que habías puesto toda tu confianza. Si tienes hijos, tal vez uno de ellos tenga problemas con alguien cercano; procura atenderle, es importante para él o ella”.

Tauro

Podrías tener un enfrentamiento con algún miembro de la familia hoy. “En el terreno económico, tal vez tus preocupaciones sean algo exageradas; puede que no estés como para echar cohetes, pero tampoco será tan malo. Finalmente, podrías sentir tu sexualidad coartada por tu pareja o por su falta”.

Géminis

Todo irá muy bien hoy con las personas muy cercanas a ti; sin embargo, “podrías recibir noticias desagradables en relación con uno de tus familiares; quizá se trate de su salud. Géminis, algunas de las bases en las que se apoyaban tus creencias se están desmoronando para que construyas otras nuevas”.

Cáncer

Querido Cáncer, trata de no dejar de pensar en el optimismo esta mañana, “Ten cuidado con el dinero hoy, Cáncer, porque podrías perderlo, bien por caer en algún engaño, bien porque lo pierdas o te roben. Por otra parte, te mostrarás muy estricto-a en los juicios que hagas a los demás, esto podrá contribuir a que te crees enemigos”, destaca Vanguardia.

Leo

En este día las cosas no te resultarán nada fáciles, Leo. “Tu salud podría no estar en su mejor momento: ten cuidado con las comidas y cuídate. Tampoco tu relación de pareja ni las asociaciones serán reconfortantes; en general, tenderás a los problemas con los demás”.

Virgo

“Hoy no tendrás las ideas demasiado claras, además, aún no te sentirás seguro-a del todo en el terreno laboral. Tal vez hayas cambiado de trabajo pensando que obtendrías mejoras, y en realidad, no ha sido así”.

Libra

Hoy podrías tener problemas relacionados con el dinero; “tal vez no te paguen lo que te deben o te pongan una multa... son dos ejemplos pero la casuística es muy grande. También podrías tener problemas con una de tus amistades derivados de los celos, ya sea de su parte hacia ti o viceversa”, señala Vanguardia.

Escorpio

Te sentirás insatisfecho-a con tu vida hoy, “tal vez debido a la falta de cariño o al sentimiento de soledad existencial. Si tienes pareja, tendrás problemas, y si no la tienes, también. En el terreno familiar la falta de entendimiento con tus padres podría ocasionar un alejamiento emocional nada aconsejable. Piensa en ello”.

Sagitario

Te espera un mal día para los desplazamientos largos, Sagitario, “podrías tener dificultades en el transcurso de un viaje o problemas para comunicarte con alguien que está fuera. Tampoco te irá mejor en el trabajo, quizá debido al mal ambiente reinante”.

Capricornio

Muchas veces, las cosas terminan siendo muy diferentes “a lo que habíamos soñado o imaginado, por lo que las rechazamos al no reconocerlas... craso error. En ocasiones, nuestro príncipe azul o princesa puede venir disfrazado-a de rana: abre bien los ojos. Y no pienses negativamente o contribuirás a que así sea”, indica Vanguardia.

Acuario

Tu conciencia se perderá en ilusiones confusas hoy. “La distorsión de tu entendimiento será debida a que tus percepciones tenderán a desviarse a causa de las experiencias limitadas del pasado, induciéndote a fantasías que desembocarán en engaño e ilusiones no realistas”.

Piscis

¿Tienes un negocio a medias con un pariente? “Si la respuesta es afirmativa, tendrás algunos problemas, aunque se trate de tu familia. Aparte de eso, podrías estar pasando por una etapa nada fácil en tu economía, así que querrás tirar la toalla. Tienes que tener paciencia y aguantarte, verás como se soluciona pronto tu situación”.

Te sugerimos leer: ¿Cómo hacer que una persona sueñe contigo? Con este truco podría pasar