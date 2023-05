Horóscopo hoy 31 de mayo: ¿Qué deparan los astros para los signos zodiacales?

Según la astrología, todos los signos zodiacales tienen rasgos positivos y negativos, y hoy veremos cuales son los más pesimistas y atormentados, esos que muestran malhumor, se quejan, son exigentes para todo consigo mismos y con los demás.

Mayo es un mes muy volátil y tendrá una energía de inicios, emprendimientos, nuevas perspectivas de crecimiento y mucha visión concentrada hacia un solo objetivo. Te contamos cómo te sentirás hoy.

Esto es lo que depara el horóscopo de hoy para todos los signos zodiacales. Prepárate para las novedades que vendrán. Fotografía por: Pexels

Signos zodiacales: predicciones del horóscopo hoy

El horóscopo es uno de los temas que más ha cogido fuerza en la astrología, los números de la suerte, los colores, los signos compatibles y las características de los signos zodiacales se hacen presentes en el día a día de las personas.

Según la web Astrology esto vendrá para los 12 signos del zodiaco el 31 de mayo.

Aries

La alineación de los astros trae armonía y paz a lo más profundo de tu psiquis. “Es posible que te llamen para compartir conocimientos y filosofías personales mientras la luna forma un aspecto con el sol y Saturno, lo que lo alienta a mantenerse firme en su comunidad”.

Tauro

Venus, tu regente planetario, se acurruca hoy con el etéreo Neptuno, dulce Tauro, aportando dulzura a tu aura “desafortunadamente, es posible que encuentres celos de los demás cuando Luna se ponga nerviosa esta tarde, pero trata de no bajar tus estándares de decoro si te enfrentas a algunas manzanas podridas. Afortunadamente, el universo dará un paso adelante para brindarte apoyo y alegría más tarde en la noche”.

Géminis

Tendrás la oportunidad de impulsar tus sueños a la realidad hoy, querido Géminis, “este clima cósmico tiene que ver con creer en ti mismo mientras persigues tus objetivos sin disculpas, mientras las estrellas se alinean para abrir nuevas puertas mientras elevas tu carrera. Ten cuidado con el drama dentro de su vida amorosa, no tengas miedo a poner límites”.

Cáncer

Una energía surrealista y soñadora te inundará esta mañana, “desafortunadamente, los niveles elevados de estrés o la incomodidad física podrían alejarte de estas vibraciones armoniosas cuando Luna se agite por la tarde, aunque concentrarse en tu salud puede ayudarte a superar esta tensión celestial”, destaca Astrology.

Leo

“Tu aura será intensa y magnética hoy, querido Leo, ya que Venus y Neptuno se alinearán en tu octava casa solar. Estas vibraciones son perfectas para atraer a otros, especialmente si esperas llevar tu vínculo con alguien especial al siguiente nivel”.

Virgo

Tu corazón estará abierto y optimista esta mañana, querido Virgo, “permítete flotar en una nube de dulzura y armonía, sin importar el estado de tu relación. Desafortunadamente, las emociones podrían deshilacharse cuando Luna encuentre tensión esta tarde, marcando la ocasión perfecta para tocar la base con tu corazón”.

Libra

Toma este día con calma, no te apresures querido Libra. “Aunque las estrellas no te darán permiso para borrar por completo tu lista de cosas por hacer, no hay ninguna razón por la que no debas detenerte a oler las rosas a medida que transcurre el día. Sin embargo, tu mente se distraerá fácilmente este día”, señala Astrology.

Escorpio

“Tendrás una presencia enigmática y elegante hoy, querido Escorpio, ya que Venus y Neptuno unen sus fuerzas en el sector de tu carta que rige el ego, la identidad y la diversión. Permite que tu espíritu libre brille en este momento, especialmente si se encuentra rodeado de amigos o trabajando en un proyecto apasionante”.

Sagitario

Tu hogar se sentirá acogedor, aireado y armonioso hoy. “Afortunadamente, tendrás la oportunidad de articularte mientras aclaras cualquier falta de comunicación más tarde en el día, gracias a un dulce intercambio entre la luna, el sol y Saturno. Estas vibraciones te pedirán que asumas la responsabilidad de tus acciones, sin dejar de expresar cuáles son tus necesidades y expectativas”.

Capricornio

Tus palabras serán hoy poéticas y soñadoras, “esta unión celestial también es ideal para investigar temas que te resulten inspiradores, ya que el universo te empuja hacia una realización espiritual y mental. Desafortunadamente, el ambiente podría volverse un poco espeso, marcando la ocasión perfecta para pasar desapercibido mientras abrazas la soledad”.

Acuario

“Las vibraciones son perfectas para aprovechar tu gratitud, abrazar el lujo o escapar a la naturaleza, ya que el universo te empuja a tener un romance contigo mismo. Desafortunadamente, tus dispositivos electrónicos podrían actuar como distracciones tóxicas. Lo que marca la excusa perfecta para tirar tu teléfono en un cajón”.

Piscis

Llega una suave y dulce energía a tu aura. “Las personas se sentirán atraídas por el consuelo emocional y mental que puedes brindar, aunque debes tener cuidado de mantener límites saludables dentro de tu esfera social, especialmente cuando Luna se agita esta tarde”.